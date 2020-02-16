日本老年人家庭近3成，逾半數生活艱苦

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如今日本65歲以上的老年人家庭比例已接近整體的3成，其中逾半數表示「生活艱苦」。

日本厚生勞動省的國民生活基礎調查顯示，截至2018年6月，65歲以上的老年人家庭（包括與未滿18歲未婚家人同居的情況）達到1406萬3000戶，占整體比例的27.6%。而在32年前的1986年，該數值只有6.3%。

從老年人家庭的生活情況來看，2017年的最新資料顯示，平均收入為334萬9000日圓，連續3年遞增。收入內容中超半數，即61.1%為養老金和撫恤金。另一方面，薪資等工作收入也達到了25.4％，說明有人晚年仍在繼續工作以填補生活費不足。該調查不包括提取退休補貼等存款的情況。2018年的生活調查顯示，有55.1％的人感到「生活艱苦」，超出了上一年的54.2％。

金融廳6月公佈的《金融審議會報告書》中指出，「即使拿到養老金，老年人每個月的生活費缺口還差近5萬5000日圓」「為了填補這個缺口，30年的晚年生活需要近2000萬存款」。而且，老年人家庭不僅在收入方面存在困難，在精神方面也很孤獨。此次調查顯示，老年人家庭中，近半數的48.6％為獨居老人。

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