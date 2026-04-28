巨額虧損的本田：「告別燃油車」路線誤判，啟動策略重整，力拚再起

巨額虧損的本田：「告別燃油車」路線誤判，啟動策略重整，力拚再起財經 自然環境 國際
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川普的政策轉向
本田汽車於3月12日宣布，2026年3月的會計年度最終財報預計將出現最高6900億日圓的虧損（去年同期為8358億日圓盈餘），這將是本田上市以來首度出現赤字。主要原因在於電動車需求放緩，導致產生巨額損失。
在發表「告別燃油車宣言」後，本田針對汽車事業主要獲利來源的美國市場，加速推動電動車策略。2022年宣布投資7億美元（約1120億日圓），將俄亥俄州工廠打造為電動車生產的核心據點；隔年2023年，更與南韓電池大廠「LG能源解決方案」（LG Energy Solution）合作，計劃在俄亥俄州投資44億美元（約7040億日圓）合資興建電池工廠。以美國市場為中心，電動車相關的累計投資額已逾3兆日圓。
然而，隨著去年上任的川普政府取消電動車補助政策等因素的影響，市場情勢出現轉變，美國市場的需求開始放緩。受此效應，本田決定中止原定於俄亥俄州工廠生產、作為電動車策略核心的「Zero」系列部分開發計畫。由於需對先前投入的模具與生產設備進行減損處置，最終將認列約1.3兆日圓的損失。
在2027年3月的年度財報中，預計還將因補償供應商等原因，產生1.2兆日圓的損失。本田估計，兩年內因調整電動車策略，將面臨高達2.5兆日圓的巨額損失。
緊接著在3月25日，索尼集團與本田的合資公司「索尼本田移動」（Sony Honda Mobility）宣布中止電動車的開發與銷售，進一步引發市場波瀾。
未來市場主流將是智慧化汽車，也就是類似「裝上四個輪子的智慧型手機」。本田判斷，若要推動與智慧化高度契合且擅於控制技術的電動車轉型，就需要索尼在智慧型手機、半導體與娛樂領域的技術與經驗；另一方面，索尼也渴望借重本田深厚的造車技術。雙方理念一拍即合，於2022年成立合資公司。兩家日本代表性品牌攜手合作，當時備受全球矚目。
索尼本田移動公司已決定取消在美國預售的電動車「Afeela」的交車計畫。該車款原本計劃與「Zero」系列共用部分零組件，並在本田的俄亥俄州工廠生產，但隨著策略重整，最終被迫停止銷售。
修正路線時機過晚
本田的電動車策略在本質上究竟出了什麼問題？三部社長當初決定走上「告別燃油車」路線，並不能說是全然錯誤。筆者認為，問題反倒在於策略缺乏彈性導致修正過慢，以及人才流失導致汽車事業競爭力開始下滑。
三部社長上任之際，產業界正處於要求抑制二氧化碳（CO2）排放以因應全球暖化的巨浪之中。此外，美國特斯拉（Tesla）與中國小鵬汽車等新興電動車廠，加速推動汽車與人工智慧（AI）的融合，帶動了自動駕駛與無人駕駛等車輛智慧化的發展。這類車款被稱為「軟體定義車輛」（SDV）。為了推動軟體定義車輛的發展，市場也更傾向尋求易於透過軟體控制的電動車。
在僅次於中國的全球第二大市場美國，拜登前政府曾透過補助金扶持電動車的發展，並為了減少二氧化碳排放，提出2032年將排放量減為2026年一半的環保規範。美國環境保護署（EPA）曾試算，若該規範正式上路，電動車在美國新車銷售中的占比可能達到67%。順帶一提，2025年美國新車銷售中的電動車占比，推估僅約7.8%。
本田2025年在美國銷售了143萬輛新車，占其全球銷量約四成。若比較日本三大車廠的美國市場占比，豐田為24%、日產為29%，本田乃是最高。本田手頭資金超過4兆日圓，財務體質穩健，為了守住美國市場的優勢地位，因而果斷投入大規模的電動車相關投資。
美國本土車廠在電動車事業上也面臨了巨額減損。福特（Ford）宣布，至2027年將產生195億美元（約3兆1200億日圓）的損失；通用汽車（GM）則預計在2025年10至12月期間產生60億美元（約9600億日圓）的損失，福特的虧損規模甚至超過了本田。
在歐洲，電動車需求也已觸頂。銷量僅次於豐田、位居全球第二的德國福斯（Volkswagen），在2025年12月期的財報中，也針對電動車業務認列了59億歐元（約1兆800億日圓）的特別損失。
如上所述，先前積極投資電動車的車廠，現在為了因應市場減速，不得不對設備投資進行減損處理，因而紛紛認列巨額損失。
豐田避免極端轉型
豐田汽車也提出了電動車等電動化投資計畫，預計於2030年前投入4兆日圓，其中2兆日圓將用於車用電池，並於2025年11月在美國北卡羅來納州舉行車用電池工廠的啟用儀式。
然而，豐田並未採取極端的電動車轉型策略。某電池相關企業的高層指出：「豐田在美國工廠生產的電池配置上，已迅速地調整方向與細節，例如提高混合動力車用電池的比重、降低純電車用電池的占比。」
此外，豐田原定2025年起在肯塔基工廠生產電動運動型多用途車（SUV）的計畫，已延後了約一年。原定2026年起在印第安納工廠生產「Highlander」電動車的計畫，則是延後兩年，並將生產地點整合至肯塔基。至於原計劃在福岡縣苅田町新設的電池工廠亦延後了建設時程。
針對業績預測轉為虧損一事，本田社長三部在記者會上坦言：「對於未能同時準備多種選項，我深自反省。」與豐田相比，本田的策略確實顯得較缺乏彈性。
為什麼豐田與本田的應對會出現差距？關鍵在於豐田比起美國政府的規範，更重視美國市場消費者的實際動向，當混合動力車比電動車更受歡迎時，便隨之修正策略。相較之下，本田顯然過度受制法規動向左右。此外，豐田並未像本田那樣大幅傾斜於電動車，而是採取逐步轉型的方式，這也是其較不易受到市場降溫衝擊的重要原因。
不過，豐田並未停止推動 電動車轉型，日前才剛宣布將對於美國工廠追加投資10億美元（約1600億日圓）。這筆投資除了強化混合動力車生產，也包含生產新款的電動車。
三部社長的責任問題也浮上檯面
一位特斯拉前員工透露：「特斯拉執行長（CEO）伊隆・馬斯克的口頭禪是『Fail fast』（快點失敗）。」這句話的意思是挑戰新事物即使遭遇失敗，重點乃在於從中迅速修正方向。在技術創新步伐飛快、連「正確答案」都在不斷改變的時代，這樣的思維更顯重要。
本田重振的關鍵，在於未來能否展現迅速調整方向的應變能力。除了從電動車轉向混合動力車，本田也提出了強化印度事業的方針。三部社長自4月起親自掛上了「企業變革責任者」的頭銜，展現親上火線指揮重建的姿態。
然而，本田內部的士氣似乎並不高。一位高層直言：「如果還是現在的社長領導，實在讓人提不起幹勁。他對自己強行推動的電動車戰略失敗避而不談，甚至企圖逃避經營責任，這樣太不合理了。」
另一位中堅技術人員則透露：「由於社長宣告『告別引擎』，導致優秀的引擎相關技術人員流向其他公司，對打造優質產品已經形成了阻礙。」
過去約10年來，本田的汽車事業一直處於獲利低迷的狀態，反而是機車事業成為撐起公司營運的支柱。其主要原因在於汽車事業幾乎缺乏能帶動銷量或支撐收益的主力車款。與豐田相比，產品競爭力已顯衰退。由於這樣的結構至今仍未改變，筆者認為，本田要展開反攻並不容易。
本田每年5月中旬都會發布「Business Update」，對外說明當前的經營策略等內容，今年將提出何種重建對策備受關注，視其內容而定，或許將決定本田未來的經營是否會亮起象徵危機的「黃燈」。
標題圖片：在東京國際展示場舉行的「Japan Mobility Show 2025」媒體日上進行說明的本田社長三部敏宏，2025年10月29日（路透）