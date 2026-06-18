國際秩序動盪促使日韓走近：面臨挑戰下的戰略合作

戰略夥伴下的日韓關係

高市早苗首相於5月19日訪問韓國慶尚北道安東。安東是韓國總統李在明的故鄉，兩人也在當地舉行日韓領袖會談。事實上，今年1月，李在明才剛造訪高市首相的故鄉奈良，並與她舉行會談。李在明在會後的聯合記者會開場時表示：「這是首次有兩國領袖互訪對方故鄉，放眼全球也是前所未見。」藉此強調「穿梭外交」所具有的象徵意義。

對於去年6月上任的李在明總統而言，這次已是他第6次與日本領導人舉行會談（日本前首相石破茂及現任首相高市早苗各3次）。若將去年11月二十國集團（G20）峰會期間的會晤也計算在內，他與高市首相已經見面4次。兩國領袖如此頻繁且密切地進行溝通，無疑有助於維持日韓關係的穩定。

保守色彩濃厚的高市早苗首相，以及深獲進步派選民支持的李在明總統，兩人在上任前都對對方國家抱持較為強硬的立場。然而，自各執政以來，雙方始終重視日韓關係。高市首相在去年10月的上任記者會上表示：「韓國是日本重要的鄰國，也是面對國際社會各項課題時不可或缺的夥伴。」李在明總統則在此次會談後的聯合記者會上，將日韓形容為「共同因應瞬息萬變國際局勢的戰略夥伴」。

在能源安全保障領域展開合作

從奈良會談到此次安東領袖會談期間，中東局勢惡化以及荷莫茲海峽實質遭到封鎖，成為整個國際社會共同面臨的危機。尤其日本有約九成原油仰賴中東進口，韓國約為七成，對兩國而言，能源安全保障已成為迫在眉睫的課題。此次會談正是在這樣的背景下舉行。其中，日韓兩國就加強原油及液化天然氣（LNG）的採購合作，以及建立相互調度機制達成共識，值得高度肯定。

此次達成的共識，是基於今年3月日本經濟產業大臣赤澤亮正與韓國產業通商資源部長金正官會談時簽署的《供應鏈夥伴合作備忘錄》。此次的重要意義在於，日韓兩國領導人再次確認雙方的合作方向，並明確展現深化合作的堅定承諾。

高市首相在聯合記者會上提出兩項合作支柱，分別是「強化能源供應韌性，包括提升印太地區的能源儲備能力」，以及「透過原油、石油製品與液化天然氣（LNG）的相互調度及交換交易等方式，加強日韓兩國的能源安全保障」。若前者的合作能夠順利推進，將成為日韓兩國為區域穩定提供國際公共財的良好案例。至於後者，可具體展現日韓合作能為兩國經濟帶來實際效益。

李在明總統經常表示，兩國合作必須能「讓民眾實際感受到其中的好處」。因此，在能源採購方面展開合作，有望進一步提升兩國民眾對日韓關係的理解與支持。