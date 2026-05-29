日本加強與理念相近國家協力合作：背後潛藏「中國風險」與「川普風險」政治外交 國際
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FOIP構想升級
今年4月中旬，日本首相高市早苗於與菲律賓、越南等東南亞國家協會（ASEAN）主要成員國領袖的線上會議中，發表了旨在強化區域內供應鏈韌性的「亞洲能源與資源供應力強韌化夥伴關係」（簡稱「能源亞洲」〔Power Asia〕）。此構想擬對因荷莫茲海峽封鎖而能源憂慮日深的各國，提供100億美元（約1.6兆日圓）的金融援助，意在深化日本與東協之間的互助合作。
利用5月黃金週連假出訪越南之際，高市發表了演說，宣示將前首相安倍晉三倡議至今已屆滿10年的外交戰略「自由開放的印度太平洋」（FOIP）進一步深化演進，藉以鞏固與東南亞等理念相近國家之間的連結與協調。在與越南領袖的會談中，更為FOIP及「能源亞洲」構想取得了越方的鼎力支持。
接著高市轉往了澳洲，於5月4日與總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，雙方同意強化包括煤炭與液化天然氣（LNG）在內的能源暨經濟安全保障合作；同時，為防止伊朗戰爭僵局背後導致印太地區出現「權力真空」，雙方亦基於對中國動向的憂慮，同意進一步深化日澳之間的合作。
澳洲是日本的「準同盟國」
澳洲人口雖未滿2800萬，卻是日美澳印戰略對話架構「四方安全對話」（Quad）的成員之一。對於美國而言，澳洲是足以代表大洋洲的同盟國，亦在與美、英、加拿大等國共享情報的「五眼聯盟」中占有一席之地。而對日本來說，澳洲可說是位居理念相近國家合作樞紐的「準同盟國」。
然而近年來，澳洲如同加拿大，與川普政府之間關係劍拔弩張，根據美英澳架構「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）所推動的核動力潛艦採購計畫，亦陷入懸而未決的困境。即使日美澳三國攜手合作的重要性不言而喻，但有鑑於上述情勢，高市首相更進一步表態：「日澳乃理念相近國家合作之核心，期盼能擔負引領區域穩定之重任。」(*1)
艾班尼斯政府已與日本達成協議，將以海上自衛隊「最上型」護衛艦的改良型為基礎，共同推動開發計畫。澳方規劃建造的11艘護衛艦中，預計有8艘將於澳洲國內建造。除了深化兩國的經濟與技術合作之外，透過裝備規格的共通化以及聯合訓練等方式，外界預期自衛隊與澳洲海軍之間將能建立更具實戰性的協同作戰能力。
(*1) ^ 《讀賣新聞》5月5日早報，〈日澳急速加強理念相近國家之合作 印度太平洋 意識到中國之動向 領袖會談達成共識〉。
小泉防衛大臣的裝備推銷
另一方面，日本對於本國汰換的二手防衛裝備之推銷工作，亦正以飛快步調推進。高市政府於4月21日經內閣會議決議，撤除過往將防衛裝備出口侷限於非戰鬥用途「5類型」的舊有限制，為具備殺傷力與破壞力的武器，開啟了出口的大門。
對於日本的安全保障政策而言，此決定意味著重大轉捩點，目的在於強化過往實質上僅以自衛隊為唯一客戶的國內防衛產業之生產基礎，提升「有事」之際的持續作戰能力，進而強化嚇阻與應對能力。在此背景下，防衛大臣小泉進次郎旋即趁黃金週連假走訪印尼與菲律賓，說明今後日方已可出口護衛艦與潛艦等武器。此外，他亦極力強調，在當前錯綜複雜的國際情勢下，共享價值的理念相近國家相互攜手合作之重要性與必要性。
出訪印尼期間，即使尚未促成具體的交易協商，但印尼方面據稱對於海上自衛隊的二手潛艦頗感興趣，雙方並簽署了推動裝備與技術合作的「防衛合作協議」。
接著轉往菲律賓，雙方同意設置工作小組，著手針對二手護衛艦的出口展開具體協商。菲律賓向來為了南海環礁等主權歸屬，與中國反覆爆發激烈的對立與衝突。會談結束後的聯合聲明中明確點名中國，針對其於日本周邊及南海的威嚇性活動表達「深刻憂慮」。(*2)
日方的行動並不僅止於推銷護衛艦。5月6日，小泉防衛大臣前往菲律賓呂宋島，視察美、菲兩國例行軍事演習「肩並肩」（Balikatan）。以往自衛隊參與該演習，皆僅止於小規模的觀察員身分，此次則首度派出陸、海、空3支部隊，合計1400人正式參演，並進行地對艦飛彈的實彈射擊等操演。如此正式參演，意在透過向國內外彰顯日美菲三國之合作，藉以牽制中國。
在川普政府對中東與伊朗投入龐大兵力與資源之際，印太地區的嚇阻與應對能力陷入空洞化的風險不容小覷。日本一方面強化與區域內理念相近國家的合作；另一方面，也必須具備向華府明確傳達訊息的決心，敦促美國切莫忽視日美同盟原本應當肩負的職責。
標題圖片：出席歡迎儀式的日本首相高市早苗與越南總理黎明興（左），2026年5月2日，越南河內（AFP／時事）
(*2) ^ “Japan and Philippine defense chiefs agree to start talks on weapons pact,” AP, May 5, 2026.