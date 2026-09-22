高市首相訪問印度：此行成果與今後的日印關係

高市首相訪問印度：此行成果與今後的日印關係政治外交
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7月，高市早苗首相首次訪問印度，此行再次就安全保障與防衛合作、能源安全、強化關鍵礦物供應鏈韌性等多個領域的持續合作達成共識，同時也大力展現日本在印度期待的對印投資上能做出的貢獻，可說是一次成果豐碩的訪問。面對持續以超越中國的速度穩定成長的印度，日本與印度的關係如今已不僅限於經濟與商業領域，更擴展至肩負實現日本所倡議的外交理念「自由開放的印度太平洋」（FOIP）、由日本、美國、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad），以及邀請資訊科技（IT）與人工智慧（AI）技術人才、留學生赴日與文化活動等人員交流。未來雙方關係可望進一步發展與深化。
確認在防衛與經濟安全方面的合作
在日印共同聲明中，防衛合作與安全保障被列為首要項目。在海洋安全保障方面，聲明明確寫入將加強印度海軍與日本海上自衛隊的聯合訓練與演習。印度方面也對日本政府檢討「防衛裝備移轉三原則」表示歡迎，兩國並就搭載於最先進的「最上級」護衛艦、具高度匿蹤性能的艦艇搭載用複合通信天線「UNICORN」之技術移轉達成大致共識。此項的重要性，在於日本對印度的合作項目中，新增了「防衛」這塊拼圖，印度對此也抱有高度期待。
作為第二大支柱的「經濟安全與能源安全」，則訂定半導體、稀土等「關鍵礦物」、「潔淨能源」等5大優先領域，並將強化這些領域供應鏈韌性的相關合作納入其中。從國際局勢來看，這也是一項重要性極高的議題。
日印關係建立已久，但直到2005年時任首相小泉純一郎訪問印度，啟動兩國首相每年互訪的「年度首腦交流」之前，約50年間僅有5位日本首相曾訪問印度。除了在印度已有40多年歷史的鈴木汽車印度法人「馬魯蒂鈴木」（Maruti Suzuki）等企業之外，日本企業直到1990年代後期才開始全面進軍印度市場。此後僅20多年，日印關係便發展至今日的程度，值得高度肯定。
根據日本貿易振興機構（JETRO）等單位的資料，截至2024年10月，進駐印度的日系企業共有1,434家、5,205個據點。雖然仍不及擁有超過3萬個據點的中國，但在挺過新冠疫情期間的低迷後，日本企業正逐步加快進軍印度的腳步。
進軍印度的形式也日益多元。除了像鈴木、普利司通、嬌聯這樣興建第2、第3座工廠的案例之外，持續增加的形式還有透過企業併購（M&A）直接收購印度企業、成立合資事業（JV），以及投資印度新創企業等。從產業別來看，除了汽車與家電之外，也越來越多消費財製造商進軍印度。同時，為已進駐印度的日本企業提供支援的物流業者，也陸續在印度設立據點。日本製鐵則與歐洲鋼鐵巨擘安賽樂米塔爾共同收購印度當地大型鋼鐵企業「Essar Steel」，並投入超過1兆日圓，致力生產具競爭力的汽車用鋼板等產品。
進軍印度的日本企業，產業類型日益多元
日本企業也持續擴大在印度的發展範圍。UNIQLO（迅銷集團）目前已在印度開設20家門市，並公布以5年後擴大至100家為目標的計畫。在零售業方面，受到印度對外資限制的影響，Seven & i Holdings雖未直接出資，但目前已透過加盟方式展開超過60家「7-ELEVEN」門市。宜得利則於2024年底在孟買開設第一家門市。此外，也可以看到過去較少見的產業開始進軍印度，像是三得利、住友不動產、大阪瓦斯、MonotaRO、市進集團等。
去年夏天，時任首相石破茂在日本迎接莫迪總理到訪時，曾提出「日本政府與民間將在10年內對印度投資10兆日圓」的目標。而在此次首腦會談中，則透過備忘錄與資料表，具體呈現日本在印度推動的事業，並對國內外強調，過去1年間已敲定總額2兆日圓的投資。印度自前一屆政府時期起就一再表示「希望日本增加對印度的投資」，因此此次成果應該足以讓印度滿意。
在非洲開發會議（TICAD）等場合，政府與民間共同參與已成為固定模式，而此次首相訪問印度也同樣有所成果。訪印期間，首相出席了由150多家日本企業的負責人與高階主管，以及80多家印度企業參加的日印經濟論壇，讓日印企業難得有機會直接交流。特別是伊朗局勢日益緊張，加上中國削減稀土供應，使能源與資源確保成為全球共同課題，而這樣的情勢也成為一股助力，讓此次首腦會談的議題與協議內容更加具體，也具有高度迫切性。
在備忘錄等文件所列的日本企業印度事業中，特別引人注目的包括IHI的綠色氨生產合資事業，以及太空新創企業ispace的月球探測任務等。Air Water已簽訂塔塔鋼鐵詹謝普爾鋼鐵廠大型氣體設備的長期營運維護合約；JFE工程則與印度企業成立合資公司，投入廢棄物發電事業。此外，文件中也提及鈴木與雙日將進軍生質甲烷製造事業。這些事業內容都符合莫迪政府積極推動環境與能源發展的政策方向。
莫迪政府將基礎建設定位為經濟成長支柱，而日本在其中所扮演的角色應已無須多加說明。德里、孟買、班加羅爾等地的捷運（都市高速鐵路）均運用了日本的日圓貸款。德里捷運於2002年部分路段通車後，不斷延伸，至今總長度已達416公里，超越了東京的地下鐵（東京地下鐵加上都營地下鐵），也大幅提升了市民通勤、通學的便利性，說它大大改變了德里市民的生活也不為過。
正是德里捷運的成功，成為日本獲選參與印度第一條新幹線建設的關鍵。這條連接阿默達巴德與孟買、全長508公里的新幹線，總工程費約1兆8,000億日圓，其中約8成由日圓貸款支應，日本國土交通省與鐵道綜合技術研究所也提供全面支援。這條新幹線的亮點不少，包括印度第一條海底鐵路隧道，以及將終點站孟買站設於地下等，預計部分路段將於2027年8月通車。
蟬聯最具潛力市場第1名
根據國際協力銀行（JBIC）於2025年12月發布的「日本企業海外事業發展調查」，印度連續4年蟬聯「中期最具潛力的事業發展地區」第一名。此外，JETRO的2025年度海外日系企業實態調查顯示，75.5%的進駐印度日系企業預估2025年可望獲利。當然，印度市場經營難度高，企業不可能在短期內就轉虧為盈。JETRO與日本經濟產業省認為，這是「各企業多年努力後所取得的成果」。
在對印度的直接投資方面，2000年4月至2026年3月，日本累計投資約481億美元，排名第5，僅次於美國、荷蘭等國。光是2025年度，日本對印度的投資也達37.4億美元（約6,000億日圓）。而雙邊貿易方面，2025年度貿易額突破250億美元。雖然目前日本享有大幅貿易順差，但印度正為因應「川普關稅」，全力拓展水產品、紡織品、珠寶等產品的出口市場，未來也可能擴大對日本的出口。
然而，要跟印度建立相互理解、進而友好的關係並不容易。從「川普關稅」談判中展現出的堅定立場便可看出，即使面對大國，印度也不會刻意靠攏，更不會輕易妥協。對於已習慣在東南亞與中東受到尊重的日本人而言，印度或許是相當難應付的對象，不過印度也會公正評價日本在經濟與商業上的貢獻。面對理工人才不足的問題，日本政府與民間近來更加積極延攬印度技術人才，並推動實習、企業媒合等措施，從中可看出日本對印度抱持著高度期待。此外，雖然印度的制度運作偶爾仍會出現一些問題，但民主制度與法治已經確立。
印度推動以國家利益為優先的「有所傾斜的全方位外交」，即使川普政府對其祭出懲罰性關稅，仍未停止與俄羅斯往來，也沒有中止進口俄羅斯原油。到了2026年春天，印度也決定在有附帶條件的情況下，重新接受來自中國的投資。也就是說，為了自身發展，即使視中國為「威脅」，印度仍能做出引進其技術與資金的決定。
日本的「反中」陣營也有人主張「應與印度合作以牽制中國」，但這類膚淺的盤算早已被印度看穿。對印度而言，與中國、俄羅斯維持關係，是經過審慎規劃的外交戰略之一。
從日本的角度來看，印度的政治與社會極為複雜，印度人也給人「很有自我主張」的印象。然而，對正面臨少子化與人才不足，同時必須持續開拓新市場、強化供應鏈韌性的日本而言，理解印度並進一步加強雙方關係，具有重要意義。如今國際局勢充滿變數，或許現在正是日本認真面對印度、深化雙方關係的好時機。
標題圖片：高市早苗首相在印度德里與莫迪總理（右）舉行首腦會談，2026年7月2日（印度新聞資訊局〔PIB〕提供）