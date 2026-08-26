北方領土談判的主要演變歷程

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2026年8月13日，俄羅斯總統普丁首度造訪北方領土的擇捉島。在日本因俄國入侵烏克蘭而實施對俄經濟制裁後，日俄簽署和平條約的談判陷於中斷，此舉被視為展現出在領土問題上絕不讓步的姿態。以下彙整了1956年《日蘇共同宣言》發表以來，圍繞北方領土的主要動向。

《日蘇共同宣言》未能達成共識

北方領土（北方四島）問題是日本與俄羅斯之間最大的懸而未決事項。在宣告第二次世界大戰中日本與蘇維埃社會主義共和國聯邦（現俄羅斯）結束戰爭狀態並恢復外交關係的1956年《日蘇共同宣言》簽署之際，雙方並未就北方四島的歸屬達成共識，僅明確記載「在簽署和平條約後，將齒舞群島、色丹島移交給日本國」。



出席《日蘇共同宣言》簽署儀式的鳩山一郎首相（左）與蘇聯總理布爾加寧（1956年，蘇聯莫斯科）（時事）

2018年11月14日，日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普丁於新加坡舉行會談，雙方同意以《日蘇共同宣言》為基礎，加速和平條約的談判。然而，普丁總統於同年12月暗示，擔心簽署和平條約後美軍可能會駐紮於北方領土。俄羅斯更於2020年7月修憲，明文禁止割讓領土等，談判因而未能有所進展。

2022年2月俄羅斯發動烏克蘭戰爭後，隨著岸田文雄政權決定實施經濟制裁，俄羅斯隨即拒絕繼續進行包含領土問題在內的和平條約談判。由前島民發起的掃墓、自由訪問等北方四島交流等計畫，自2020年新冠疫情爆發以來，也持續處於無法實施的狀態。

2026年8月，普丁總統造訪擇捉島並視察了水產加工廠等設施。這是普丁首次視察北方領土。



造訪擇捉島並視察水產加工廠的俄羅斯總統普丁［代表攝影］（AFP／時事）

以下整理了1956年發表共同宣言以來的主要動向。

圍繞北方領土的主要事件

1956年10月

《日蘇共同宣言》（鳩山一郎首相、布爾加寧總理簽署）

結束戰爭狀態並恢復外交關係。對於北方四島的歸屬意見未達一致，明文記載「在簽署和平條約後，將齒舞群島、色丹島移交給日本」。

1992年

免簽證交流開始，此後每年夏季實施數次往返

1993年10月

《東京宣言》（細川護熙首相、葉爾欽總統簽署）

列舉四島名稱，透過解決歸屬問題「持續進行談判以期儘早簽署和平條約」

1997年11月

《克拉斯諾亞爾斯克共識》（橋本龍太郎首相、葉爾欽總統）

以《東京宣言》為基礎，目標於2000年前簽署和平條約

1998年4月

「川奈提案」（橋本首相、葉爾欽總統）

日方提案於四島以北劃定國界線，但暫時承認俄羅斯的施政權

2000年9月

普丁總統訪日

「《日蘇共同宣言》有效」、「『川奈提案』與俄方的想法並非完全一致」

2001年3月

《伊爾庫次克聲明》（森喜朗首相、普丁總統）

確認《日蘇共同宣言》為談判的出發點

2003年1月

《日俄行動計畫》（小泉純一郎首相、普丁總統）確認經濟合作

2010年11月

梅德韋傑夫總統作為俄羅斯國家領袖首度造訪國後島

2012年7月

梅德韋傑夫總理造訪國後島：「這是俄羅斯的土地，一吋也不會讓出」

2015年8月

梅德韋傑夫總理造訪擇捉島

2016年12月

普丁總統訪日

就北方四島共同經濟活動展開磋商達成共識

2018年9月

普丁總統提案「於年內不設前提條件簽署和平條約」

2018年11月

日俄領袖會談（安倍晉三首相、普丁總統）

同意以《日蘇共同宣言》為基礎，加速和平條約簽署談判

2019年6月

G20大阪峰會日俄領袖會談（安倍晉三首相、普丁總統）

一致同意繼續以《日蘇共同宣言》為基礎推進談判

2019年8月

梅德韋傑夫總理再度造訪擇捉島

2020年7月

俄羅斯明文禁止割讓領土的修正憲法生效

2020年9月

第二次安倍內閣總辭

2021年7月

米舒斯京總理造訪擇捉島

2022年2月

俄羅斯入侵烏克蘭。日本實施對俄制裁

2022年3月

俄羅斯終止和平條約談判。停止四島交流與自由訪問，並退出關於共同經濟活動的對話

2022年9月

俄羅斯中止四島交流與自由訪問相關協定之效力

2026年8月

普丁總統首度造訪擇捉島

參考內閣府網站、外務省網站及各項報導等彙整製作

島嶼名稱 面積 特徵 齒舞群島 95平方公里 由多座小島組成 色丹島 249平方公里 綠意盎然且地勢平緩的丘陵地帶（人口3,000人） 國後島 1,489平方公里 太平洋側地勢相對平坦，擁有天然良港（人口8,000人） 擇捉島 3,167平方公里 捕撈漁獲達2萬公噸的鮭魚與鱒魚等，水產資源豐富（人口6,000人） 合計 5,003平方公里 面積相當於福岡縣

參考內閣府、獨立行政法人北方領土問題對策協會等網站資料由編輯部製作 特徵欄所標示的人口為居住於當地的俄羅斯居民

標題圖片：視察擇捉島水產加工廠的俄羅斯總統普丁（前起第2位）2026年8月13日［代表攝影］（AFP／時事）