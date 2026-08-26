北方領土談判的主要演變歷程

北方領土談判的主要演變歷程政治外交
2026年8月13日，俄羅斯總統普丁首度造訪北方領土的擇捉島。在日本因俄國入侵烏克蘭而實施對俄經濟制裁後，日俄簽署和平條約的談判陷於中斷，此舉被視為展現出在領土問題上絕不讓步的姿態。以下彙整了1956年《日蘇共同宣言》發表以來，圍繞北方領土的主要動向。
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《日蘇共同宣言》未能達成共識
北方領土（北方四島）問題是日本與俄羅斯之間最大的懸而未決事項。在宣告第二次世界大戰中日本與蘇維埃社會主義共和國聯邦（現俄羅斯）結束戰爭狀態並恢復外交關係的1956年《日蘇共同宣言》簽署之際，雙方並未就北方四島的歸屬達成共識，僅明確記載「在簽署和平條約後，將齒舞群島、色丹島移交給日本國」。
2018年11月14日，日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普丁於新加坡舉行會談，雙方同意以《日蘇共同宣言》為基礎，加速和平條約的談判。然而，普丁總統於同年12月暗示，擔心簽署和平條約後美軍可能會駐紮於北方領土。俄羅斯更於2020年7月修憲，明文禁止割讓領土等，談判因而未能有所進展。
2022年2月俄羅斯發動烏克蘭戰爭後，隨著岸田文雄政權決定實施經濟制裁，俄羅斯隨即拒絕繼續進行包含領土問題在內的和平條約談判。由前島民發起的掃墓、自由訪問等北方四島交流等計畫，自2020年新冠疫情爆發以來，也持續處於無法實施的狀態。
2026年8月，普丁總統造訪擇捉島並視察了水產加工廠等設施。這是普丁首次視察北方領土。
以下整理了1956年發表共同宣言以來的主要動向。
圍繞北方領土的主要事件
1956年10月
- 《日蘇共同宣言》（鳩山一郎首相、布爾加寧總理簽署）
- 結束戰爭狀態並恢復外交關係。對於北方四島的歸屬意見未達一致，明文記載「在簽署和平條約後，將齒舞群島、色丹島移交給日本」。
1992年
- 免簽證交流開始，此後每年夏季實施數次往返
1993年10月
- 《東京宣言》（細川護熙首相、葉爾欽總統簽署）
- 列舉四島名稱，透過解決歸屬問題「持續進行談判以期儘早簽署和平條約」
1997年11月
- 《克拉斯諾亞爾斯克共識》（橋本龍太郎首相、葉爾欽總統）
- 以《東京宣言》為基礎，目標於2000年前簽署和平條約
1998年4月
- 「川奈提案」（橋本首相、葉爾欽總統）
- 日方提案於四島以北劃定國界線，但暫時承認俄羅斯的施政權
2000年9月
- 普丁總統訪日
- 「《日蘇共同宣言》有效」、「『川奈提案』與俄方的想法並非完全一致」
2001年3月
- 《伊爾庫次克聲明》（森喜朗首相、普丁總統）
- 確認《日蘇共同宣言》為談判的出發點
2003年1月
- 《日俄行動計畫》（小泉純一郎首相、普丁總統）確認經濟合作
2010年11月
- 梅德韋傑夫總統作為俄羅斯國家領袖首度造訪國後島
2012年7月
- 梅德韋傑夫總理造訪國後島：「這是俄羅斯的土地，一吋也不會讓出」
2015年8月
- 梅德韋傑夫總理造訪擇捉島
2016年12月
- 普丁總統訪日
- 就北方四島共同經濟活動展開磋商達成共識
2018年9月
- 普丁總統提案「於年內不設前提條件簽署和平條約」
2018年11月
- 日俄領袖會談（安倍晉三首相、普丁總統）
- 同意以《日蘇共同宣言》為基礎，加速和平條約簽署談判
2019年6月
- G20大阪峰會日俄領袖會談（安倍晉三首相、普丁總統）
- 一致同意繼續以《日蘇共同宣言》為基礎推進談判
2019年8月
- 梅德韋傑夫總理再度造訪擇捉島
2020年7月
- 俄羅斯明文禁止割讓領土的修正憲法生效
2020年9月
- 第二次安倍內閣總辭
2021年7月
- 米舒斯京總理造訪擇捉島
2022年2月
- 俄羅斯入侵烏克蘭。日本實施對俄制裁
2022年3月
- 俄羅斯終止和平條約談判。停止四島交流與自由訪問，並退出關於共同經濟活動的對話
2022年9月
- 俄羅斯中止四島交流與自由訪問相關協定之效力
2026年8月
- 普丁總統首度造訪擇捉島
參考內閣府網站、外務省網站及各項報導等彙整製作
|島嶼名稱
|面積
|特徵
|齒舞群島
|95平方公里
|由多座小島組成
|色丹島
|249平方公里
|綠意盎然且地勢平緩的丘陵地帶（人口3,000人）
|國後島
|1,489平方公里
|太平洋側地勢相對平坦，擁有天然良港（人口8,000人）
|擇捉島
|3,167平方公里
|捕撈漁獲達2萬公噸的鮭魚與鱒魚等，水產資源豐富（人口6,000人）
|合計
|5,003平方公里
|面積相當於福岡縣
參考內閣府、獨立行政法人北方領土問題對策協會等網站資料由編輯部製作 特徵欄所標示的人口為居住於當地的俄羅斯居民
標題圖片：視察擇捉島水產加工廠的俄羅斯總統普丁（前起第2位）2026年8月13日［代表攝影］（AFP／時事）