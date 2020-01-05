改行跳槽人員，37%收入增加，34%收入減少

改行跳槽人員，37%收入增加，34%收入減少財經 工作勞動
最新調查顯示，日本勞動市場改觀，換工作後收入增加的人數比例正在成長。就打工族群來看，有逾4成的人表示，「薪資調漲了」。
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日本厚生勞動省公佈的《2018年雇傭動向調查》顯示，2018年一年裡，有724萬人離職，766萬人換了新的工作單位。這反映出勞動力不足引起勞動市場改觀，入職人數已連續6年高於離職人數。
截至2018年1月1日，日本的勞動力總數為4970萬人，其中「入職率」（即初次參加工作及跳槽者的人數比例）較上年減少0.6個百分比，為15.4%，「離職率」（辭職或被解雇的人數比例）同比則減少0.3個百分比，為14.6%。在全體新員工當中，跳槽人員為495萬人，也就是相當於日本勞動力總數的10分之1。
跳槽後薪資調漲者的人數比例較上年增加0.6個百分比，為37.0%；薪資調降的人數比例增加1.2個百分比，為34.2%；薪資不變的人數比例減少1.9個百分比，為27.2%。薪資高低幅度從上年的3.4個百分比縮減至2.8個百分比。
根據不同就業形式來看跳槽後薪資變動情況的話，成長比例最高的是打工族群，為41.8％。這個資料與全職上班族的34.0%之間差距明顯。究其原因，是因為近年以零售業為中心，勞動力嚴重短缺，為了確保勞動力，相繼出現了薪資調漲的趨勢。
根據不同年齡層來看，年輕人跳槽後薪資提升的比例較高，20-24歲的資料為48.6%（較上年成長7.5個百分比），25-29歲的資料為46.6%（同比成長1.2個百分比）。
2018年各類改行跳槽人員薪資變動情況比例（％）
|調漲
|不變
|調降
|合計
|37.0
|27.2
|34.2
|19歲以下
|48.5
|28.4
|19.3
|20-24歲
|48.6
|24.4
|25.4
|25-29歲
|46.6
|24.9
|27.8
|30-34歲
|44.7
|24.4
|29.2
|35-39歲
|39.5
|30.2
|29.6
|40-44歲
|41.4
|31.7
|24.3
|45-49歲
|38.9
|30.7
|29.5
|50-54歲
|26.9
|33.2
|37.7
|55-59歲
|24.9
|27.2
|46.3
|60-64歲
|14.2
|14.0
|70.5
|65歲以上
|20.4
|33.1
|43.8
出處：厚生勞動省《雇用動向調查》
跳槽後「薪資調降」的人數比例大於「薪資調漲」的是50歲以上族群。雖然之前都在說日本可以靠跳槽調漲薪資，僅限於35歲之前的族群才有可能。但這次的統計結果顯示，跳槽後獲得了更好待遇的，實際上也有一定數量在40歲的族群出現。
標題圖片：東京勞動局的最低時薪廣告，2019年8月9日，東京JR新宿站（時事）