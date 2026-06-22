「Sanaenomics」（早苗經濟）的理論基礎：從重視「量」到提升「質」的政策思維

如何理解「負責任的積極財政」中的「積極」？

2026年2月20日的施政方針演說中，高市政府強調將擺脫對補充預算的依賴，改以跨年度預算及長期基金等方式，提高預算運用的可預測性。同日的財政演說中，財務大臣片山皋月也表示，「負責任的積極財政」並非一味追求擴大支出規模，而是應將資源優先投入預期能產生效果的政策，同時檢討並調整成效有限的措施。

所謂「積極」財政，並不是指擴大政府支出總額，而應理解為改變預算配置方式、以更長期的視角規劃投資，並重塑能帶動民間投資的財政結構。

自新冠疫情衝擊告一段落後，從2023至2025年度，即使將補充預算納入計算，預算規模的增幅也僅略低於5%。若考量同期稅收成長了12%，或許可以說，日本目前採取的是兼顧財政重建與經濟刺激的財政立場。2026年度預算中的財政赤字規模，與其他主要國家相比也屬於較低水準。即便未來編列一定規模的補充預算，日本應該也不至於成為財政赤字特別龐大的國家。此外，政府債務餘額占國內生產毛額（GDP）的比率，預計今後仍將持續緩步下降。

即便如此，仍有許多評論將焦點放在財政問題與金融政策上。這種現象或許可以說是日本經濟評論界受過去思維框架束縛所產生的「路徑依賴」。自2000年代（甚至某些情況下可追溯至1990年代）以來，日本經濟面臨的最大問題一直是需求不足與通貨緊縮。在這樣的背景下，財政與金融政策的規模及其效果，自然成為重要的討論焦點。

然而，如今日本經濟的局面已經有所變化（實際上也有觀點認為，2018年下半年為轉折點）。目前，人力短缺與生產力低迷等供給面的問題成為重要課題。或許可以說，日本經濟評論界尚未跟上這樣的變化。

高市內閣經濟政策真正值得關注，也應成為討論焦點的，其實是財政資源的運用方式以及制度改革。施政方針演說中也指出，「日本經濟最欠缺的是資本投入量，也就是國內投資」，並提出了「危機管理投資」與「成長投資」的政策願景。