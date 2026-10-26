「出光丸」通過荷姆茲海峽的象徵意義：駐日伊朗大使揭露幕後內幕

起因於美國與以色列於2月28日發動的攻擊，但伊朗隨即以封鎖荷姆茲海峽予以反擊，進而演變成波及全球經濟的衝突。根據國際海事組織（IMO）調查，波斯灣內一度有約1500艘船隻受困，其中包括約40艘日本相關船舶。

在此局勢下，載運200萬桶沙烏地阿拉伯產原油的出光興產子公司油輪「出光丸」，於4月28日獲得伊朗政府許可通過荷姆茲海峽，並於5月下旬返抵日本。身為美國同盟國的日本油輪獲准通過，在國際上也引起高度震驚並廣受報導。

日本政府與出光興產皆否認曾進行支付金錢等「交易」。為了解開「為何是出光丸？」的謎團，筆者於9月造訪伊朗大使館，專訪駐日大使佩曼・塞達特（63歲）。

1953年的「日章丸」為起點

日本與伊朗的友好關係可追溯至1953年。第二次世界大戰後，伊朗宣布將英國石油巨頭掌控下的石油收歸國有。被激怒的英國派遣軍艦封鎖伊朗港口，並威嚇各國不得與其交易。這與如今美國所採取的行徑如出一轍。

出光興產創辦人出光佐三（1885～1981年）在紛爭期間的1953年3月，秘密派遣「日章丸」前往。該船突破英國海軍的包圍網抵達伊朗的阿巴丹港，並於5月將石油運回日本。「日章丸」與「出光」作為不屈服於大國壓力、堅持走自己道路的日本象徵，深深銘刻在伊朗人民的記憶中。大使自2023年就任以來，也多次提及「自日章丸以來的日伊羈絆」。

大使在本次專訪中，首度透露了「出光丸通過荷姆茲海峽」的幕後過程。伊朗大使館首先就波斯灣內的日本相關船舶與日本外務省進行事前協商，並收到了所有油輪的名單；但他以「畢竟雙方有著自日章丸以來的歷史淵源」說服德黑蘭（伊朗政府），表示「是我提議讓出光丸最優先放行的」。

大使進一步透露，當看到出光丸順利駛入愛知縣知多市港口時深受感動，甚至親自前往出光佐三長眠的北鎌倉東慶寺參拜。「這讓我對兩國的歷史產生了更深厚的敬意。」

以日章丸事件為契機展開的日伊友好關係，邁入1970年代後亦開花結果，體現在日本的大型石油開發計畫上。1979年伊斯蘭革命導致美國與伊朗斷交時，日本政府同樣展現了不屈服於美方壓力、堅持維持外交關係的自主路線。

1980年代兩伊戰爭期間，作為唯一與伊朗、伊拉克雙方皆保有外交關係的主要國家，時任外務大臣安倍晉太郎展開了調停斡旋外交。2019年美伊兩國圍繞「核協議」對立加劇時，其子安倍晉三首相亦親赴德黑蘭，與最高領袖哈米尼舉行會談。日本一直以來都在伊朗與國際社會之間，發揮著獨特的窗口功能。