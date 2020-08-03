日本人喜歡啤酒「類」飲品！酒類銷量的變遷

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啤酒的消費量在1994年達到頂峰，之後逐漸減少。那麼，日本人都去喝什麼了呢？答案是「發泡酒」和「第三類啤酒」。在碳酸作用下帶給人舌尖刺激的那種金黃色的泛起泡沫的「啤酒類」飲料，佔據著牢不可破的地位。

「先來一杯啤酒！」——這句話或許最好地反映了日本人對啤酒的喜愛。日本人去「居酒屋」，必定會從冰啤喝起，這似乎已是一種習慣。尤其是酷熱的夏天，碳酸為舌尖喉嚨帶來的清爽和刺激更是不可或缺！

觀察一下酒類銷量的變遷可以發現，啤酒消費在1994年達到頂峰，為7,057,000千升。之後開始每年減少，2009年跌破了1970年的消費水準。即便如此，日本人還是喜歡「啤酒類」飲料。

啤酒消費量減少的契機是1994年出現了「發泡酒」。日本的酒稅法，將啤酒定義為麥芽比率在67%以上。依據這項規定，三得利公司開發出抑制麥芽使用量的「模擬」啤酒，名曰「發泡酒」，以此作為高稅率對策。發泡酒的味道和香氣近似啤酒，售價卻比啤酒便宜，因而受到消費者的歡迎，銷路大好，於是其他啤酒廠商也相繼加入戰團。

日本大藏省（現在的財務省）不願坐視啤酒稅收減少，於1996年修改酒稅法，規定麥芽率超過50%的發泡酒也同啤酒一樣徵稅。但啤酒廠家又拿出新款，推出麥芽率25%以下的新型發泡酒，並開發出「低卡」等飲品，在市場上開拓出一片新的天地。

2003年，就在發泡酒市場迎來全盛期之時，日本財務省又斷然採取行動，針對發泡酒，實施了第二次增稅。作為新的對抗措施，札幌啤酒公司的「不用麥芽，卻味似啤酒」的新產品上市，由此誕生了被稱為「第三類啤酒」的新門類。

「第三類啤酒」分為兩種。一種是利用豌豆、玉米等原料發酵而成的「釀造酒」；另一種是麥芽率50%以下的發泡酒與蒸餾酒混合而成的「餐後甜酒」。第三類啤酒的稅率比發泡酒更低，350毫升罐裝的售價為100日圓左右，僅相當於啤酒的半價水準，作為「在家想喝就喝」勿需在意價格的一種飲品而穩固了它的地位，銷量也遠遠超過了發泡酒。

至於啤酒以外的其他酒類，日本酒的消費量比1970年減少了3分之2；而且，在 「葡萄酒熱潮」中，包括葡萄酒在內的果酒消費量也不過為360,000千升，還占不到全部酒類的5%。由此可見，日本人還是喜歡「啤酒類」飲料。

目前，啤酒類的稅額分3種。以350毫升罐裝為例，啤酒、發泡酒及第三類啤酒稅額分別為77日圓、49.99日圓和28日圓。2017年度稅制修改大綱中規定，啤酒稅率分3階段實施下調，同時提高發泡酒和第三類啤酒的稅率，截止到2026年，啤酒類的稅率將得到完全統一。另外，對啤酒的定義也做了改變，麥芽率50%以上的都叫啤酒，並允許使用果實及香料。

迄今日本政府和啤酒廠家之間形成了一種「上有政策，下有對策」局面：廠家鑽稅法的空子，拼命研發「啤酒類」新產品；而新商品一旦熱銷，財務省就修法增稅。未來稅率得到統一後，廠家必會傾注全力研發「道地的啤酒」，這對嗜好啤酒的人們來說無疑是一大喜訊。

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