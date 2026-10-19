外國人居留政策轉為「篩選式接納」：審查陸續加強管制

外國人居留政策轉為「篩選式接納」：審查陸續加強管制政治外交 財經 工作勞動 社會
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便利性提升以及標準與手續費的調漲
目前，感覺到「日本愈來愈難以長住」的外國人想必不在少數，原因在於多項制度的變更正同時推進。
舉例而言，2025年10月施行的居留資格「經營・管理」新標準，對於資本額、員工人數、日語能力等要件均更加嚴格。不僅如此，自2026年3月起，針對居留資格「技術・人文知識・國際業務」（簡稱技人國），為了取締從事不具專業性業務之情形，政府決定針對派遣工作之機構進行調查。至於居留期間更新與永住許可，亦強化查核並調漲手續費。
「經營・管理」居留要件
|項目
|修正前
|修正後
|資本額
|500萬日圓以上
|3000萬日圓以上
|經歷．學歷
|無
|經營管理經驗3年以上，或經營相關之碩士、博士、專業學位
|雇用義務
|無（得以2人以上替代資本額）
|1名以上全職員工
|日語能力
|無
|申請人或全職員工須具相當的日語能力（B2以上）
|專家確認
|無
|新事業計畫須經專家確認
※2025年10月16日施行新標準。「經營．管理」之更新設有過渡措施，至2028年10月16日為止。
不過，日本政府雖於2026年1月23日，拍板決定堪稱此一系列加強管制基本方針的「外國人接納暨有序共生之綜合對應策」，同日卻也決定將在2027年4月導入育成就勞制度與特定技能制度的運用方針，用來取代目前的技能實習制度。
育成就勞制度之下，若符合條件，當事人得依自身意願於同一業務領域內變更工作單位。特定技能資格者一旦自1號轉為2號（編註：特定技能1號，係指針對在特定產業領域具備「一定程度的知識或經驗」之外國人〔通常是剛結束技能實習，或通過初級技能與日語考試者〕。2號，則是針對具備「熟練技能」的外國人〔通常需要通過更高等級的技能檢定，能擔任現場的領班或督導者〕），居留期間的更新次數即不設上限，並准予攜帶家眷，該期間亦得計入永住要件之居留年數。對於外國勞動者而言，可謂相當便利之制度。
換言之，日本政府正同時推進兩個方向：一方面在需要外國人作為勞動力的領域維持並完備接納機制，另一方面則增加入境後的查核事項、提高門檻，藉以加強管制與篩選。
「因應國民的不安與不公平感」
在規則上加強管制的目的之一，在於回應國民情感。日本政府於2026年1月決定的「綜合對應策」裡明確記載：部分外國人存在脫逸於法律與規則之外，以及不當利用制度的情形，「有必要因應國民所感受到的不安與不公平感」。在此基礎上，政府更揭示方針：不僅出入境與居留管理，對於社會保障、醫療、教育、土地取得等廣泛領域，亦將推進實況掌握、資訊共享與制度的健全化。
日本政府對於新外國人接納政策之要點
秩序（強化管制）
- 強力推進「非法滯留者歸零計畫」
- 研議加強居留資格與歸化之審查
- 加強檢視外國駕照之換發
共生（社會整合）
- 研議學習日語與社會規範之課程
- 研議針對學齡前兒童之初期支援「學前班」
- 日語教師的培育與研修，以及社會地位之提升
舉例而言，法務省於2026年6月修訂的指引中明定，關於納稅等公共義務之履行，自相關機關取得的資訊，有可能用於判斷是否准許居留相關資格變更或期間更新。這更加明確地表示，過往以當事人提交資料為主的查核資訊，今後得與行政機關所掌握的資訊相互連結。
將生活狀況之查核與審查相互扣連
變化最為明顯的是永住許可申請。不受職種與居留期間限制的永住許可，乃日本最為穩定的居留資格，歷來即依個別情狀予以審查。既往的指引相對簡潔，雖揭示一定期間之居留、善良的日常行為、獨立生計、公共義務之履行等大方向的要件，但個別情狀究竟如何評價則未予明示。因此，諸如「收入達何種程度才能通過審查」之類的資訊，長年以來是透過專家解說，以及過往申請者的親身經驗而相互流通。
日本出入境在留管理廳於2026年8月公布的新指引草案，則較以往更為具體地揭示永住許可審查之際所應考量的事項。其內容涵蓋收入、未來的年金、日語能力、對於日本制度與規則之理解等，對於在日生活實況的查核範圍更為廣泛。入管廳說明，藉由揭示審查應考量事項的基本想法，可以「提高」永住許可獲准與否的「可預期性」。
永住許可審查加強管制之要點（2027年4月）
- 要求超越日本人家戶平均收入水準的穩定年收（2026年10月先行實施）
- 須具相當於加入厚生年金30年的受領預估額（不足部分得以資產充抵）
- 要求於日常場合能自主應對的日語能力「相當於B1」
- 對於日本制度與規則之理解
- 子女就學審查
- 稅賦與年金之繳納狀況調查（既有項目）
- 配偶要件由「結婚後滿3年、居留1年」改為「結婚後滿5年以上、居留3年以上」
換言之，政府一方面對居留日本的外國人要求更高水準的收入與日語能力，另一方面則具體揭示內容，使審查項目更容易理解。不過依個別情狀綜合考量而作出判斷的既有基本架構並未改變，審查相關基準與判斷流程亦未因此變得一目了然。
時任法務大臣的平口洋於8月4日的記者會上表示：「基於更加確實保障（在日外國人）不致成為公共負擔之觀點，我們對獨立生計要件與國家利益要件的運用進行了必要的檢討修正。」
手續費調漲，強調「受益者負擔」
手續費的負擔亦趨沉重。根據2026年5月修正的入管法，政府自10月1日受理之申請開始，調整居留資格變更、更新與永住許可的手續費。原先無論居留期間長短，變更、更新的手續費一律為6000日圓，現在改為依核准居留期間而定的階梯制，5年者為7萬5000日圓；永住則自1萬日圓調升至20萬日圓。至於線上申請，以及同時符合生活困難與人道考量者，則設有減額機制。
居留許可手續費（臨櫃）
|調整前
|調整後（期間．費用）
|變更・更新 6000日圓
|3個月以下．1萬日圓
|逾3個月～6個月以下．1萬8000日圓
|逾6個月～未滿1年．2萬5000日圓
|1年．3萬3000日圓
|逾1年～未滿3年．4萬8000元
|3年以上～未滿5年．6萬4000日圓
|5年以上．7萬5000日圓
|永住 1萬日圓
|20萬日圓
時任法務大臣的平口法於7月3日的記者會上表示，由於在留外國人數成長等因素，出入境與居留管理的費用預計將持續增加，因此「有必要要求在留外國人承擔相應的負擔」；他並說明，除了審查的實際支出，手續費的調漲亦將管理費用一併納入考量。此番言論，普遍被解讀為強調受益者負擔的觀點。
永住權申請費用，向美國水準看齊
關於外國人的永住，許多國家亦以居留年數、收入、語言能力等作為條件。英國要求居住滿5年，並須符合收入與英語能力條件，且通過關於制度與歷史的測驗；目前更朝向延長居留年數、提高英語要件的方向推進檢討。德國亦然，原則上須居留5年之外，還要求穩定收入、繳納60個月份的年金保險費，以及B1等級的德語能力與法律制度的基礎知識。韓國則除了原則上居留5年之外，要求以人均國民總所得為基準的收入，並須修畢社會整合課程或通過測驗。
手續費亦各有差異。德國與韓國折合日圓約為2萬日圓，美國境內居留者轉換永住資格的申請費約為21萬至22萬日圓，英國則在60萬日圓之譜。日本過去為1萬日圓，較前述四國裡的任何國家都更為低廉。然而自2026年10月起調升至20萬日圓，已大幅超越德國與韓國，與美國幾乎水準相同，但仍低於英國。
不過取得永住資格的要件，以及手續費所涵蓋的審查範圍，各國不盡相同，實在難以僅憑單純比較即判斷其是否妥適。
俯瞰外國人政策全貌的視角
從上述動向中浮現的大方向相對明確：日本並非意欲停止接納外國人。在人力短缺的背景之下，今後想必仍將持續進行接納外國勞動者的制度改善工作。
另一方面，對於入境日本之後的就業與生活、居留期間，以至於認可長期定居之際，則朝著查核更多事項、提高所要求水準的方向邁進。與此同時，延續居留所需負擔的費用亦隨之增加。
這些政策雖主管機關各異，法律依據有別，然而就個別外國人的生活實際感受而言，在工作、居留資格更新、稅賦與社會保險、永住手續等各個場面之中，想必會映現為一連串接續不斷的負擔加重。
俯瞰整體樣貌，理解圍繞外國人身邊的制度變遷，亦屬重要之事。
※本文根據2026年9月1日時間點的公開資訊撰寫。其中包含仍處於檢討階段的內容，因此辦理居留資格手續，仍須於出入境在留管理廳等相關網站確認最新資訊。
引用來源
- 日本：出入境在留管理廳〈關於令和8年10月1日起居留許可手續費金額之調整等〉、〈同Q&A〉
- 德國：聯邦司法部．聯邦司法局〈滯留法第2條第11項〉、〈同第9條第2項〉、〈滯留令第44條第3號〉
- 韓國：國家法令情報中心〈出入國管理法施行規則〉、〈同第18條之4第1項〉、〈同第72條第5號〉，法制處〈Permanent Residency〉、〈永住權取得〉
- 美國公民及移民服務局（USCIS）〈Form G-1055, Fee Schedule, Edition 09/09/26, p. 15, Form I-485.〉
- 英國：內政部〈英國簽證與移民局〉、〈Home Office immigration and nationality fees, 8 April 2026 Section 9〉、〈Indefinite leave to remain – main applicant and dependants〉
標題圖片：東京出入境在留管理局（PIXTA）