中國人民解放軍持續整肅：習近平危機感升高下的「軍隊重塑」計畫

中國人民解放軍中，多名高階軍官接連消失。在這個為了追趕競爭對手美軍而持續加強軍備的龐大組織內部，究竟發生了什麼事？熟悉中國黨軍關係的筆者，將解析這場「異變」背後的結構。（文中敬稱略）

軍方高層幾近瓦解 中國人民解放軍正在進行一場堪稱文化大革命以來規模最大的整肅。落馬的幹部名單裡，包括了曾是軍方最高級別將領的張又俠（中央軍事委員會副主席）、同為副主席的何衛東、國防部長李尚福、政治工作部主任苗華，以及各戰區的司令與政治委員等人。 在這波整肅之下，解放軍高層幾乎接近瓦解狀態。根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的報告，整肅規模甚至可能比外界所知更大。該報告指出，自2022年以來，實際上整個軍隊中的各個領域，皆有高階軍官「被整肅或失蹤」，人數從數十人到上百人不等。若此事屬實，意味著人民解放軍高層已有相當大的比例遭到替換。尤其作為軍方決策中樞的中央軍事委員會，更出現了不尋常的情況，7名成員裡頭，包括習近平主席（中國共產黨總書記）在內，目前僅剩下兩人。 為何會持續進行如此大規模且澈底的整肅？中國共產黨與軍方之間，或軍方內部，勢必存在著政治上的對立與裂痕。然而，目前可掌握的資料仍無法證實這一點。 不過，本文更想探討的，其實是人民解放軍本身的結構性問題。這包括「經濟貪腐」以及「組織內派系主義」等問題，而這些問題被認為不僅妨礙中央軍事委員會主席完整行使權力，也阻礙解放軍戰鬥能力的提升。習近平過去一直試圖消除這些問題，但就連他親自拔擢的將領也發生同樣的情況，對他而言想必是極為嚴重的事態。從這一脈絡來看，習近平持續推動這場幾乎等同於重組人民解放軍高層的大規模整肅，應與此有關。

軍方內部的貪腐與派系文化 那麼，人民解放軍究竟存在哪些貪腐問題？ 以在習近平政權初期遭到整肅的前中央軍事委員會副主席徐才厚與郭伯雄為例，當時最嚴重的問題在於「資源分配上的貪腐」以及「透過掌握人事權形成派系」，不僅讓兩人實際掌控軍方權力，甚至使時任中央軍事委員會主席的胡錦濤（前國家主席）形同被架空，也阻礙了軍隊實戰能力的提升。2014年於福建省古田縣召開的全軍政治工作會議、2015年啟動的大規模軍事組織改革，以及反貪腐鬥爭，其重要目的都是為了導正這些問題。 然而，這次的大規模整肅也顯示出，這些問題並未從根本上獲得解決。儘管如今的政治背景已大不相同，但人民解放軍所存在的結構性問題，其實並沒有太大的改變。 所謂的結構性問題，首先是資源分配問題。在軍事現代化受到高度重視、大量資金流向先進武器開發的情況下，也逐漸成為貪腐滋生的溫床。2023年，中國對火箭軍、裝備發展部，甚至軍工產業展開調查與大規模查辦，某種程度上正反映了這一點。尤其是被稱為「隱性貪腐」或「新型貪腐」的問題更受到關注。這類貪腐並非幹部本人直接涉入，而是透過家屬或相關人士，以更隱蔽的方式操作。 這類軍中貪腐也被認為會導致「虛假的備戰」，也就是「訓練流於形式」。一方面把大量精力耗費在形式化的會議與文件製作上，另一方面卻只高喊備戰口號，缺乏實際作為，因此受到批評。從妨礙習近平推動戰爭準備這一點來看，這同樣被視為貪腐問題的一環。此外，貪腐也導致裝備與基礎設施出現了缺陷，甚至一度傳出火箭軍飛彈內灌的不是燃料，而是水的疑雲。

對「主席負責制」的重視與嚴厲處分 第二個結構性問題則是以人脈關係與裙帶關係為主因，形成為了升遷而賄賂橫行的現象。這類人際網絡也助長了派系的形成(*1)。 2025年苗華與何衛東等人落馬，被認為正是人事貪腐與派系形成問題受到重視後的結果。包括何衛東與苗華在內的5人皆來自原第31集團軍（福建省廈門市），彼此之間可見密切的人脈關係。身為政治工作部主任、掌握軍中人事的苗華，也在中共第二十次黨代表大會（2022年）的軍方人事安排中扮演核心角色。 此外，張又俠也在 2023年拔擢了與自己關係密切的劉振立出任聯合參謀部參謀長，而他過去擔任總後勤部部長期間，與裝備發展部門之間的關係也相當深厚。由此可見，人際網絡與派系文化早已在解放軍內部固不可摧。 這類派系文化也被視為妨礙中央軍事委員會「主席負責制」的重要因素。東部戰區司令員楊志斌便曾在《學習時報》的文章中指出，唯有澈底杜絕在黨內形成派系、建立不當私人關係網絡等重大違紀行為，並確保各項戰力建設要求能真正貫徹至基層，才是維護主席負責制不可或缺的條件(*2)。 習近平一直強調，要澈底落實中央軍事委員會的主席負責制。由於現任軍方主要幹部大多是在習近平主導下獲得現有地位的，因此，過去由江澤民（前國家主席）拔擢的徐才厚等人對胡錦濤採取輕視甚至架空的情況，如今應該不太可能再次出現。 然而值得注意的是，2025年苗華等人的罪名被表述為「破壞軍事委員會主席負責制」，而 2026年張又俠的罪名則被概括為「破壞並踐踏軍事委員會主席負責制」。 由此可見，人民解放軍廣義上的貪腐問題，即使歷經了習近平執政十餘年，依然未能解決，就連由他親自任命的將領也一再出現同樣的問題。這也反映出人民解放軍的結構性問題早已根深柢固。 (*1) ^ Xiaotong Li, “Cronyism and Military Corruption in the Post-Deng Xiaoping Era: Rethinking the Party-Commands-the-Gun Model,” Journal of Contemporary China, 26:107, 696-710; Peng Wang “Military Corruption in China: The Role of Guanxi in the Buying and Selling of Military Positions,” The China Quarterly, No. 228 (December 2016), pp. 970-991 (*2) ^ 《學習時報》2026年4月8日。