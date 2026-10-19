外國人居留政策轉為「篩選式接納」：審查陸續加強管制

便利性提升以及標準與手續費的調漲

目前，感覺到「日本愈來愈難以長住」的外國人想必不在少數，原因在於多項制度的變更正同時推進。

舉例而言，2025年10月施行的居留資格「經營・管理」新標準，對於資本額、員工人數、日語能力等要件均更加嚴格。不僅如此，自2026年3月起，針對居留資格「技術・人文知識・國際業務」（簡稱技人國），為了取締從事不具專業性業務之情形，政府決定針對派遣工作之機構進行調查。至於居留期間更新與永住許可，亦強化查核並調漲手續費。

「經營・管理」居留要件

項目 修正前 修正後 資本額 500萬日圓以上 3000萬日圓以上 經歷．學歷 無 經營管理經驗3年以上，或經營相關之碩士、博士、專業學位 雇用義務 無（得以2人以上替代資本額） 1名以上全職員工 日語能力 無 申請人或全職員工須具相當的日語能力（B2以上） 專家確認 無 新事業計畫須經專家確認

※2025年10月16日施行新標準。「經營．管理」之更新設有過渡措施，至2028年10月16日為止。

不過，日本政府雖於2026年1月23日，拍板決定堪稱此一系列加強管制基本方針的「外國人接納暨有序共生之綜合對應策」，同日卻也決定將在2027年4月導入育成就勞制度與特定技能制度的運用方針，用來取代目前的技能實習制度。

育成就勞制度之下，若符合條件，當事人得依自身意願於同一業務領域內變更工作單位。特定技能資格者一旦自1號轉為2號（編註：特定技能1號，係指針對在特定產業領域具備「一定程度的知識或經驗」之外國人〔通常是剛結束技能實習，或通過初級技能與日語考試者〕。2號，則是針對具備「熟練技能」的外國人〔通常需要通過更高等級的技能檢定，能擔任現場的領班或督導者〕），居留期間的更新次數即不設上限，並准予攜帶家眷，該期間亦得計入永住要件之居留年數。對於外國勞動者而言，可謂相當便利之制度。

換言之，日本政府正同時推進兩個方向：一方面在需要外國人作為勞動力的領域維持並完備接納機制，另一方面則增加入境後的查核事項、提高門檻，藉以加強管制與篩選。

「因應國民的不安與不公平感」

在規則上加強管制的目的之一，在於回應國民情感。日本政府於2026年1月決定的「綜合對應策」裡明確記載：部分外國人存在脫逸於法律與規則之外，以及不當利用制度的情形，「有必要因應國民所感受到的不安與不公平感」。在此基礎上，政府更揭示方針：不僅出入境與居留管理，對於社會保障、醫療、教育、土地取得等廣泛領域，亦將推進實況掌握、資訊共享與制度的健全化。

日本政府對於新外國人接納政策之要點 秩序（強化管制） 強力推進「非法滯留者歸零計畫」

研議加強居留資格與歸化之審查

加強檢視外國駕照之換發 共生（社會整合） 研議學習日語與社會規範之課程

研議針對學齡前兒童之初期支援「學前班」

日語教師的培育與研修，以及社會地位之提升

舉例而言，法務省於2026年6月修訂的指引中明定，關於納稅等公共義務之履行，自相關機關取得的資訊，有可能用於判斷是否准許居留相關資格變更或期間更新。這更加明確地表示，過往以當事人提交資料為主的查核資訊，今後得與行政機關所掌握的資訊相互連結。