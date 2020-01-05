改行跳槽人員，37%收入增加，34%收入減少

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最新調查顯示，日本勞動市場改觀，換工作後收入增加的人數比例正在成長。就打工族群來看，有逾4成的人表示，「薪資調漲了」。

日本厚生勞動省公佈的《2018年雇傭動向調查》顯示，2018年一年裡，有724萬人離職，766萬人換了新的工作單位。這反映出勞動力不足引起勞動市場改觀，入職人數已連續6年高於離職人數。

截至2018年1月1日，日本的勞動力總數為4970萬人，其中「入職率」（即初次參加工作及跳槽者的人數比例）較上年減少0.6個百分比，為15.4%，「離職率」（辭職或被解雇的人數比例）同比則減少0.3個百分比，為14.6%。在全體新員工當中，跳槽人員為495萬人，也就是相當於日本勞動力總數的10分之1。

跳槽後薪資調漲者的人數比例較上年增加0.6個百分比，為37.0%；薪資調降的人數比例增加1.2個百分比，為34.2%；薪資不變的人數比例減少1.9個百分比，為27.2%。薪資高低幅度從上年的3.4個百分比縮減至2.8個百分比。

根據不同就業形式來看跳槽後薪資變動情況的話，成長比例最高的是打工族群，為41.8％。這個資料與全職上班族的34.0%之間差距明顯。究其原因，是因為近年以零售業為中心，勞動力嚴重短缺，為了確保勞動力，相繼出現了薪資調漲的趨勢。

根據不同年齡層來看，年輕人跳槽後薪資提升的比例較高，20-24歲的資料為48.6%（較上年成長7.5個百分比），25-29歲的資料為46.6%（同比成長1.2個百分比）。

2018年各類改行跳槽人員薪資變動情況比例（％）

調漲 不變 調降 合計 37.0 27.2 34.2 19歲以下 48.5 28.4 19.3 20-24歲 48.6 24.4 25.4 25-29歲 46.6 24.9 27.8 30-34歲 44.7 24.4 29.2 35-39歲 39.5 30.2 29.6 40-44歲 41.4 31.7 24.3 45-49歲 38.9 30.7 29.5 50-54歲 26.9 33.2 37.7 55-59歲 24.9 27.2 46.3 60-64歲 14.2 14.0 70.5 65歲以上 20.4 33.1 43.8 出處：厚生勞動省《雇用動向調查》

跳槽後「薪資調降」的人數比例大於「薪資調漲」的是50歲以上族群。雖然之前都在說日本可以靠跳槽調漲薪資，僅限於35歲之前的族群才有可能。但這次的統計結果顯示，跳槽後獲得了更好待遇的，實際上也有一定數量在40歲的族群出現。

標題圖片：東京勞動局的最低時薪廣告，2019年8月9日，東京JR新宿站（時事）