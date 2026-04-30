2026年春鬥：乘著薪資上調之勢，研擬通往「經濟良性循環」之政策

2026年春鬥，資方對於調整薪資抱持積極態度，在此趨勢之下，截至4月上旬的初始協商，維持上調5%水準，呈現穩健成果。本文探討如何將薪資上調之勢，引領至「經濟良性循環」，以及為了達成此目標，日本經濟所面臨之課題。

轉向通膨經濟的日本 2026年春季進行勞資協商，截至初始階段，進展大致順利。3月18日各企業集中回覆日當天，對於工會提出調薪與獎金之要求，陸續出現企業全額接受之回覆。不久之後，3月23日公布的聯合統計顯示，整體規模之調薪率為5.26%，雖略遜於去年同期，仍穩居5%以上。其後陸續公布反映勞資雙方妥協後的結果統計，截至4月3日仍維持5%以上之水準。本次春鬥焦點在於中小企業（300人以下），其結果亦稍微超過5%。2月初勞務行政研究所公布之勞資雙方與專家預估之平均值為4.69%，目前呈現之結果略高於事前預期，堪稱穩健。 今年春鬥的特徵在於，資方對於薪資上調所展現的積極姿態特別引人注目。1月底正式啟動協商之際，舉行了經團連勞資論壇，當時經團連會長筒井義信表示：「應該將2025年開始成為常態的強勁調薪動能，引導至『更加穩定的常態』階段，按照此宣示資方之調整方針：將在協商薪資之際，檢討基本薪資調升（base up）之實施，以此作為2026年春季勞資協商之『基準』。」如今政府、勞工、資方三者對於調薪之重要性已達成共識，日本名目薪資長年低迷之局面，可謂終結。 此背景成因之一在於，日本歷經新冠疫情後，由通縮經濟轉向通膨經濟。以歷年為基準，截至2025年為止，消費者物價上漲率已連續4年超過2%，其背後之因素在於催生全球性成本競爭的「超全球化」已走向終點，以及貿易收支轉為赤字所帶來的日元貶值趨勢。去年食品價格急速飆漲，為了維持員工的生活水準，必須大幅調薪。 薪資上調得以成為每年常態的另一個重大原因，則在於人力短缺之日益惡化。根據《日銀短觀》（譯註：日本銀行所實施之統計調查「全國企業短期經濟觀測調查」之簡稱）所示，今年3月的調查裡，雇用人員判斷DI（全規模全產業）（譯註：此為顯示企業對於僱用人力過剩或不足之判斷指數，其計算方式係以回答僱用人力「過剩」之企業家數比重，扣除回答「不足」之企業家數比重後得出。）之不足已超過達38個百分點，寫下歷史性水準。其基本背景在於少子高齡化所導致的勞動力人口停滯，特別是年輕人口持續遞減之趨勢最為顯著，大型企業便以明確的調薪態度，作為延攬人才之雇用戰略。人力缺口更為嚴峻的中小企業，為了避免人才流失，亦無可避免地必須加入調薪行列。