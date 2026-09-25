總生育率為何「西高東低」？──即使結婚亦不願生育的原因何在？

相較於九州，為何北海道與東北的生育率偏低？探究其背中的緣由，少子化的成因或許也將隱約浮現？

東西差距自2005年前後逐漸擴大 根據日本厚生勞動省的人口動態統計（概數），2025年的總生育率（當年度15至49歲女性的可能生育子女數，譯註：亦即終身生育率）較前一年減少了0.01，降至1.14，再度刷新了歷史新低。 以都道府縣來看，最低的是東京的0.96，已連續3年跌破「1」。一般認為，主因在於大量未婚女性為了求學與就業從地方湧入所致。即使排除巨型都市的特殊情況，宮城與北海道的1.00、秋田的1.05，相對於沖繩的1.52、宮崎的1.46、長崎的1.42、熊本的1.40等，總生育率仍呈現了「西高東低」的傾向。以簡單平均來看，相對於「北海道．東北」的1.08，「九州」則為1.34，兩個地區之間已然出現了顯著的差異。 事實上，總生育率呈現西高東低是相對晚近才有的趨勢。 1975年與2000年，「北海道．東北」的總生育率分別為1.98與1.48，與「九州」的2.01、1.55相比，並無太大差距。在2005年以降日本整體生育率回升期間，「北海道．東北」的增幅偏低，而在2017年以後的下滑階段，跌幅又較大，使得西高東低的現象日益鮮明。 許多研究人員試圖分析此一現象的原因，但目前尚未找到具決定性的解釋。 本文將分析近年總生育率明顯下滑的「北海道．東北」，與維持相對高出生率的「九州」之間，造成差異的因素，並思考今後少子化對策的方向。

分解出生數變化的因素 筆者根據1990～2020年的國勢調查（譯註：日本全國性人口普查）與人口動態統計資料，對「北海道．東北」及「九州」的出生數變化進行了因素分析。 此分析將出生數的變化分為三個部分：處於生育年齡的女性人口變化（人口因素）、該等女性之中已婚者的比例變化（已婚率因素），以及已婚女性生育率的變化（已婚生育率因素）。 日本非婚生子女的比例與其他國家相比偏低，長期維持在2.5%上下。由於絕大多數的孩子皆由已婚女性所生，因此生育率幾乎等於已婚女性的比例乘以已婚生育率。 觀察因素分析的結果，兩地區的趨勢有其共通之處。直到2005年為止，已婚率因素是出生數減少的主因，但到了2010年以後則轉為人口因素；而直到2015年為止，作為推升出生數的已婚生育率因素，到了2020年卻一轉成為下拉因素。 不過，若更為細究，關於已婚率因素，2010年以後「北海道．東北」比起「九州」對出生數的下拉效果更大，顯示其已婚率的下降更為顯著。 至於2020年兩地區皆轉為下拉因素的已婚生育率因素，也可以看出「北海道．東北」的振幅更為明顯，下拉效果更大。鑑於此二因素的總和相當於生育率的變化，「北海道．東北」總生育率的顯著下降，可歸因為此二項因素的下拉影響所致。另一方面，在「九州」，這兩項因素對於出生數的下拉效果皆小，生育率的下降相當有限，其出生數減少約八成左右都可以用處於生育年齡的人口減少來解釋。 因此，以下將分別深入探討已婚率因素與已婚生育率因素，並思考其變化的緣由。