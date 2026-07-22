為何日本醫療DX停滯不前？──從救命第一線看到的突破點

在技術先進的日本，為何……

「這裡聽得到寶寶的心跳聲喔。」

當我一邊這麼說，一邊將小巧的胎兒監測器貼近孕婦的肚子，診所裡所有人的表情瞬間都變了。地點不是在日本，而是沒有醫師常駐的地區、前往醫院需要花上好幾個小時的村落，以及生產至今仍是生死攸關的國家。

胎兒的心跳化為波形顯示在螢幕上。遠端的醫師看著這些數據，並在必要時做出轉診決斷。僅僅是這個舉動，就成為了守護母子生命的重要分水嶺。

作為Melody International的創辦人，我透過行動胎兒監測器「iCTG」與遠距醫療平台，深入國內外的周產期醫療第一線。不論是不丹、泰國、巴西、非洲各國，還是日本的離島或山區偏鄉，儘管地點不同，但在醫療現場反覆遇見的都是同一個問題：

「為什麼必要的醫療，無法送到需要的人手中？」

以及另一個問題：

「為什麼在技術如此先進的日本，醫療DX卻總是停滯不前呢？」

日本的醫療DX，真的落後了嗎？

日本也並非毫無作為。厚生勞動省目前正積極推動全國醫療資訊平台、電子病歷資訊共享服務、電子處方箋等系統。舉例來說，電子病歷的普及率逐年攀升，根據厚生勞動省2025 年的調查，已有77.7%的醫院及71.0%的診所完成導入(*1)。

然而，若與愛沙尼亞、丹麥等早已實施全國醫療資訊共享的國家相比，日本的進展確實顯得緩慢。根據厚生勞動省2019年的調查，美國、英國、瑞典、新加坡等國的電子病歷普及率，在醫院已達到85～100%，在一般開業醫師也高達80～99%(*2)。

那麼，第一線人員之所以感受到「DX停滯不前」，原因究竟為何？

我的回答很簡單。日本的醫療DX不僅僅是技術問題，更是關乎「信賴」、「責任」與「第一線負擔」的課題。