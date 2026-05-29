日本加強與理念相近國家協力合作：背後潛藏「中國風險」與「川普風險」

著眼於國際秩序日趨流動，日本正積極強化與周邊理念相近國家之間的合作。儘管以日美同盟為主軸，日本同時亦深化與澳洲、菲律賓等共享價值觀及地緣政治利害關係之國家的關係，藉此強化對於中國的嚇阻，並因應美國的「川普風險」。

FOIP構想升級 今年4月中旬，日本首相高市早苗於與菲律賓、越南等東南亞國家協會（ASEAN）主要成員國領袖的線上會議中，發表了旨在強化區域內供應鏈韌性的「亞洲能源與資源供應力強韌化夥伴關係」（簡稱「能源亞洲」〔Power Asia〕）。此構想擬對因荷莫茲海峽封鎖而能源憂慮日深的各國，提供100億美元（約1.6兆日圓）的金融援助，意在深化日本與東協之間的互助合作。 利用5月黃金週連假出訪越南之際，高市發表了演說，宣示將前首相安倍晉三倡議至今已屆滿10年的外交戰略「自由開放的印度太平洋」（FOIP）進一步深化演進，藉以鞏固與東南亞等理念相近國家之間的連結與協調。在與越南領袖的會談中，更為FOIP及「能源亞洲」構想取得了越方的鼎力支持。 接著高市轉往了澳洲，於5月4日與總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，雙方同意強化包括煤炭與液化天然氣（LNG）在內的能源暨經濟安全保障合作；同時，為防止伊朗戰爭僵局背後導致印太地區出現「權力真空」，雙方亦基於對中國動向的憂慮，同意進一步深化日澳之間的合作。