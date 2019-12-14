日本報紙發行量持續下降，讀者老齡化

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早上人滿為患的電車裡，盡是看手機玩遊戲的人們。如今，還保持著每一天從讀報紙開始這種習慣的，莫非只有老人了？

據日本報紙協會調查，2018年的報紙發行量，綜合類為3682萬3021份，較上年減少約194萬份，減幅高達5.0%，從2000年開始，發行減量達到1057萬份。這個數字，打個比喻來說可能更容易讓人理解，那就是它要比日本國內發行量最大的讀賣新聞社（早報發行量850萬份）從地球上消失更具衝擊力。

包括體育報紙在內的報紙發行量首次跌破4000萬份，每戶家庭平均訂閱量為0.7份。

此外，該協會2018年實施的《報紙讀者調查》顯示，每天看報者為53.6％，每週看報一次以上者為15.9％，每月看報一次以上者為4.3%。另外，雖然平時不看報，但會通過SNS閱讀報導和廣告的「擴展讀者」則為17.4％。

從不同閱讀頻度讀者的年齡層來看，每天看報者中，50多歲的人占19.8％，60多歲占28.1％，70多歲占22.2％，即50歲以上人群占到整體的7成。與此相對的那些平常幾乎不看報的「擴展讀者」中，40歲以下人群占8成。由此可以看出，報紙的熱心讀者主要集中在中老年群體中。

標題圖片：PIXTA