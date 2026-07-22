為何日本醫療DX停滯不前？──從救命第一線看到的突破點

為何日本醫療DX停滯不前？──從救命第一線看到的突破點醫療健康 技術
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在技術先進的日本，為何……
「這裡聽得到寶寶的心跳聲喔。」
當我一邊這麼說，一邊將小巧的胎兒監測器貼近孕婦的肚子，診所裡所有人的表情瞬間都變了。地點不是在日本，而是沒有醫師常駐的地區、前往醫院需要花上好幾個小時的村落，以及生產至今仍是生死攸關的國家。
胎兒的心跳化為波形顯示在螢幕上。遠端的醫師看著這些數據，並在必要時做出轉診決斷。僅僅是這個舉動，就成為了守護母子生命的重要分水嶺。
作為Melody International的創辦人，我透過行動胎兒監測器「iCTG」與遠距醫療平台，深入國內外的周產期醫療第一線。不論是不丹、泰國、巴西、非洲各國，還是日本的離島或山區偏鄉，儘管地點不同，但在醫療現場反覆遇見的都是同一個問題：
「為什麼必要的醫療，無法送到需要的人手中？」
以及另一個問題：
「為什麼在技術如此先進的日本，醫療DX卻總是停滯不前呢？」
日本的醫療DX，真的落後了嗎？
日本也並非毫無作為。厚生勞動省目前正積極推動全國醫療資訊平台、電子病歷資訊共享服務、電子處方箋等系統。舉例來說，電子病歷的普及率逐年攀升，根據厚生勞動省2025 年的調查，已有77.7%的醫院及71.0%的診所完成導入(*1)。
然而，若與愛沙尼亞、丹麥等早已實施全國醫療資訊共享的國家相比，日本的進展確實顯得緩慢。根據厚生勞動省2019年的調查，美國、英國、瑞典、新加坡等國的電子病歷普及率，在醫院已達到85～100%，在一般開業醫師也高達80～99%(*2)。
那麼，第一線人員之所以感受到「DX停滯不前」，原因究竟為何？
我的回答很簡單。日本的醫療DX不僅僅是技術問題，更是關乎「信賴」、「責任」與「第一線負擔」的課題。
(*1) ^ 厚生勞動省「令和6年度診療報酬改定結果檢驗特別調査（令和7年度調査）醫療DX實施現況調査」
(*2) ^ 厚生勞動省「各國醫療資訊標準化趨勢調查報告」
日本醫療現場正因卓越才難以改變
不論是診療、檢查、記錄、說明、會計，還是行政手續，日本的醫療流程極為細緻，在複雜的制度下依然維持著高品質。
然而，這份卓越有時反而成了DX的絆腳石。
紙本病歷、傳真、電話、手寫轉診單。在外界看來或許覺得很沒效率，但在第一線，這些卻是長年建立起的「安全運作機制」的一部分。這並非「只要導入新系統，就會變得很方便」那麼簡單。
一旦操作與輸入程序增加，醫師為患者看診的時間就會被壓縮；一旦系統故障，責任要由誰承擔，更會引發憂慮。根據日本醫師會2025年的調查，目前仍使用紙本病歷的診所中，有54.2%的比例認為導入電子病歷是「不可能」的，最主要的原因便是「費用高昂」以及「操作費時，導致無法充分進行診療」(*3)。
在醫療現場，比起「變得更方便」，優先考量的是「絕對不容出錯」。這並非抗拒改變，而是作為守護生命的現場，理所當然的謹慎態度。
周產期醫療，是最能顯現DX必要性的領域
人們常說懷孕與生產並不是生病，但危急狀況經常發生在轉瞬之間。胎兒心率異常、孕婦高血壓、出血、早產風險，任何一次判斷的遲疑都攸關人命。
另一方面，婦產科醫師或助產士在各地資源分布不均。在日本，分娩機構正逐漸向大型醫院集中，導致部分偏鄉孕婦被迫長途移動。在海外，情況更為嚴峻，不少孕婦根本無法定期接受產檢。
我們需要的，並非在每座村莊都興建大型醫院，而是要建立一個機制，讓第一線的助產士或護理師進行測量，再由遠端的醫師確認數據，並在關鍵時刻迅速做出判斷。
iCTG便是基於這樣的構想誕生的。我們將原本在大型醫院裡使用的胎兒監測器，轉化為可隨身攜帶的IoT醫療裝置。即使是僅受過訓練的當地工作人員也能操作，並能透過雲端讓遠端醫師即時判讀波形。這不僅是「儀器微型化」，更是醫療傳遞方式的一大變革。
(*3) ^ 日本醫師會「使用紙本病歷之診所的電子化可行性調查」
DX的突破點，並非「取代第一線人員」
「醫療DX」一詞，總給人一種巨大系統改革的印象，如巨型數據平台、標準化、AI技術、個人編號以及電子病歷。這些固然重要，但從醫療第一線的角度來看，突破點往往在於更微小、更具體的細節之中。
那就是：「將現有的醫護人員之力，傳遞到更遠的地方。」
一位婦產科醫師能夠照護的孕婦人數終究有限，然而，若能透過遠距監測掌握關鍵資訊，支援的範圍就能隨之擴大。由助產士在偏鄉為孕婦測量，再由醫師進行判斷，如此一來，孕婦無需花好幾個小時奔波到醫院，就能先在當地確認自身的狀態。
這樣的DX絕非是以機器取代醫護人員；相反地，是為了將醫護人員的專業傳遞到需要之處的技術。
我認為，這才是日本醫療DX的突破點。
無須等待「完美的全國系統」
孕婦今天依舊忐忑不安，在醫師不足的地區，醫護人員仍持續以有限的人力進行診療。在開發中國家，更有母親與胎兒在抵達醫院之前就喪命了。
正因如此，我們不能只追求全國一律實施的完整系統，而是必須不斷累積各個地區的小型成功案例。不論是離島、山區偏鄉，或是產科醫師不足、助產士仍很活躍的地區，我們要在這些地方培育出能被實際應用、讓醫護人員覺得「這樣就能持續下去」，並讓患者切實感受到「足以放心」的機制。
DX並非在導入的那一瞬間就大功告成，它必須在第一線被實際使用、不斷修正、建立信任，才能真正扎根。
日本能向世界展示的醫療DX是什麼？
我不認為日本的醫療DX會一直落後於世界。相反地，我認為正因為是日本，才能開闢出一條獨特的道路。
那是一條不單以效率化為唯一目的的DX之路。
連結醫療數據固然重要，但在數據的背後永遠都有人的存在，有孕婦，有胎兒，有深夜必須做出決斷的醫師，有在偏鄉奔波的助產士，還有家屬們的那份擔憂。
高齡化、醫師不足與城鄉差距，這些不僅是日本的課題。在日本偏鄉所孕育出的解決方案，未來都有機會應用在世界各地缺乏醫療資源的地區。
日本醫療DX的突破點，並非只存在於預想中遙遠未來的巨型體系裡，它其實就在醫療第一線，在醫護人員的身旁，在孕婦的身旁，更在那些尚未誕生的胎兒心跳聲中。
打造一個無論身處何地都不漏聽任何一個微小胎兒心跳聲的社會，這是我所認為的醫療DX原點，也是日本能夠傳遞給全世界的醫療新型態。
標題圖片：於泰國清邁使用「iCTG」進行周產期醫療照護。（由Melody International提供）