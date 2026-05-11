財政運作瀕臨絕境的高市政權：抑制通貨膨脹與日圓貶值之對策何在？

內閣上任半年旋即陷入困境

今年2月眾議院大選，高市早苗政權以席捲之勢，贏得壓倒性勝利，無疑地強化其政治基礎。然而，談及市場的評價，情況則截然不同。

經濟安全保障本為高市政權置於最優先之課題，但2月底突然爆發伊朗戰爭，全球隨即陷入名副其實的「石油危機」狀態。日本於「經濟安全保障」層面的脆弱性，演變為現實問題，一舉噴湧而出。諷刺的是，高市政權此刻正疲於應對此局面。

2026年度原始預算雖跨越年度，終於在4月7日勉強拍板定案，然而利率攀升與日圓貶值之情勢日益加劇，對於日本經濟而言，甚至已浮現未來將落入停滯性通膨（譯註：stagflation）之可能性。在嚴峻的金融與經濟情勢之下，高市政權的財政運作，就任僅逾半年即立於絕境邊緣。財政運作成為高市政權今年所面臨的最大難題，若應對失當，恐將成為政權存續之致命傷。

高市政權財政運作態勢備受質疑

高市政權以「負責任的積極財政」為政策招牌，去年年底通過約18兆日圓規模的2025年度修正預算，近日又拍板定案史上最大規模的2026年度原始預算，總額高達122兆日圓，明確展現出名副其實的大規模財政動員態勢。目前日本國民深陷長期物價上漲之苦，雖然2025年度修正預算的確編列了一定程度的物價對策，然而其財源之相當比例，須仰賴發行約12兆日圓的新增國債才足以支應。而2026年度之原始預算，則將重心置於實現高市政權倡導的「強勁經濟」的促進投資政策。

高市政權向來主張：「只要政權債務餘額對名目GDP（國內生產毛額）的比率維持下降趨勢，即相當於『負責任的』財政運作，因此沒有問題。」此立場毫不掩飾其輕視年度基礎財政收支目標的態度，而該目標正是日本長年以來與其他主要國家齊心共同持續揭示之。或許正因如此，即使國民苦於長期通膨，無論是設法抑制高通膨，抑或設法遏止通膨主因──日圓貶值──之政策重要性，高市政權幾乎不願承認。其態度彷彿昭示：「持續高通膨對於我們反倒有利」、「計算政權債務餘額對名目GDP比率時，將因此墊高作為分母的名目GDP金額，因此該比率自然易於下降，如此一來高市政權志在推行的財政擴張政策將更易付諸施行，實為上策」。

此外，今年2月選舉後所召開的特別國會上，日本首相高市發表施政方針演說，直言不諱地將日本過往的財政運作形容為「過度的緊縮傾向」。日本政權債務餘額對名目GDP比率實際上已高達約230%（根據國際貨幣基金組織2025年10月之預估），長年佔據「全球最惡劣財政狀況」此不名譽之寶座。然而從日本首相高市之遣詞用字裡，卻絲毫感受不到對於日本財政運作的危機意識。