阿蘇山的檔案：世界罕見的巨大破火山口

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阿蘇破火山口是從約27萬年前～9萬年前大約4次的大規模噴火下伴隨形成的世界罕見規模火山群。當中的中心部「中岳」是至今仍在活躍噴發的火山群，破火山口内側則是約有5萬人跟這座火山一起共生相處。讓我們一起回顧阿蘇山的長久歷史。

20日上午11點43分左右、位於熊本縣的阿蘇山中岳第一火山口發生噴火。火山碎屑流一度噴高達到火山口西方約1300公尺遠。噴煙則是高達約3500公尺高度，周邊則是到處覆蓋火山灰。根據氣象廳情報，大顆噴石約噴往南方約900公尺飛散。火山灰則往東南方向覆蓋。氣象廳則將警戒等級從2（火山口周邊管制）調整至3（入山管制），火山口方圓約2公里的範圍都要密切注意大顆噴石及火山碎屑流。

事實上、並沒有所謂「阿蘇山」單個山稱呼。而是泛指東西18公里、南北25公里、周圍100公里，世界也罕見規模的破火山口群，當中包括高岳、中岳、烏帽子岳、杵島岳、根子岳等所構成的「阿蘇五岳」之稱的中央火山口丘群。一般泛稱這五岳之總稱為阿蘇山。

回溯阿蘇當地歴史，約在27萬年前、14萬年前、12萬年前、9萬年前都有大規模火山碎屑流噴發。巨大噴火伴隨地下岩漿熔成空洞，地盤陷落形成巨大的破火山口。隨後、慢慢形成中央火山口丘群，破火山口内則是大致成為現在的阿蘇五岳。阿蘇山大致以由布岳、鶴見岳、雲仙岳等東西向火山並列，口永良部島、櫻島、霧島山等南北向火山並列成交會而成。

有史以來的噴火則只限於中岳附近，最古老的紀錄是在553年。隨後，到現在為止噴火活動持續不斷發生。中岳有第1至7火山口，但是從1940年代以後持續活動的僅有第一火山口。

2021年10月 爆發性噴火。噴煙一度高達約3500公尺，火山碎屑流一度蔓延至火山口以西1300公尺處。噴火警戒從標準2（火山口周邊管制）提升至3（入山管制） 2019年4月 發生小規模噴火 2016年10月 自1980年1月以來相隔36年爆發性噴火。噴煙一度高達1萬1000公尺 2016年4月 熊本大地震 2015年9月 噴煙一度到達噴火山口上方2000公尺處 2014年11月 從11月25日起開始噴火，持續到隔年5月止 2014年1月 2月中旬為止時不時發生小規模噴火 2011年3月 三一一大地震後、火山口西北側10公里附近的地震活動一時間持續增加 1980年1月 爆發性噴火、土砂噴出 1975年1～6月 斷續噴火。1月下旬時持續發生地震。1月23日觀測到芮氏規模6.1 最大震度5的地震 1965年10月 爆發性噴火。大量噴石讓建築物受到損害。火山活動持續到同一年年底 1958年6月 突發噴火。山腰一帶降下大量火山灰。死者12人、傷者28人

（本表依據氣象廳、阿蘇市、阿蘇火山博物館、阿蘇火山防災會議協議會、阿蘇地質公園網站的記述中參考製作。年表示最近主要的活動而統整、並不包含所有先前的火山活動）

標題圖片：阿蘇山的噴火（氣象廳的即時鏡頭/ AFP=時事）