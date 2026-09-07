從皇位繼承思考日本的家庭與身分認同

排除女性天皇的可能性

2026年7月17日，在社會輿論兩極分化之際，《皇室典範》修正案正式通過，引發了批評與討論。正如二戰後制定的《日本國憲法》第1條所規定：「天皇是日本國的象徵，也是日本國民統合的象徵，其地位以擁有主權的全體日本國民之意志為依據。」換言之，擁有主權的是國民，天皇並非擁有統治權或政治代表權的君主。在君主立憲制中，日本屬於君主實權較弱的象徵君主制。另一方面，日本與一般君主制相同，皇位採世襲制。《日本國憲法》第2條規定：「皇位採世襲制，並依國會議決之《皇室典範》規定繼承。」

問題就在這裡，《皇室典範》第1條規定：「皇位由屬於皇統的父系男性繼承。」也就是說，女性不得繼承皇位。其實，日本歷史上曾經出現過8位女性天皇，前後共計10代。然而，明治維新後制定的《皇室典範》卻禁止女性繼承皇位。二戰戰敗後，日本公布了新憲法，但並沒有一併更改《皇室典範》的這項規定。

如今皇室也面臨了少子化的問題，現任天皇只有愛子內親王殿下一個女兒。目前的皇位繼承人為天皇陛下的弟弟及其兒子，也就是天皇陛下的姪子，但僅倚靠這兩名男性，未來的皇位繼承仍舊令人擔憂。因此，此次修法的其中一項重點，就是開放早已離開皇室、成為一般民眾的遠親舊宮家男性，也就是「父系男性」，透過收養成為皇族。另一項修法則是讓女性皇族在婚後仍可保有皇族身分，但在此情況下，其丈夫與子女仍維持一般民眾身分。換言之，不僅女性皇族本身無法繼承皇位，她們的後代也同樣沒有繼承皇位的機會。

從民調結果來看，《皇室典範》修正之後，內閣支持率隨即下滑5至11個百分點。即使是立場較為保守的《讀賣新聞》所進行的調查，也可看出民眾對於此次修法的不滿，其中高達85％的受訪者「贊成」再次修改《皇室典範》，允許女性繼承皇位。再者，愛子內親王殿下原本就深受日本民眾喜愛。

那麼，針對日本天皇的皇位繼承問題，海外媒體是如何報導的？在社群媒體上又受到了什麼樣的評價呢？就我所見，不少留言對此感到難以置信，直呼「How old-fashioned!」、「現在都什麼時代了！」，並批評日本至今仍存在性別歧視。也有人表示：「If women can hold the office of Prime Minister, there is no compelling reason why Princess Aiko should be excluded from imperial succession.」（既然女性都能擔任首相了，那就沒有什麼理由把愛子內親王排除在皇位繼承之外）。藉此諷刺這次修法竟是由日本首位女性首相高市早苗所推動。

不過，也有人從文化相對主義的角度主張：「Let some countries keep their traditions. Not everything needs to be modernized.」（應該尊重各國的傳統，並非所有事物都需要現代化），認為應該尊重日本文化，並且避免以西方觀點批判。支持此次修法的日本論者們也同樣強調日本的傳統。他們的依據在於過去日本確實曾有女性天皇（古代6位、江戶時代2位），但她們都具有父系皇室血統，歷史上並未出現過母系天皇。不僅如此，他們甚至認為，即使是父系女性天皇也不應允許，因為這可能進一步讓母系天皇也能繼承皇位。

那麼，多語系網站nippon.com的讀者中，應該有日本人，也有來自海外的讀者。換作是你，會怎麼看待這件事呢？