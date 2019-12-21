日本27%的年輕人不吃早餐，國中生小學生也呈增加趨勢

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你有沒有好好吃早餐呢？

日本農林水產省公佈的2018年度版《食育白皮書》顯示，20～39歲年輕人中有17.9%表示「幾乎不吃」早餐，較上年度成長3.1個百分點。另有9.0%的人「一週只有2～3天吃早餐」，兩者相加可以看出，有近3成年輕人忽視早餐，一天的生活，是在沒有得到充分營養補充的情況下開始的。

5.5%的小學6年級學生表示「完全不吃」或「不大吃」早餐，這一比例在國中3年級學生中達到8.0%，較上年度分別成長0.9個百分點和1.2個百分點。

孩子們不吃早餐的情況近年來呈增加趨勢。根據過去的調查，國中生小學生不吃早餐的理由中，「沒有時間」和「沒有食慾」所占的比例均為40%。而且，睡覺時間不規律的人中，不吃早餐的傾向更明顯。

農林水產省指出：「在孩童時期，養成良好的飲食生活習慣，是培養健全身心和豐富人格的基礎。從培養基本的生活習慣這一觀點出發，每天按時吃早餐是十分重要的。」

標題圖片（PIXTA）