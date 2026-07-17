相撲歷經的全球化浪潮與「日本傳統文化」的現在——談「大相撲巴黎公演」運動 文化
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「活文化資產」大相撲風靡歐洲
2026年6月，法國巴黎艾菲爾鐵塔前廣場，出現了橫綱大之里與豐昇龍的身影，晴朗無雲的青空下，「觸太鼓」（大相撲特有的開幕儀式）鼓聲響徹雲霄。6月13、14日，大相撲巴黎公演隆重登場，會場位於雅高體育館（Accor Arena），為法國最大室內體育館，場內滿是熱情的巴黎人，氣氛熱鬧。
大相撲熱潮席捲歐洲，2025年10月，再次於「倫敦」舉辦了睽違四分之一世紀的大相撲歐洲公演。筆者於2023至2024年旅居義大利期間，曾與午餐同好的當地研究人員熱烈討論了Netflix日本影集《相撲聖域》。法國人敬重相撲，視其為「活文化資產」，已故法國前總統賈克・席哈克（Jacques Chirac）是最廣為人知的相撲愛好者。
從夏威夷到蒙古——外籍力士的演變
令人玩味的是，1990年代後期至2010年代的全球化高速發展期間，大相撲並未舉辦海外公演。這段期間，網際網路迅速普及全世界，智慧型手機也深入日常。與此同時，日本大相撲的外籍力士人數亦大幅增加。
1990年代以前，「外籍力士」多來自美國，尤其是夏威夷，像是1964年入行的高見山、小錦、曙、武藏丸等人，皆屬體型魁梧力士代表。他們憑藉著美式足球練就的底子，發展出以力量見長的相撲對戰風格。只不過，當其他外籍力士數量增加時，來自夏威夷的力士便逐漸淡出相撲舞台。
1990年代之後，外籍力士迅速增加，主要來自蒙古、保加利亞、以及烏克蘭等舊社會主義國家。數量的改變乃因90年代初期社會主義體制瓦解所致。1992年，正值蒙古社會主義體制剛瓦解之際，有六名蒙古年輕人踏入日本相撲界，成為首批蒙古力士。其中包括日後成為關取的旭鷲山、與後來被譽為日本相撲界傳奇的旭天鵬。他們在日本的優秀表現也傳回蒙古，促使更多蒙古人成為相撲力士。
那些與日本距離遙遠國家的政治和經濟體制的變化，也同樣影響了日本相撲界。在停止海外公演的期間，雖然文化資產暫時無法向外推廣，大相撲邁向國際化的腳步卻未曾停歇。2010年11月賽事的42名幕內力士中，外籍力士約佔半數20人左右，而5名横綱與大關中則有4位來自國外。現今，有越來越多人關注在日外籍勞動者的議題，看似與國際化沾不上邊的相撲界，其實也早早便深受外籍勞動人口影響。
這是一場封閉傳統社會所經歷的全球化洗禮，若任由市場機制主導，這項「活文化資產」恐怕難逃自然消滅的命運。其後，隨著人數限制等制度調整，外籍力士的審核變得嚴格，2010年左右為高峰期，之後人數便逐漸減少。
根據筆者的研究，為了對戰體型魁梧的外國力士，日本力士也努力強化自身體格。雖然獲勝率提高了，但休場率也跟著增加，可能是超過了適度的體重範圍吧。若當時選擇回歸傳統訓練，或許不會產生如此失衡。然而，若無外國力士為相撲界注入活力，如今相撲界也難展現這般蓬勃的生命力吧。透過適度融入外國力士，方能維持相撲界文化價值、帶動相撲界發展。
力士展露個性的年代，每位力士的「人生故事」
經歷過一段迷惘的時代，如今力士展露鮮明個性。力士群人才濟濟，不僅擁有迷人風貌與性格，也有著各自精彩的「人生故事」。烏克蘭出身的安青錦，因母國戰亂赴日避難，10多歲便進入相撲界。法國甚至為他拍攝電影紀錄片，名為《HOPE 2ème opus des rêves ne meurent jamais》。雖然5月賽事休場，從大關降級，但在巴黎公演仍展現充沛活力，令巴黎觀眾為之瘋狂。
不只是安青錦，其他位階未及横綱或大關的力士們也各具魅力，像是宇良對戰時展現的細膩相撲技巧，不論勝敗，都能讓觀眾享受相撲樂趣。還有琴榮峰在比賽開始前，將腿高舉後靜止數秒，那優雅美妙的踏步動作，宛如藝術品。
相撲迷也有「追星」文化，他們會在比賽會場高舉應援毛巾為喜愛的力士加油。2025年，為紀念日本相撲協會財團法人設立100周年，舉辦了古式相撲活動，重現平安時代皇宮中年度例行活動的「相撲節會」，並搭配絢爛華麗的雅樂舞蹈表演。
2000年代後期至2010年代前期，大相撲曾有過一段黑歷史，當時因訓練期間暴力致死事件與打假賽醜聞而滿城風雨，現已重新振作。如今，日本大相撲成功恢復往日榮光，國內每場比賽會場皆座無虛席。
AI無法取代「現場觀戰」之臨場感
走過無數風波，來到全球化普及的現代，大相撲在歐洲掀起的熱潮，無疑是值得矚目的現象。大相撲不僅為日本傳統文化，更有「國技」美譽，而在極具象徵意義的最高等級橫綱與大關中，亦有多數外籍力士。現代國際政治情勢與經濟衝突不斷加劇，「活文化資產」大相撲發揮了重要的功能。
江戶時代浮世繪師葛飾北齋的畫集《北齋漫畫》傳至西歐，成為幕末至明治時期巴黎「日本風潮」的重要推手。其中收錄的相撲力士圖畫，或許大為激發了法國人的想像力。一百年後，時任巴黎市長的賈克・席哈克用心促成1986年的巴黎公演，甚至邀請力士至艾麗榭宮（Élysée Palace）作客，其宛如少年般熱切的眼神，完全能感受到喜愛相撲的真心。歐洲這股相撲熱潮，勢必為日本與國際搭起了相當堅定的友誼橋梁。
大相撲無論是國際化開始之前或現在，其存在意義始終沒有改變。戶外響徹雲霄的觸太鼓、力士的土俵入場、賽前四股踏步動作等一系列傳統儀式皆完整保存下來。而力士間的肉身相搏、力量與技術的激烈交鋒、充滿力與美的體格魄力，更是代代相傳。樣式美與躍動感演出，完美共存。
不論是在倫敦或巴黎，當觀眾親身感受到了賽前傳統儀式，就會發現相撲其實不只是一項單純的運動或格鬥技。歐洲民眾實際到現場觀戰時，無一不對這項「活文化資產」深表感動。正因為進入了人工智慧（AI）時代，人們才更能體會「真實的身體性」的價值。AI無法取代的，正是「大相撲現場觀戰」那份臨場感。
標題圖片：2026年6月14日大相撲巴黎公演，力士們身穿色彩繽紛的刺繡圍裙進行土俵入場儀式（路透社）