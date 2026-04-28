巨額虧損的本田：「告別燃油車」路線誤判，啟動策略重整，力拚再起

川普的政策轉向

本田汽車於3月12日宣布，2026年3月的會計年度最終財報預計將出現最高6900億日圓的虧損（去年同期為8358億日圓盈餘），這將是本田上市以來首度出現赤字。主要原因在於電動車需求放緩，導致產生巨額損失。

在發表「告別燃油車宣言」後，本田針對汽車事業主要獲利來源的美國市場，加速推動電動車策略。2022年宣布投資7億美元（約1120億日圓），將俄亥俄州工廠打造為電動車生產的核心據點；隔年2023年，更與南韓電池大廠「LG能源解決方案」（LG Energy Solution）合作，計劃在俄亥俄州投資44億美元（約7040億日圓）合資興建電池工廠。以美國市場為中心，電動車相關的累計投資額已逾3兆日圓。

然而，隨著去年上任的川普政府取消電動車補助政策等因素的影響，市場情勢出現轉變，美國市場的需求開始放緩。受此效應，本田決定中止原定於俄亥俄州工廠生產、作為電動車策略核心的「Zero」系列部分開發計畫。由於需對先前投入的模具與生產設備進行減損處置，最終將認列約1.3兆日圓的損失。

在2027年3月的年度財報中，預計還將因補償供應商等原因，產生1.2兆日圓的損失。本田估計，兩年內因調整電動車策略，將面臨高達2.5兆日圓的巨額損失。

緊接著在3月25日，索尼集團與本田的合資公司「索尼本田移動」（Sony Honda Mobility）宣布中止電動車的開發與銷售，進一步引發市場波瀾。

未來市場主流將是智慧化汽車，也就是類似「裝上四個輪子的智慧型手機」。本田判斷，若要推動與智慧化高度契合且擅於控制技術的電動車轉型，就需要索尼在智慧型手機、半導體與娛樂領域的技術與經驗；另一方面，索尼也渴望借重本田深厚的造車技術。雙方理念一拍即合，於2022年成立合資公司。兩家日本代表性品牌攜手合作，當時備受全球矚目。

索尼本田移動公司已決定取消在美國預售的電動車「Afeela」的交車計畫。該車款原本計劃與「Zero」系列共用部分零組件，並在本田的俄亥俄州工廠生產，但隨著策略重整，最終被迫停止銷售。