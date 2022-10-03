日本執行死刑件數的變遷

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2000年以來，日本已對98名死囚執行了死刑（截至2022年7月26日）。然而死刑執行標準尚不明確，其中似乎還反映了法務大臣的想法。

2022年7月26日，法務省對曾於2008年在東京秋葉原行兇殺人，造成7人死亡、10人受傷並被判處死刑的加藤智大執行了死刑。這距離事件發生已經過去了14年，距離判處死刑也已經過去了7年多。案發當日，加藤智大駕駛卡車撞入日本鐵路公司（JR）秋葉原站附近的步行街十字路口上的人流，用匕首隨機刺殺了在場的多名行人。

2000年以來，截至2022年7月26日，日本已對98名死囚執行了死刑。雖然在日本，對死囚執行死刑的標準尚不明確，但執行情況似乎也能反映出法務大臣的想法。

作為東京地鐵沙林毒氣事件等一系列歐姆真理教參與的重大事件的主謀，死囚松本智津夫等7名歐姆真理教教團幹部及另外6人，分別在2018年7月6日和26日被執行死刑。2018年1月，歐姆真理教的相關審判已全部結束。進入今年3月後，原本集中關押在東京拘留所的13名死刑犯，有7人被分散轉移至5個地方拘留所，以推進行刑前的準備（一個拘留所只設有一個行刑室，因此一次只能執行1人死刑。全國共有7個拘留所——譯注）。普遍認為，如此短期內集中行刑，是考慮到日本即將到來的2019年天皇退位和新天皇即位以及2020年東京奧運會的召開，2019年後將難以安排執行死刑。

日本的刑事訴訟法規定，死刑確定後必須在6個月內執行。然而，實際上幾乎沒有在判刑後6個月內執行的案例。自2000年至2018年7月6日，日本對83名死囚執行了死刑，從確定死刑到最終行刑，最快的歷時1年，最慢的則長達19年零5個月。有關行刑物件，是以怎樣的標準決定的這個問題，日本法務省從未做過任何說明。不僅如此，以前甚至都不公佈執行死刑的事實。直至1998年10月，在時任法務大臣中村正三郎的指示下，日本才開始公佈執行死刑的事實和人數。自2007年9月起，在時任法務大臣鳩山邦夫的指示下，日本開始公佈死囚的姓名和行刑場所。

死刑的執行，也可以認為是各個時期法務大臣想法的反映。2005年10月出任日本法務大臣的杉浦正健，曾在就職見面會上明確表示拒絕執行死刑，稱這是基於個人的「內心、宗教觀和哲學等問題」。之後因被批評這樣的言論有「法務大臣拒不履行法定職務」之嫌，杉浦正健迅速撤回了上述發言。儘管如此，在他任職的11個月裡，沒有執行過一次死刑。但在某些法務大臣任職期間，也有過以數月一回的高頻率執行死刑的情況。

在2009年9月成立的民主黨政權中，歷任法務大臣大多對死刑持謹慎態度。截至2012年12月，在該政權執政的3年多時間裡，被執行死刑的共有9人。民主黨政權的首位法務大臣是千葉景子。她原是死刑廢除論的支持者，也是「推進廢除死刑議員聯盟」的一員，但在2010年7月她簽署了2名死刑犯的執行命令書。當時，千葉景子是歷任法務大臣中首位親臨刑場的人，她在法務省內開創了一個思考死刑制度（包括存廢問題）的學習會，稱「希望借此契機，引發全社會對死刑問題展開廣泛討論」。同年八月，日本首次公開了東京拘留所內實施絞刑的「行刑室」和接受神職人員訓悔的「教戒室」。

2011年1月就任的江田五月也在就職見面會上指出，「死刑是一種帶有諸多缺陷的刑罰」（其後撤回上述發言）。同年7月，他以千葉景子發起的學習會仍在持續為由，表達了「目前不會執行死刑」的意向。2011年，日本無一人被執行死刑。儘管千葉景子發起的學習會被其後的法務大臣接手，但直至2012年3月，該會仍未就死刑存廢的問題得出結論，最終以兩種觀點一併記入報告的形式結束了活動。

日本自2009年開始實施陪審員審判後，還出現了普通人參與死刑判決的情況。另一方面， 2017年接連對正在申請重審的死囚執行了死刑。而且，這次在極短時間內連續對13人執行死刑，也引起了日本國內外的批判與質疑之聲，並有可能再度引發對死刑存廢問題的討論。

標題圖片：東京拘留所內的絞刑行刑室（PIXTA）