創設「國家情報會議」與「國家情報局」：強化綜合國力的一環

日本政府作為情報活動指揮中樞的「國家情報會議與國家情報局」設置法，已於5月27日經國會審議通過。這是高市早苗首相推動「情報改革」的第一步，日本政府預計最快於今夏，正式設立由內閣成員組成的國家情報會議，以及實際執掌業務的國家情報局。此舉也是目前同步推進的國家安全保障強化政策中，極為關鍵的一環。

「間諜防止法」立法構想亦在籌劃中 關於日本國家安全保障指揮中樞組織的整備，此次堪稱繼安倍晉三政權於2014年創設「國家安全保障會議」（NSC）及其事務局「國家安全保障局」（NSS）之後，另一場重大改革。此會議是以美國二戰後於1947年設立的「國家安全保障會議」（NSC：National Security Council）為藍本，因此也被稱為「日本版NSC」。 隨著此次國家情報會議的設立，高市首相在完成情報活動的整合與一元化之後，下一步打算進行更深入的改革，包括針對制定「間諜防止法」等事宜籌設專家會議。此外，依據自民黨與維新會的聯合政權協議，創設一個獨立的對外情報機構（暫稱「對外情報廳」）也在研議之列。 對於日本政府的情報改革方向，擁有全球機密情報共享框架的美、英、澳等「五眼聯盟」（Five Eyes）英語圈國家表示歡迎，據悉更主動提出協助之意。倘若五眼聯盟與日本能進一步相互合作，將有助於強化並共享針對中國、俄羅斯、北韓等日本周邊威權國家的情報活動，各界也期待理念相近國家之間的合作關係能因此更為深化。