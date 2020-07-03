「江戶前」的魚：巨大城市前，無盡的壽司材料寶庫

日本資料庫

在大城市東京瀕臨的海灣中，現今依舊進行著漁業捕撈。

在東京，有很多冠名「江戶前」的壽司店和天婦羅店。「江戶前」一詞原指江戶城（現皇居所在地）瀕臨的海域，即羽田與舊江戶川河口（現東京迪士尼度假區東側）相連一線的內側區域。由於當時的江戶城距離海灣很近，新鮮的魚剛捕撈上岸就被端上幕府將軍及武士家的餐桌。

然而，隨著江戶（東京舊稱）人口的增加，填海造地以及海灣開發得到不斷推進，江戶幕府末期建成了品川台場。到明治時期，在確保東京港水深而實施的疏浚工程中產生的沙石，被用來填海，建成了月島及勝鬨地區。如今高層公寓林立的豐州，也是在處理關東大地震的瓦礫時填埋而成的土地。參看詳細的地圖可知，以前的「江戶前」海域有相當一部分已被填埋，幾乎捕不到魚了。盡管如此，仍有許多冠名 「江戶前」的魚，這是因為如今「江戶前」的範圍比過去擴大了。

日本水產廳在2004年設立了「再現富饒東京灣研討委員會食文化分科會」，討論了“江戶前”的定義，得出的結論是：「江戶前」是指東京灣整體海域；江戶前的魚，是指從東京灣捕撈的新鮮的魚蝦貝類。

根據東京都水產科的數據，2013年都內漁業協會在東京灣的漁獲量為422噸，多為海鱸魚及蛤類。不過說起 「江戶前」品質代表，當屬捕獲量不高的「穴子」（日本康吉鰻）。東京灣內的「遊船觀光」也很受歡迎，遊客可以在屋形船（船上架設屋頂用於遊覽河岸的日式木船）內品嘗用剛捕撈上岸的穴子抖江戶前的魚制作的炸天婦羅。

東京都內漁業協會在東京灣捕獲量及獲益金額（2013年）

捕獲量（kg） 獲益金額（萬日圓） 青花魚 484 5 竹莢魚 499 15 鰈魚類 28710 2262 海鱸魚 131369 9537 穴子（日本康吉鰻） 11949 2082 斑鰶 1044 2 蛤類 206635 6230 其他 41999 2551 合計 422689 22684

斑鰶也稱幼鰶，用醋浸封後作為壽司原料使用，是江戶前壽司中不可或缺的“光物”（光物：魚片上附著散發光澤的魚皮的壽司——譯注）

編輯部根據東京都水產科的公開資料制作

東京灣的千葉縣一側，漁民們不僅養殖海苔，還在靠近外海的東京灣出口附近捕撈真鯛和對蝦。橫濱一側的漁民則捕撈稀少的蝦蛄。

面朝東京灣的一都兩縣的漁港附近，有許多用江戶前的魚烹制套餐的餐館。雖然東京灣位於工業地帶，大型郵輪往來其間，但受惠於豐富的水產資源，漁民街道的飲食文化世代相傳。

標題圖片：時事通信社