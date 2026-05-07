南鳥島稀土開採成功：是否有助於降低對中國的依賴？

日本成功從南鳥島海域的深海海底開採出稀土泥，引發國內高度關注。筆者指出，雖然要實現國內穩定供應的道路依然艱辛，但此舉在外交與國家戰略上具有重大意義。

自水深5700公尺的海底開採稀土泥 2026年2月，日本國立海洋研究開發機構（JAMSTEC）於南鳥島外海，成功從水深約5700公尺的海底開採出含有稀土的泥土。 稀土被廣泛應用於風力發電的大型渦輪機、電動車馬達等動力源，以及各類數據處理設備，是實現21世紀國際趨勢——數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）不可或缺的關鍵材料。此外，稀土也用於戰鬥機與火箭引擎等領域，對於國家安全保障而言，亦是不可或缺的礦物。 目前的稀土市場，無論在採礦或依種類分離的「精煉」環節，皆由中國所主導。對於包括日本在內的西方國家而言，降低對中國的依賴已成為當務之急。因此，南鳥島的開採成功引發了外界期待，認為有望為稀土自給鋪路。然而，在距離東京都中心約2000公里的離島外海進行開採，是否能夠確保經濟效益、能否自行建立完整的精煉體系等，仍有許多必須克服的課題。 本文將回顧內閣府「戰略性創新創造計畫」（SIP）所推動的相關成果，並結合稀土國際動向，探討日本應如何運用南鳥島的稀土資源。

南鳥島稀土資源與SIP計畫 JAMSTEC所擁有的地球深部探測船「地球號」，將約600支、每支長約10公尺的採泥管連接起來，延伸至水深約5700公尺的海底，將含有稀土的泥土抽取上來。 所謂稀土，是指具有電氣與化學特性的17種元素，例如永久磁鐵等。其中，依質量可分為較輕的7種「輕稀土」，以及較重的10種「中重稀土」。中重稀土主要應用於雷射設備與航太產業等與國家安全密切相關的領域，因此價值更高。中國於2025年4月，以防止轉用於軍事用途、維護國家安全為由，開始對7種稀土實施更嚴格的出口管制（詳見下表），而這7種皆屬中重稀土。相較於輕稀土在全球分布較廣，中重稀土高度集中於中國，這也是中國能將出口管制作為戰略工具的主因。 中國強化出口管制的稀土及其主要用途 釤（Samarium）： 感測器、醫療設備、汽車零件

感測器、醫療設備、汽車零件 釓（Gadolinium）： 磁振造影（MRI）顯影劑、核反應爐控制棒

磁振造影（MRI）顯影劑、核反應爐控制棒 鋱（Terbium）： 防偽螢光印刷、雷射加工

防偽螢光印刷、雷射加工 鏑（Dysprosium）： 電動車（EV）與油電混合動力車馬達、風力發電渦輪、資料儲存裝置

電動車（EV）與油電混合動力車馬達、風力發電渦輪、資料儲存裝置 鎦（Lutetium）： 雷射、放射線治療

雷射、放射線治療 鈧（Scandium）： 電極材料、雷射、飛機零件

電極材料、雷射、飛機零件 釔（Yttrium）：電子濾波器、雷射、超導體 齋藤勝裕《稀有金屬：稀土的驚人能力》（C&R研究所，2019年），第216–229頁，筆者整理。 南鳥島外海分布著含有鏑、釹、釤、釔、釓等至少6種稀土的高濃度泥土。對照上表可知，這些皆屬中國實施出口管制的中重稀土，對日本而言具備極高價值。 SIP已投入超過10年的時間在南鳥島近海進行稀有礦物探勘。第1期（2014～2018年度）主要調查水深2000公尺以內的海底熱液礦床；第2期（2018～2022年度）則致力於確立水深2000公尺以上的深海資源調查技術。基於上述成果，2023年度起的第3期，將計畫更名為「海洋安全保障平臺建構」，並確認在南鳥島外海專屬經濟海域（EEZ）內，水深約6000公尺的海底，蘊藏具有產業開發規模潛力的稀土資源。隨著此次開採成功，預計將於2027年2月進入實證階段，目標為每日開採350噸稀土泥。在此之前，計劃先於南鳥島建設泥土脫水處理設施。