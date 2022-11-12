日本國寶：現存的12處「天守」古城堡

日本國寶：現存的12處「天守」古城堡觀光旅遊 歷史 文化
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在明治維新後廢城（堡）令的影響下，許多城堡不是收歸軍用，就是處理給民間後被拆除。為數不多的倖存城堡有些也在太平洋戰爭的空襲中遭到摧毀，現存的江戶時代以前建造的帶有「天守」即瞭望塔的城堡，日本全國僅剩12處。本文將介紹其中被指定為國寶的5座城堡。
松本城
以「黑城」著稱的松本城。安裝在牆壁下部的「下見板」（建築物外牆下部安裝的防風雨的木板——譯註）上了黑漆，讓城堡整體呈黑色。瞭望塔上少有採光窗，但有很多用於射擊和放箭的「狹間」（小窗），是一座極具戰國時代特色的堅固城堡。順便一提，一般認為姬路城這類爭奇鬥豔的白牆天守城堡，是在關原之戰後才開始建造的。
■松本城簡介
- 地址：長野縣松本市丸之內4-1
- 交通：從JR松本站徒步15分鐘
- 現存天守完成時期：1593年前後
- 門票：成年人610日圓，小學生／國中生310日圓
- 松本城網頁： https://www.matsumoto-castle.jp/
犬山城（別名 白帝城）
1537年由織田信長的叔父織田信康修建。連接中山道和木曾街道的犬山作為貿易政治經濟要衝繁榮一時，但在戰國時代也幾度成為激戰之地。它矗立在木曾川河岸的小丘陵之上，背後由河流和絕壁守護，因而以「後（方）堅固之城（堡）」而聞名。
■犬山城簡介
- 地址：愛知縣犬山市犬山北古券65-2
- 交通：從名鐵「犬山遊園站」西口徒步約15分鐘
- 現存天守完成時期：1617年前後
- 門票：成年人550日圓，小學生／國中生110日圓
- 犬山城網頁： https://inuyama-castle.jp/
彥根城（別名 金龜城）
家族有4人先後擔任德川幕府「大老」，德川家重臣井伊家族居住的城堡。1604年奉德川家康之命動工，天守是從大津城（現在滋賀縣大津市）遷移而來的。雖是小規模的天守，但屋頂山牆有「切妻破風」「入母屋破風」「唐破風」等多種樣式，著重塑造出優美的外觀。沐浴在月光中的彥根城是「琵琶湖八景」之一。
■彦根城簡介
- 地址：滋賀縣彥根市金龜町1-1
- 交通：從JR彥根站徒步15分鐘
- 現存天守完成時期：1606年前後（有多種說法）
- 門票：成年人800日圓，小學生／國中生200日圓
- 彦根城網頁：https://hikonecastle.com
姬路城（別名 白鷺城）
純白色灰泥塗固的外牆，令整個城堡看似展翅欲飛的白鷺，故有「白鷺城」的美稱。「美學完成度是我國木建築的最高水準，在世界上也是無與倫比的。」「17世紀初期城郭建築鼎盛期，以天守群為中心，箭樓、門、土牆等建造物及石牆、護城河等土木建築物都保存良好，完美地展現了注重防禦的日本獨特的城郭構造」——贏得如此的讚譽，它於1993年被列入聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄，為日本實現了世界遺產的「零突破」。
■姫路城簡介
- 地址：姬路市本町68番地
- 交通：從JR姬路站步行20分鐘，或姬路站北口乘坐公車到「大手門前」下車步行5分鐘
- 現存天守完成時期：1609年
- 門票：成年人（18歲以上）1000日圓，小學生／國中生300日圓
- 姫路城網頁：http://www.city.himeji.lg.jp/guide/castle/
松江城（別名 千鳥城）
屋頂山牆造型採用了「入母屋破風」樣式，從正面看成三角形，猶如鴴鳥展翅；牆壁大部分由塗成黑色的擋雨板覆蓋，保留著桃山時代的建築風格。天守的地下室裡有深24公尺的水井，以備圍城之需。現存12天守中，在天守內挖井的只有松江城。
■松江城簡介
- 地址：島根縣松江市殿町1-5
- 交通：從JR松江站乘坐公車10分鐘，「大手前」下車
- 現存天守完成時期：1611年
- 門票：成年人670日圓，小學生／國中生280日圓，外國人330日圓，外國小學生／國中生140日圓
- 松江城網頁： https://www.matsue-castle.jp/
標題圖片：國寶犬山城提供