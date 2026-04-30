2026年春鬥：乘著薪資上調之勢，研擬通往「經濟良性循環」之政策

2026年春鬥：乘著薪資上調之勢，研擬通往「經濟良性循環」之政策財經 社會 工作勞動
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轉向通膨經濟的日本
2026年春季進行勞資協商，截至初始階段，進展大致順利。3月18日各企業集中回覆日當天，對於工會提出調薪與獎金之要求，陸續出現企業全額接受之回覆。不久之後，3月23日公布的聯合統計顯示，整體規模之調薪率為5.26%，雖略遜於去年同期，仍穩居5%以上。其後陸續公布反映勞資雙方妥協後的結果統計，截至4月3日仍維持5%以上之水準。本次春鬥焦點在於中小企業（300人以下），其結果亦稍微超過5%。2月初勞務行政研究所公布之勞資雙方與專家預估之平均值為4.69%，目前呈現之結果略高於事前預期，堪稱穩健。
今年春鬥的特徵在於，資方對於薪資上調所展現的積極姿態特別引人注目。1月底正式啟動協商之際，舉行了經團連勞資論壇，當時經團連會長筒井義信表示：「應該將2025年開始成為常態的強勁調薪動能，引導至『更加穩定的常態』階段，按照此宣示資方之調整方針：將在協商薪資之際，檢討基本薪資調升（base up）之實施，以此作為2026年春季勞資協商之『基準』。」如今政府、勞工、資方三者對於調薪之重要性已達成共識，日本名目薪資長年低迷之局面，可謂終結。
此背景成因之一在於，日本歷經新冠疫情後，由通縮經濟轉向通膨經濟。以歷年為基準，截至2025年為止，消費者物價上漲率已連續4年超過2%，其背後之因素在於催生全球性成本競爭的「超全球化」已走向終點，以及貿易收支轉為赤字所帶來的日元貶值趨勢。去年食品價格急速飆漲，為了維持員工的生活水準，必須大幅調薪。
薪資上調得以成為每年常態的另一個重大原因，則在於人力短缺之日益惡化。根據《日銀短觀》（譯註：日本銀行所實施之統計調查「全國企業短期經濟觀測調查」之簡稱）所示，今年3月的調查裡，雇用人員判斷DI（全規模全產業）（譯註：此為顯示企業對於僱用人力過剩或不足之判斷指數，其計算方式係以回答僱用人力「過剩」之企業家數比重，扣除回答「不足」之企業家數比重後得出。）之不足已超過達38個百分點，寫下歷史性水準。其基本背景在於少子高齡化所導致的勞動力人口停滯，特別是年輕人口持續遞減之趨勢最為顯著，大型企業便以明確的調薪態度，作為延攬人才之雇用戰略。人力缺口更為嚴峻的中小企業，為了避免人才流失，亦無可避免地必須加入調薪行列。
中小企業弱化之隱憂
我們是否可評斷「經濟良性循環」之機制已啟動？首先，薪資上調本身作為第一道關卡，如前所述，應可視為常態化之趨勢。不過此僅為通往實質薪資穩定增加之「經濟良性循環」的必要條件，而非充分條件。問題在於：薪資、物價、生產力等3大要素是否步調一致地攜手朝上升趨勢齊步邁進？
對此，尚存的問題在於薪資與生產力的關係。此關係可由勞動份額（譯註：labor share，企業透過生產活動所新創造之附加價值裡，作為薪資等人事成本分配給勞動者之比率。）之變化窺知(*1)（如下圖）。近年來，勞動份額呈下滑趨勢，可見相對於生產力之提升，調薪力道仍舊不足。這裡應該注意的地方在於，大企業與中小企業之動向迥然不同，下滑趨勢之主因來自大企業，中小企業則呈現遲遲不降之走勢。但並非意味著大企業之調薪率不足，而應該視為易受原物料成本攀升衝擊之中小企業，未能充分地將增加之成本轉嫁至售價的結果。
換言之，此現象顯示出中小企業未能充分將增加之成本轉嫁至售價，導致作為計算「勞動份額」時的分子──附加價值的金額低迷不振，調薪餘裕亦隨之匱乏。即便處於此種情況，中小企業為了確保人才，雖然無奈卻也必須調薪。綜觀商工會議所之問卷調查（2025年12月），計畫於2026年度調升固定薪資之企業比例，較去年同期的調查高出3.1個百分點，但業績未見改善卻仍實施「防禦性調薪」之企業比例高達35.5%，較前一年之32.6%增加。
如此情況之下，部分中小企業因無力因應環境變遷，不得不退出市場。經營力不足之企業遭到淘汰，在某種意義上為健全之動向。即便是中小企業，當然必須因應環境變遷而重新檢視事業經營形態，並確實執行成本控管。然而，當下正處於由通縮經濟轉向通膨經濟之歷史性轉型期，但通縮時期長年形成慣例，亦即「無法正常進行價格轉嫁」之情況，目前依舊殘存。體質健全的中小企業歇業，恐將招致日本產業基礎弱化，為了避免此情況，最重要的是建構一個「視價格轉嫁為理所當然」的大環境，並針對經營資源匱乏的中小企業，整備個別的支援體系。
(*1) ^ 名目薪資：w、受雇者人數：L、附加價值金額：V，勞動分配率＝wL/V＝w/（V/L）。換言之，勞動份額即為薪資與附加價值生產力之比率。
不容忽視之食品及能源價格動向
薪資與物價之關係亦隱含問題。一直以來，實質薪資長期下滑被視為問題，但就去年而言，調薪率已大幅提升，問題反而出在通膨率過高。不過這並非通常之通膨，而應該稱為「跛行型通膨」的情況，使得因應之道難度倍增。換言之，這幾年通膨率之所以大幅超過2%，主因在於能源與食品之價格飆漲，若扣除食品與能源，自2024年下半以後即處於跌破2%之狀態（如下圖）。
一般而言，若欲觀察通膨率之基調，通常以扣除食品與能源為基準，美國央行聯邦準備理事會（FRB）相當重視此「核心通膨」。這是因為食品與能源易受天候因素與國際行情影響，產生大幅波動，若欲觀察物價之基本狀況，理應排除。日本銀行對於升息持審慎態度的原因之一，正是在於扣除食品與能源之通膨率已跌破2%，但近年食品價格之攀升已非僅屬一時之現象，此點不容忽視。
潛藏於此現象深處的是全球規模之農產品供需緊張，其發生背景在於地球暖化及新興國成長。氣候變遷使乾旱、野火、洪水於世界各國頻傳，生態系深受影響，禽流感的發生頻率亦隨之升高。如此一來，全球農產品之供給能力趨於不穩，另一方面，新興國之經濟成長亦推升食品需求。
由於美國攻擊伊朗所引發之中東情勢動盪，能源價格大幅升至超過戰事爆發前之歷史高點，此趨勢可能長期持續。有論者指出，即便戰事平息，荷莫茲海峽封鎖解除，中東波斯灣各國之能源設施與基礎建設多遭破壞，若欲恢復原狀，所需時日頗鉅。各國藉此契機，競相加強石油儲備，亦使能源市場益加緊張。
日本無論食品或石化燃料，國產自給率皆低，國際間此類價格一旦飆漲，進口金額隨之膨脹，貿易收支便告惡化。此將誘發日元貶值，恐將陷入貿易赤字擴大與日元貶值的惡性螺旋。如此一來，進口通膨壓力加劇，食品與能源價格飆漲所帶動之通膨升溫，令人擔憂。若每桶100美元之油價成為常態，2025年所見之食品價格高漲將再度重現，通膨率也有可能攀升至4～5%(*2)。
通膨率一旦升高，欲使實質薪資轉正，調薪率亦須隨之提升。當通膨率達4～5%時，欲令實質薪資轉正，調薪率必須達到6～7%以上，但是對於多數中小企業而言，由於無法充分將增加的成本轉嫁至價格，此目標非常難以達成。
(*2) ^ 根據日本內閣府《每月主題報告》No.82〈原油價格變動對於國內物價之影響〉（2026.3.27），依照VAR分析，原油價格上漲10%，將於不到1年內推升消費者物價最高達0.22%。2025年食品對於消費者物價之推升貢獻度為1.94%。
不扼殺「經濟良性循環」萌芽之政策
此次能源危機為典型的外部衝擊。在此狀況之下，正確的因應之道在於，首先由各經濟主體共同承擔成本攀升之苦痛，進而淡定從容地採取中長期之適當措施。具體而言，薪資上調率應堅守5%之水準，同時持續推動成本轉嫁至價格，以避免中小企業遭到波及。
即便標題通膨（headline inflation）率攀升，食品與能源以外之商品與服務領域，消費者物價上漲率仍舊偏低，為了推動這些領域之成本轉嫁，政策上不應採取全面性之物價抑制措施。面對食品與能源價格飆漲，與其採取補貼等價格抑制政策，不如聚焦於那些生活轉為困頓的中所得階層，發放給付金以為因應。
考量食品與能源價格在中長期將居高不下以及上漲之趨勢，應該針對提升其自給率之農業與能源政策，加速推動改革。就提升自給率之誘因而言，補助津貼等價格抑制政策亦非上策。
綜上所述，2026年春鬥的結果所呈現出的，正是在世界經濟格局變化與國內人口動態轉型之背景下，名目薪資轉為上升之趨勢，目前暫且達成。政府、勞工、資方三者既已共享大方向，「經濟良性循環」亦啟動運轉。但時機不巧，中東情勢緊張，成為重大混亂因素，不應為此所惑，最重要的是勞資雙方堅定團結，讓5%左右的薪資上調趨勢得以常態化。此外，更應藉此重要機會，政府認真提升食品與能源之自給率，以抑制中長期的物價上漲，此為壓低實質薪資之主要原因，最為重要的是勿使「經濟良性循環」剛萌生之幼芽，在茁壯之前遭到扼殺。
標題圖片：「製造業產業工會（JAM）」總部的白板上填滿了2026年春鬥的企業回覆，2026年3月18日攝於東京都港區（時事）