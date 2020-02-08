不想退休，「過了66歲還想繼續工作」的人超過三分之一

日本資料庫

與其說是「想繼續工作」，不如說是已經做好「不得不工作」的心理準備？

日本政府於2018年11月進行的一項「老年生活規劃與退休金相關調查」中顯示，過了66歲還想繼續工作的受訪者高達37.6％。日本人的平均壽命日益延長，少子化問題越趨嚴重，退休金財源正一步步地縮小當中，因此，「悠然自得的老年生活」在未來恐怕難以實現。

此調查是於2018年11月，針對全國5000名18歲以上男女，採單獨面談方式完成，總共有2,919名受訪者完成調查。

當受訪者被問及「66歲以後還想繼續工作（還在工作）」的理由時，最多人回答「希望生活過得更加寬裕」，比例高達28.9％。而回答「如果不繼續工作，將難以維持生活所需」的人也不少，佔了24.9％。

另一方面，在希望工作至65歲以前的受訪者中，有許多人選擇「因為已到達退休年齡」（29.2％）、「體力和精神不夠支應工作」（29.0％）等原因。

而回答「曾考慮過老年退休生活規劃問題」之受訪者比例約佔67.8％。其中，被問及如何規劃退休金問題時，在70歲以上受訪者中，有45％的人回答「將完全依靠政府退休金」，而其它年齡層則較為重視個人退休金與儲蓄，不太依賴政府退休金，此傾向在年輕一輩受訪者中較為明顯。

標題圖片：PIXTA