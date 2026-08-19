多死社會日本：家庭結構改變下急遽增加的「孤立死」

日本人口連續16年減少。原因在於，出生數持續下降的同時，死亡人數逐年增加。隨著戰後嬰兒潮世代（1947至1949年出生）陸續邁入80歲，日本即將正式迎來「多死社會」。本文將探討這一現象所帶來的影響。

東京火葬場火化等待天數最長逾8天 日本是全球數一數二的長壽國家。2025年，女性平均壽命為87.33歲，男性則為81.35歲。戰後80年間，平均壽命延長超過20歲。 不過，人口結構中占比最高的戰後嬰兒潮世代（又稱「團塊世代」），已於2025年全數邁入75歲以上，成為後期高齡者。接下來，這一世代將陸續來到平均壽命的年紀。 目前，日本每年死亡人數達160.5萬人（2024年），相較於1989年進入平成時代時的78.8萬人，35年間增加了一倍。另一方面，每年出生的新生兒不足70萬人，預計未來人口減少的速度將進一步加速。截至2026年1月1日，日本人口42年來首度跌破1億2000萬人。 「多死社會」來臨，等待火化成為一項社會問題。 東京都（含外國籍居民）約有1400萬人口，平均每天約有380人過世。相較之下，東京都內26座火葬場，從申請到火化的「等待時間」，4月至10月平均約為4天，死亡人數較多的1、2月，平均甚至超過8天。由於遺體在火化前必須以乾冰保存，因此被稱為「遺體旅館」的遺體安置設施幾乎都處於滿載狀態。 然而，第一線的社福人員表示：「多死社會真正嚴重的問題，不在於死亡人數增加，而是愈來愈多人在生前缺乏照顧與支持，最終孤獨地走向生命終點。」

高齡者獨居家庭已超過3成 人生走到最後階段，若沒有他人的扶持，便難以獨自生活。然而，日本除了「高齡化」之外，「單身化」也正急速加劇。 從有65歲以上高齡者的家庭觀看其組成變化，1990年時，夫妻兩人同住的家庭占21.4%，高於高齡者獨居家庭的14.9%。當時占比最高的是祖孫三代同堂家庭，達39.5%。 然而到了2024年，相較於占31.8%的夫妻兩人同住家庭，獨居家庭已增加至兩倍以上，占32.7%，比例更高。三代同堂家庭則大幅下降至6.3%。由於夫妻兩人同住的家庭只要其中一人過世，就會成為獨居家庭，因此現今日本有超過6成的高齡家庭，潛藏著陷入孤立的風險。 日本內閣府將無人陪伴臨終的「孤立死」定義為「在自家死亡後，經過8天以上才被發現的人」。根據內閣府以警察廳數據為基礎公布的推估資料，2025年孤立死者達2萬2222人（其中65歲以上為1萬5911人）。從遺體「被發現前的天數」來看，死亡後「超過3個月」才被發現的有1953具，其中更有208具是在「超過1年」後才被發現。 孤立死的現場往往慘不忍睹。筆者曾跟隨負責恢復現場原貌的特殊清潔業者，走訪過幾處現場。地板幾乎找不到一塊能踩的空地，到處散落著吃剩的泡麵、衣物，有時甚至還有裝著尿液的寶特瓶。 據業者表示，最棘手的是「氣味」。遺體很快便會開始腐敗，強烈的氣味也會久久不散。至今仍忘不了工作人員說過的一句話：「這股氣味，是逝者無聲的吶喊。我是抱著送他們最後一程的心情在工作。」

持續增加的「未婚獨居」男性 近幾年，「無親屬可依靠問題」被視為與單身化息息相關的迫切課題。日本現行的高齡者支援制度，是以「有家人」為前提。因此，到了人生最後階段，若沒有可以依靠的親人，便會面臨各種困境。 尤其嚴重的是住院或入住照護機構時，往往需要有「擔保人」。若沒有可以依靠的家人，有時甚至會遭到醫院或機構拒收。雖然政府已發布通知，要求不得以此為由拒收，但站在醫院及機構的立場，一旦當事人過世，可能留下存亡之際未支付的醫療費及照護費，之後要尋找願意領回遺體的人，也得花費相當大的工夫。 此外，遺體要由誰負責火化、安葬？家中的遺物又該由誰整理？年金、壽險等身後手續又該怎麼辦？過去有家人在身邊時，這些事情自然而然會由家人處理，但如今在日本，無人可以託付這些事情的人數正快速攀升。 其實早在10多年前，第一線的照護管理人員與醫院社工就已經對「無親屬可依靠問題」抱持危機感，並開始討論這項議題。由於不能放著不管，相關人員一直在正常工作時間之外，無償處理這些問題，而這類工作也被稱為「影子工作（Shadow Work）」。 照護工作者特別擔心高齡男性。男性的未婚率高於女性，而高齡男性獨居者的增加趨勢尤其明顯。根據警察廳的統計，孤立死者當中，男性占了約八成。 根據國立社會保障與人口問題研究所的推估，到2050年，獨居高齡男性當中未婚者的比例將高達59.7%，幾乎是女性（30.2%）的兩倍。對於「獨居高齡男性中有六成未婚，沒有主要可以依靠的人」這項推估，橫濱市一名照護管理人員表示，這是個「不想聽到、令人害怕的數字」。