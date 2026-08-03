麝香葡萄、草莓、柑橘…修正《種苗法》能否防止品牌農產品種外流？

2026年7月的臨時國會，睽違6年再次修正《種苗法》。之所以修法，是因為日本培育的水果等新品種接連被帶往了海外，且在當地擴大栽種，至今仍無法遏止。

中國網站上出現「あすき」苗木 讓政府不得不再次修正《種苗法》的「事件」，就發生在國立研究開發法人農業．食品產業技術綜合研究機構（農研機構）所培育的柑橘新品種「あすき」（Asuki）上。這個品種的「糖度」極高，風味亦相當出色。農研機構於2017年向政府提出了品種登記申請，並於2022年正式獲准。至於日本國內開始販售其苗木，則是在2020年12月。 然而，早在2020年4月，「あすき」在日本國內尚未完成品種登記、苗木也尚未上市之時，卻被發現已經出現在中國的網路購物平台上了，而且刊登的還是已經結出果實的苗木。據稱，商品頁面甚至還附有對其高糖度等特性的評價。這個在日本仍未正式完成品種登記的新品種究竟是如何外流的，至今仍是一個謎。 根據日本農林水產省說明，向政府完成新培育植物品種的註冊後，即可取得智慧財產權中的「培育者權」。取得培育者權之後，果樹品種可在30年內、果樹之外的品種則可在25年內，獨占登記品種的種苗、收穫物與特定加工品的銷售等權利。然而，品種完成註冊之前，由於尚未取得培育者權，在法律上幾乎處於毫無保障的狀態。 本屆國會通過的《種苗法》修正案，即是針對「あすき」事件所採取的因應措施。修法後，即使處於品種註冊申請期間而尚未受到培育者權保障，也可依法禁止該品種出口。此外，亦將培育者權的保護期限延長了10年。 已外流或疑似外流的主要品種 柑橘類 「凸頂柑」（不知火〔Shiranui〕）、「あすき」（Asuki）、「紅公主」（Beni Princess） 草莓 「章姬」（Akihime）、「紅珍珠」（Red Pearl）、「栃乙女」（Tochiotome） 「紅臉頰」（Benihoppe）、「天空草苺」（Sky berry）、「古都華」（Kotoka） 葡萄 「麝香葡萄」（Shine Muscat） 蘋果 「森之輝」（Mori no Kagayaki）、「富士」（Fuji） 櫻桃 「紅秀峰」（Benishuho） 地瓜 「紅遙」（Beniharuka） 資料來源：作者根據日本農林水產省各項資料整理

修法之後仍頻傳品種外流 日本政府2020年修正《種苗法》之前，農研機構等品種培育者所開發的苗木，在居家修繕中心等通路或許就能買到，若一旦遭到轉賣至海外，培育者也無法加以阻止。這是因為智慧財產權有所謂「權利耗盡」的概念。例如，未經許可複製DVD並加以販售屬於違法行為，但如果是個人合法購買的商品，原則上可以自由轉賣。也就是說，商品或著作物一旦依法在日本國內販售、流通，智慧財產權便不再限制之後的轉賣或使用。 然而，高附加價值的種苗一旦被帶往海外，就可能在當地擴大生產。2020年修正的《種苗法》因此規定，就算登記品種的種苗等已經轉讓，只要事先申報，對於將種苗等出口至培育者原本無意輸出的國家，或在培育者原本無意栽種的地區進行栽種等行為，仍可主張培育者權。若侵害相關權利，最重可處10年以下有期徒刑或1,000萬日圓以下罰金。 即使如此，品種外流的情況仍未止息。日本農林水產省去年針對中國及韓國的種苗銷售網站進行調查，發現約有50個品種的種苗，販售時使用的名稱與日本培育的新品種名稱相同或近似。由於此次調查方式與前次不同，無法直接比較，但相較於2020年9月公布的36個品種，此次發現的數量仍較多。這次查到的品種除了麝香葡萄之外，愛媛縣的柑橘品牌「紅公主」（Beni Princess）及奈良縣的高級草莓「古都華」（Kotoka）也在名單之列。 日本政府提出目標，希望在2030年將農林水產品及食品的出口額提高至5兆日圓。然而，2025年的出口額約為1兆7,000億日圓，未達當年度2兆日圓的原訂目標。若在中國、韓國栽種的日本主要品種進一步席捲亞洲等市場，日本將失去出口機會，也無法透過正式授權海外生產者栽種，取得應有的授權收入。 今年6月，愛媛縣知事中村時廣就該縣培育的「紅公主」柑橘疑似外流至中國一事，緊急向日本農林水產大臣鈴木憲和提出要求，希望中央政府儘速掌握實際情況並採取因應措施。鈴木大臣表示：「我們認為日本農產品外流至海外是相當嚴重的問題，尤其是新品種種苗的外流。今後，若愛媛縣依據中國法律，在中國進行蒐證、寄發警告函或提起訴訟等，農林水產省將視需要提供適當支援。」

警方從遭函送法辦的男子處查扣的麝香葡萄苗木，該男子涉嫌未經許可保管苗木。2021年6月，東京都千代田區警視廳麴町警察署（時事）

跨國品種保護難度高 在植物新品種保護制度方面，目前有一套國際規範，也就是1991年通過、日本亦為締約國的《植物新品種保護國際聯盟公約》（UPOV公約）。依照公約規定，若要讓新品種在海外受到保護，必須在開始轉讓（販售）後的一定期限內，分別向各國提出品種註冊。然而，麝香葡萄早已超過這項期限，為時已晚。 為了避免類似情況再次發生，日本政府已啟動相關支援計畫，以加強農業領域的智慧財產權保護。 竊案頻傳的電線等物品，不僅需要特殊工具才能搬走，而且又重又占空間。相較之下，果樹只要折下一小段枝條，插入土壤或水中就有可能重新生長，因此很容易遭竊。此外，農場占地廣大，外人也容易侵入，很可能成為竊盜現場。日本政府（農林水產省智慧財產課）表示：「權利人確實做好種苗管理相當重要。」 愛媛縣早在2019年便向中國申請註冊「紅公主」柑橘，但至今仍在審查當中，尚未完成註冊。在尚未取得品種註冊的情況下，該品種在中國的栽種範圍卻已逐漸擴大。由此可見，即使有國際公約，各國實際如何建立制度及執行，仍是由各國自行決定。 愛媛縣對苗木採取嚴格的管理措施，也不接受海外人士前往參觀。苗木僅販售給取得授權的業者，並禁止在量販店銷售。然而，為申請品種註冊而送往中國的苗木，在當地是否受到妥善管理，令人存疑。

中國大型購物網站上販售的苗木，標榜為「紅公主」（Beni Princess）品種（共同） 愛媛縣的中村知事在2026年6月的例行記者會上，先說明以下僅就一般情況而言，並表示：「例如，有些國家規定申請品種註冊，必須要在當地進行試種。過去曾有幾次將苗木送往當地的案例，因為依照當地規定，品種要在該國完成註冊，就必須先在當地栽種。」 考量培育者權所有人在海外簽訂合約或提起訴訟，必須處理外語及當地法規等專業問題，鈴木農林水產大臣表示：「希望最晚能在8月底前成立專責管理機構，由具備專業能力的人員負責培育者權的保護與運用。」