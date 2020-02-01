動畫製作公司收入超過2千億日圓，創歷史新高：帝國資料庫的經營狀態調查

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動畫是日本備受關注的「軟實力」。帝國資料庫的經營狀態調查顯示，255家製作公司的總營收首次突破2千億日圓大關。將手機遊戲改編成深夜動畫的數量不斷增加，對業績貢獻不菲。

根據帝國資料庫公佈的《動畫製作公司經營狀態調查結果》顯示，255家動畫公司2017年的總營收為2037億2100萬日圓，同比成長8.2%，首次突破2千億日圓大關，創歷史新高。2011年之後連續7年資料不斷增加。

按照地區來看，255家公司約9成的總部都設在東京都內，地區集中度非常高。從企業規模來看，無論營收、資本金還是員工人數，過半企業都屬於中小規模。從成立時間來看，2000年之後成立的公司多達150家，占總體的6成左右，可以看出相對資歷較淺的小規模企業是支撐動畫產業的主力軍。

動畫公司的總部所在地

東京都合計 228 23區合計 182 杉並區 52 練馬區 34 澀谷區 20 其他區 76 23區之外的轄區 46 神奈川縣 4 埼玉縣 3 其他 20 合計 255 該圖表為帝國資料庫根據公開資料製作

動畫相關行業在遭遇2006年的「動畫泡沫」崩潰引發的DVD銷量驟降之後，包括動畫製作流程在內的製作部分開始流向新興企業、製作費低廉的中國、韓國和東南亞企業，訂單爭奪戰愈演愈烈。為此製作公司的平均營收曾經一時甚至跌至11億7500萬日圓（2007年），約為高峰期的6成左右。

近年來，將手機遊戲改編成深夜動畫的數量不斷增加，以大型製作公司為主，業績都在回暖。隨著影音傳播行業的蓬勃發展和劇場版的超人氣動畫作品不斷湧現，2017年製作公司的平均營收較上一年成長了6%，達到8億800萬日圓，恢復到了高峰期的7成左右。

然而人力不足和外包費用增加、製作週期過短和價格競爭都是壓在企業頭上的幾座大山，平均營收明顯感受回溫的大型製作公司和營收只有微幅成長的專做外包的工作室之間，差距越拉越大。

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