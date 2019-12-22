日本露營車持有量持續上升，突破11萬輛

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一般財團法人「日本RV協會」的調查顯示，露營車總持有量正在持續上升，2018年已突破11萬輛。有關車輛，用戶最關心的是「內部空間的舒適性」，進一步凸顯了「露營車即家」的消費意識。

以年均6000輛速度成長

2018年，日本RV協會對109家入會的露營車製造商和銷售公司實施了調查。（其中有102家公司提交了問卷，回收率為93.6%）

2005年，露營車持有量為5萬輛，而10年後的2015年，這一數字幾乎翻了一番，達到9萬5100輛； 2016年突破10萬大關後，2018年，又進一步增至11萬2500輛。出廠車輛也基本上呈現成長趨勢，2018年的銷售總額約為458億日圓，刷新歷史紀錄。

在2017年的調查中，用戶對露營車關心度最高的前5項分別是：①基礎車輛②生活空間的舒適性③駕駛性能④外觀⑤燃耗及品牌；而2018年則變為①生活空間的舒適性②基礎車輛③燃耗④駕駛性能⑤隔熱。

該協會分析稱：「這說明用戶在使用露營車時，對生活空間的寬敞舒適以及耗油量等更為實質性的問題表現出極大的關心，似乎『露營車即家』的意識愈發明確了。」

以露營車代替飯店，解決東京奧運帕運飯店不足問題？

作為「近年露營車業界熱門話題之一」，此次調查還關注了露營車租賃問題，並就此對會員公司的運營情況展開了調查。結果顯示，有23.2%的公司正在開展租賃業務，另有10.1%的公司稱今後準備開展該項業務。在被問及開展露營車租賃業務的動機時，回答最多的是「為了拓展潛在的客戶」。

該協會對此表示：「近年來，露營車愈發受到人們的歡迎，帶動了露營車車展和出廠量的增加。」此外，協會還提到2020年東京奧運帕運飯店不足的問題，稱「出租露營車可能是解決這個問題的一種重要方法」。

标题图片：Andrey Armyagov / PIXTA