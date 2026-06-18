國際秩序動盪促使日韓走近：面臨挑戰下的戰略合作

國際秩序動盪促使日韓走近：面臨挑戰下的戰略合作政治外交 國際交流
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戰略夥伴下的日韓關係
高市早苗首相於5月19日訪問韓國慶尚北道安東。安東是韓國總統李在明的故鄉，兩人也在當地舉行日韓領袖會談。事實上，今年1月，李在明才剛造訪高市首相的故鄉奈良，並與她舉行會談。李在明在會後的聯合記者會開場時表示：「這是首次有兩國領袖互訪對方故鄉，放眼全球也是前所未見。」藉此強調「穿梭外交」所具有的象徵意義。
對於去年6月上任的李在明總統而言，這次已是他第6次與日本領導人舉行會談（日本前首相石破茂及現任首相高市早苗各3次）。若將去年11月二十國集團（G20）峰會期間的會晤也計算在內，他與高市首相已經見面4次。兩國領袖如此頻繁且密切地進行溝通，無疑有助於維持日韓關係的穩定。
保守色彩濃厚的高市早苗首相，以及深獲進步派選民支持的李在明總統，兩人在上任前都對對方國家抱持較為強硬的立場。然而，自各執政以來，雙方始終重視日韓關係。高市首相在去年10月的上任記者會上表示：「韓國是日本重要的鄰國，也是面對國際社會各項課題時不可或缺的夥伴。」李在明總統則在此次會談後的聯合記者會上，將日韓形容為「共同因應瞬息萬變國際局勢的戰略夥伴」。
在能源安全保障領域展開合作
從奈良會談到此次安東領袖會談期間，中東局勢惡化以及荷莫茲海峽實質遭到封鎖，成為整個國際社會共同面臨的危機。尤其日本有約九成原油仰賴中東進口，韓國約為七成，對兩國而言，能源安全保障已成為迫在眉睫的課題。此次會談正是在這樣的背景下舉行。其中，日韓兩國就加強原油及液化天然氣（LNG）的採購合作，以及建立相互調度機制達成共識，值得高度肯定。
此次達成的共識，是基於今年3月日本經濟產業大臣赤澤亮正與韓國產業通商資源部長金正官會談時簽署的《供應鏈夥伴合作備忘錄》。此次的重要意義在於，日韓兩國領導人再次確認雙方的合作方向，並明確展現深化合作的堅定承諾。
高市首相在聯合記者會上提出兩項合作支柱，分別是「強化能源供應韌性，包括提升印太地區的能源儲備能力」，以及「透過原油、石油製品與液化天然氣（LNG）的相互調度及交換交易等方式，加強日韓兩國的能源安全保障」。若前者的合作能夠順利推進，將成為日韓兩國為區域穩定提供國際公共財的良好案例。至於後者，可具體展現日韓合作能為兩國經濟帶來實際效益。
李在明總統經常表示，兩國合作必須能「讓民眾實際感受到其中的好處」。因此，在能源採購方面展開合作，有望進一步提升兩國民眾對日韓關係的理解與支持。
日韓皆關切美軍軍事存在的減弱
巧合的是，此次日韓領袖會談恰好緊接在北京舉行的美中領袖會談之後。根據韓國總統府的說明，高市首相與李在明總統也就美中領袖會談的結果交換了意見。至於美中兩國領導人針對建立「具建設性的戰略穩定關係」達成共識，將對日韓兩國帶來何種影響，目前仍有待觀察。
在日中關係持續惡化的情況下，若川普總統基於經濟與貿易考量，對中國採取較為溫和的態度，對日本而言未必符合期待。另一方面，韓國基本上應樂見美中關係趨於穩定。然而，基於歷史上多次成為大國政治犧牲品的經驗，韓國也不得不保持高度警覺，因為美中戰略競爭過程中雙方達成的妥協，可能損及韓國利益。
此外，在川普政府要求盟國承擔更多角色與責任的情況下，面對自3月以來的中東局勢發展，日韓兩國都關切美軍在東亞地區的軍事存在恐進一步減弱。
高市首相則在安東舉行的聯合記者會上表示，她與李在明總統一致認為，為了促進印太地區的和平與穩定，日韓兩國必須維持並強化日美同盟、美韓同盟，並在兩者戰略合作所形成的嚇阻與應對能力等方面，展現更積極的作為。尤其令人印象深刻的是，高市在記者會尾聲還透露，雙方約定「若遇到棘手問題，或是在與其他國家的關係上有所煩惱，要經常打電話討論」。
日本談「印太」，韓國談「東北亞」
綜上所述，在高市首相所說的「國際社會劇烈動盪、全球局勢日益不穩定」的背景下，日韓兩國領導人都認為，有必要透過戰略合作來因應以本國利益優先為原則的盟友美國。這樣的共識成為拉近日韓關係的重要向心力，也讓當前的雙邊關係得以維持穩定。從日美同盟與美韓同盟所構成的日美韓安全保障三角關係來看，也可以說，在美國政策轉變的影響下，原本最為脆弱的日韓關係，反而正逐步強化。
雖然日韓兩國在整體局勢的認知上大致一致，但在個別議題上，雙方的看法與應對方式仍存在差異。為了避免這些差異成為合作的阻礙，未來仍有必要持續進行密切溝通與政策協調。這也可說是兩國今後持續推動合作與協調時，首先必須面對的挑戰。
例如，在聯合記者會上，高市首相四度提到「印太」一詞，但李在明總統卻一次也未提及。相較之下，李在明則談到「東北亞」，並表示自己在會談中強調，「韓國、中國與日本三國應在相互尊重與合作的基礎上，尋求共同利益」。另一方面，高市首相則提及「自由開放的印太」（FOIP）構想，並指出提升自主性與韌性的重要性，這也是她日前訪問越南時在政策演說中強調的觀點。
此外，在北韓問題上，李在明總統說明了韓國政府追求「南北和平共存、共同發展」的立場；相對地，高市首相則著重於北韓核武與飛彈問題的因應。回顧2000年代日韓合作較為順利的時期，兩國還會公開表達對彼此政策的支持，但如今已不再如此。隨著日韓所處的國際環境發生變化，雙方在認知與政策上的協調，也變得更需要耗費心力。
累積合作成果，推動制度化
第二項挑戰，則是進一步推動日韓防衛與安全保障合作的制度化。由於日韓之間存在歷史問題等「不幸的過去」，韓國社會至今仍有人對與日本進行安全保障合作抱持謹慎甚至反對的態度。這樣的傾向，在李在明政權支持基礎的進步派陣營中特別明顯。也正因如此，過去的安全保障合作大多透過美國居中協調，以日美韓三邊合作的形式推動，而日韓之間具有法律約束力的主要安全保障合作機制，目前仍只有《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。此外，2018年的「雷達照射事件」也重創了兩國防衛部門之間的互信。
所幸，目前兩國防衛部門已逐步恢復溝通。今年1月舉行的日韓防衛長會談中，雙方同意推動閣僚每年互訪、擴大有助於增進互信的人員交流與部隊交流，並恢復自2017年以來中斷的搜救演習（SAREX）等合作。未來在落實這些共識的同時，也應同步推進合作的制度化。具體而言，雙方有必要穩步重建互信、營造有利環境，以期簽署過去曾推動但至今仍未實現的《物品勞務相互提供協定》（ACSA）。
今年5月舉行的日韓安全保障對話，也才剛將層級從局長提升至次官，儘早升格為閣僚級會議將更為理想。目前，日本已與美國、澳洲、印度及歐洲各國等約10個國家舉行由外交與防衛部門首長共同參與的「2+2」會談。
最後，第三項挑戰則是以更有效率的方式將合作付諸實踐。自2023年以來，日韓關係迅速回暖，過去因關係惡化而中斷的各類政府部門協商陸續恢復並重新活絡，也建立了許多新的對話機制。在安東會談中，雙方也決定啟動「產業與通商政策對話」，以推動能源安全保障領域的合作。對話與協商固然重要，但對當前的日韓關係而言，更重要的是將具體措施一一落實。唯有透過不斷實踐、持續累積合作成果，才能讓未來的日韓關係更加穩固且更具韌性。
標題圖片：高市早苗首相（左）與韓國總統李在明在韓國安東舉行會談前握手，2026年5月19日（時事）