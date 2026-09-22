高市首相訪問印度：此行成果與今後的日印關係

7月，高市早苗首相首次訪問印度，此行再次就安全保障與防衛合作、能源安全、強化關鍵礦物供應鏈韌性等多個領域的持續合作達成共識，同時也大力展現日本在印度期待的對印投資上能做出的貢獻，可說是一次成果豐碩的訪問。面對持續以超越中國的速度穩定成長的印度，日本與印度的關係如今已不僅限於經濟與商業領域，更擴展至肩負實現日本所倡議的外交理念「自由開放的印度太平洋」（FOIP）、由日本、美國、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad），以及邀請資訊科技（IT）與人工智慧（AI）技術人才、留學生赴日與文化活動等人員交流。未來雙方關係可望進一步發展與深化。

確認在防衛與經濟安全方面的合作

在日印共同聲明中，防衛合作與安全保障被列為首要項目。在海洋安全保障方面，聲明明確寫入將加強印度海軍與日本海上自衛隊的聯合訓練與演習。印度方面也對日本政府檢討「防衛裝備移轉三原則」表示歡迎，兩國並就搭載於最先進的「最上級」護衛艦、具高度匿蹤性能的艦艇搭載用複合通信天線「UNICORN」之技術移轉達成大致共識。此項的重要性，在於日本對印度的合作項目中，新增了「防衛」這塊拼圖，印度對此也抱有高度期待。

作為第二大支柱的「經濟安全與能源安全」，則訂定半導體、稀土等「關鍵礦物」、「潔淨能源」等5大優先領域，並將強化這些領域供應鏈韌性的相關合作納入其中。從國際局勢來看，這也是一項重要性極高的議題。

日印關係建立已久，但直到2005年時任首相小泉純一郎訪問印度，啟動兩國首相每年互訪的「年度首腦交流」之前，約50年間僅有5位日本首相曾訪問印度。除了在印度已有40多年歷史的鈴木汽車印度法人「馬魯蒂鈴木」（Maruti Suzuki）等企業之外，日本企業直到1990年代後期才開始全面進軍印度市場。此後僅20多年，日印關係便發展至今日的程度，值得高度肯定。

根據日本貿易振興機構（JETRO）等單位的資料，截至2024年10月，進駐印度的日系企業共有1,434家、5,205個據點。雖然仍不及擁有超過3萬個據點的中國，但在挺過新冠疫情期間的低迷後，日本企業正逐步加快進軍印度的腳步。

進軍印度的形式也日益多元。除了像鈴木、普利司通、嬌聯這樣興建第2、第3座工廠的案例之外，持續增加的形式還有透過企業併購（M&A）直接收購印度企業、成立合資事業（JV），以及投資印度新創企業等。從產業別來看，除了汽車與家電之外，也越來越多消費財製造商進軍印度。同時，為已進駐印度的日本企業提供支援的物流業者，也陸續在印度設立據點。日本製鐵則與歐洲鋼鐵巨擘安賽樂米塔爾共同收購印度當地大型鋼鐵企業「Essar Steel」，並投入超過1兆日圓，致力生產具競爭力的汽車用鋼板等產品。