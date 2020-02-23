或受老齡化影響，日本人逐漸不再步行

或受老齡化影響，日本人逐漸不再步行運動 醫療健康 生活
日本人每日平均步數在60歲後突減，進入70歲後比50來歲時減少2400步。
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根據厚生勞動省進行的「國民健康和營養調查」，成人每日行走的步數為男性6846步、女性5867步。從年齡層來看，男女步數在20至59歲之間都沒有很大變化，但在達到常規退休年齡、進入60歲以後，步數開始大幅減少，70歲以後比50歲至59歲時減少2400步以上。
通過平均步數的歷年變化可以發現，雖然每年都有波動，但在中長期上呈現逐漸減少的傾向。一般認為，其中的主要原因是社會老齡化加劇、步數少的老年人所占比例增加。
2016年的《國民健康和營養調查》還發佈了各都道府縣的步數排行。男性步數最多的是大阪，為8762步；女性步數最多的是神奈川縣，為7795步。男女步數最少的均為高知縣。在這張排行表上，從首都圈到關西圈，人口密集地區的居民步行更多。在公共交通網絡發達的城市地區，「步行到車站」、「從車站步行」等行為比較常見，而在地方，人們只能依賴汽車進行通勤、購物，因此步數更容易少於城市地區。
各都道府縣平均步數排行
|男性
|女性
|1
|大阪府
|8762
|神奈川縣
|7795
|2
|靜岡縣
|8676
|京都府
|7524
|3
|奈良縣
|8631
|廣島縣
|7357
|4
|東京都
|8611
|滋賀縣
|7292
|5
|京都府
|8572
|東京都
|7250
|42
|和歌山縣
|6743
|青森縣
|6010
|43
|鳥取縣
|6698
|宮崎縣
|5939
|44
|秋田縣
|6626
|山形縣
|5893
|45
|岩手縣
|6626
|鳥取縣
|5857
|46
|高知縣
|5647
|高知縣
|5840
※受同年4月發生的熊本地震影響，熊本縣未列入調查對象中
編輯部根據厚生勞動省2016年版《國民健康和營養調查》資料製作
標題圖片：PXITA