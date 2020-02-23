或受老齡化影響，日本人逐漸不再步行

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日本人每日平均步數在60歲後突減，進入70歲後比50來歲時減少2400步。

根據厚生勞動省進行的「國民健康和營養調查」，成人每日行走的步數為男性6846步、女性5867步。從年齡層來看，男女步數在20至59歲之間都沒有很大變化，但在達到常規退休年齡、進入60歲以後，步數開始大幅減少，70歲以後比50歲至59歲時減少2400步以上。

通過平均步數的歷年變化可以發現，雖然每年都有波動，但在中長期上呈現逐漸減少的傾向。一般認為，其中的主要原因是社會老齡化加劇、步數少的老年人所占比例增加。

2016年的《國民健康和營養調查》還發佈了各都道府縣的步數排行。男性步數最多的是大阪，為8762步；女性步數最多的是神奈川縣，為7795步。男女步數最少的均為高知縣。在這張排行表上，從首都圈到關西圈，人口密集地區的居民步行更多。在公共交通網絡發達的城市地區，「步行到車站」、「從車站步行」等行為比較常見，而在地方，人們只能依賴汽車進行通勤、購物，因此步數更容易少於城市地區。

各都道府縣平均步數排行

男性 女性 1 大阪府 8762 神奈川縣 7795 2 靜岡縣 8676 京都府 7524 3 奈良縣 8631 廣島縣 7357 4 東京都 8611 滋賀縣 7292 5 京都府 8572 東京都 7250 42 和歌山縣 6743 青森縣 6010 43 鳥取縣 6698 宮崎縣 5939 44 秋田縣 6626 山形縣 5893 45 岩手縣 6626 鳥取縣 5857 46 高知縣 5647 高知縣 5840

※受同年4月發生的熊本地震影響，熊本縣未列入調查對象中

編輯部根據厚生勞動省2016年版《國民健康和營養調查》資料製作

標題圖片：PXITA