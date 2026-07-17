相撲歷經的全球化浪潮與「日本傳統文化」的現在——談「大相撲巴黎公演」

大相撲是日本「國技」，也是自江戶時代流傳至今的重要傳統文化，儘管具悠久歷史傳統，大相撲仍順應全球化浪潮，接受異文化並為傳統注入新活力。著有《以經濟學解讀大相撲300年史》的西南學院大學山村英司教授，為讀者解說這段過程。

力士展露個性的年代，每位力士的「人生故事」

2026年6月13日於大相撲巴黎公演展現力與美的烏克蘭力士安青錦（路透社） 經歷過一段迷惘的時代，如今力士展露鮮明個性。力士群人才濟濟，不僅擁有迷人風貌與性格，也有著各自精彩的「人生故事」。烏克蘭出身的安青錦，因母國戰亂赴日避難，10多歲便進入相撲界。法國甚至為他拍攝電影紀錄片，名為《HOPE 2ème opus des rêves ne meurent jamais》。雖然5月賽事休場，從大關降級，但在巴黎公演仍展現充沛活力，令巴黎觀眾為之瘋狂。 不只是安青錦，其他位階未及横綱或大關的力士們也各具魅力，像是宇良對戰時展現的細膩相撲技巧，不論勝敗，都能讓觀眾享受相撲樂趣。還有琴榮峰在比賽開始前，將腿高舉後靜止數秒，那優雅美妙的踏步動作，宛如藝術品。

2026年3月12日大阪府立體育館賽事，支持者高舉「宇良」字樣的毛巾為他加油（時事） 相撲迷也有「追星」文化，他們會在比賽會場高舉應援毛巾為喜愛的力士加油。2025年，為紀念日本相撲協會財團法人設立100周年，舉辦了古式相撲活動，重現平安時代皇宮中年度例行活動的「相撲節會」，並搭配絢爛華麗的雅樂舞蹈表演。 2000年代後期至2010年代前期，大相撲曾有過一段黑歷史，當時因訓練期間暴力致死事件與打假賽醜聞而滿城風雨，現已重新振作。如今，日本大相撲成功恢復往日榮光，國內每場比賽會場皆座無虛席。