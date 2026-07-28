邁向「自由開放的印度太平洋」（FOIP）3.0：升級之後，下一步要描繪什麼樣的藍圖？

該如何解讀高市早苗首相於5月提出的「升級版FOIP（自由開放的印度太平洋）」構想？慶應義塾大學的神保謙教授認為，這是日本為了協助區域提升自主性與韌性所提出的一套「全面性政策架構」。然而，他也指出，這套構想目前尚未被視為更宏觀的「區域秩序藍圖」。

FOIP十週年與日本5月的外交活動 「自由開放的印度太平洋」（FOIP）是冷戰結束後，日本外交提出過最成功的區域概念。它將太平洋與印度洋、亞洲與非洲連結成一個戰略空間，並以法治、航行自由、自由貿易、區域連結與海洋安全保障為核心，提出理想的區域秩序藍圖。FOIP的重點，在於增加制度、經濟與安全保障等面向的選擇，避免區域各國夾在美中對立之間，而失去外交上的迴旋空間。在這項構想中，日本外交不再著眼於劃分陣營界線，而是將印度太平洋定位為一個「開放的秩序」。 今年5月，適逢FOIP倡議提出滿10年，日本政府接連在三個場合發表相關政策主張。5月2日，高市首相在越南國家大學河內校區發表外交政策演說，提出了「升級版FOIP」。隔天，外務大臣茂木敏充在肯亞以「自由開放的印度太平洋」及日非關係為主題，發表政策演說。肯亞正是2016年時任首相安倍晉三正式提出FOIP構想的地點。此外，5月31日，防衛大臣小泉進次郎在新加坡的「香格里拉對話」上發表演說，進一步將FOIP與防衛能力整備、聯合訓練、情報共享、裝備與技術合作，以及國防產業合作等領域連結起來。綜合這三次政策主張來看，此次提出的「升級版FOIP」，可視為重新串聯東南亞、非洲與安全保障合作的一系列外交布局。

FOIP在AI、規則制定與安全保障領域的實踐 人工智慧（AI）與資料治理領域的政策，同樣應從自主性與韌性的角度來理解。涵蓋母語AI、產業專用基礎模型、高階AI人才培育、資料中心、海底電纜、開放式無線存取網路（Open RAN）、衛星通訊，以及全光網路等內容的「印太數位走廊構想」，其意義已不僅止於建構通訊基礎設施，更攸關整個區域社會的發展基礎。資料由誰掌握、依循何種規則流通，以及政府治理、產業發展、災害應變與教育等領域將採用哪些AI模型，都是關鍵課題。在AI時代，一國的主權除了取決於軍事力量，也將受到運算資源、資料、標準、人才，以及規範制定能力的影響。因此，數位走廊應被定位為一項區域性的公共財，使區域各國不至於過度依賴封閉的技術體系或監控型基礎設施，並保有自主發展與選擇的空間。 在經濟秩序方面，高市版FOIP應將擴大與升級「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）列為核心策略。無論是推動菲律賓、印尼及阿拉伯聯合大公國（UAE）等國的入會，或是處理電子商務、供應鏈韌性、市場扭曲行為及經濟脅迫等議題，都是試圖在經濟安全保障時代，進一步建立自由貿易的相關規則。值得回顧的是，日本在TPP轉型為CPTPP的過程中所扮演的角色。當美國退出、自由貿易秩序本身陷入動盪之際，日本仍堅持維持高標準的規則，為區域各國提供了面向未來的選擇。FOIP的精神，正是在既有秩序動搖之際，建立一套讓各國仍有選擇空間的制度架構。 在安全保障領域，日本也已累積了相當扎實的政策基礎。整體構想是結合海上執法能力、海域覺知（MDA）、網路安全、政府安全保障能力強化支援（OSA）、防衛裝備移轉，以及港口與機場基礎建設支援，提升區域各國的能力。日本海上保安廳長期累積的海洋監視系統、能力強化支援團隊，以及運用衛星資料與資訊分析技術提升海域覺知能力等經驗，都能為區域各國自行守護海域奠定基礎。政府安全保障能力強化支援（OSA）則被定位為一項政策工具，透過提供沿岸監視雷達、巡邏艇及無人機，協助各國提升自主維護國家安全的能力。