一年超過200所中小學消失――中小學生數量雙雙創歷史新低

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隨著少子化的發展趨勢，日本全國各地中小學校一直在不斷地整合，或合併或廢校。近一年以來，全國已有超過200所中小學消失不見。

中小學生數量還不到高峰期的一半

文部科學省公布的2019年度學校基本調查顯示，國內小學生人數為636萬8545人，同比減少5萬9322人，國中學生人數為321萬8115人，同比減少3萬3555人。小學數量為1萬9738所，同比減少154所，國中數量為1萬222所，同比減少48所。高中（全職生、在職生）學生人數為316萬8262人，同比減少6萬7399人。

屬於義務教育階段的小學和國中的在讀學生人數，雙雙創下1948年開始統計以來的最低記錄。小學生人數較歷史最高1958年的1349萬2000人減少了53%，國中生人數較歷史最高1962年的732萬8000人減少了56%，再次凸顯出少子化問題的嚴重性。

從全國範圍來看，2019年4月入學的小學一年級學生人數為102萬8678人，國中一年級學生人數為107萬8676人。

54.7%的高中畢業生選擇升大學

有關畢業後的去向調查顯示，111萬2070名國中畢業生中，109萬8877人選擇升學進入高中就讀，比例為98.8%。同時，105萬1246名高中畢業生中，57萬4695人選擇升學進入大學就讀，占比為54.7%；17萬2096名選擇升學進入專科學校就讀，占比為16.4%；另外，選擇就業的有18萬5617人，占比為17.7%。

從高中畢業生的就業行業來看，進入製造業的人最多，達7萬6498人（占就業高中畢業生總數的41.2%），然後依次是批發零售業1萬9291人（占比10.4%）、建築業1萬4935人（占比8.0%）。

標題圖片：（YUMIC／PIXTA）