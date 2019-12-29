世界唯一要求「夫妻同姓」的已開發國家日本

日本資料庫

日本是唯一一個要求「夫妻同姓」的已開發國家。反對夫妻異姓的人表示「那樣會影響夫妻同心」。莫非這是說，在日本以外的已開發國家，夫妻同心都不存在了嗎？

日本《民法》第750條規定了「夫妻同姓」的義務。除了可以選擇夫妻異姓的國際婚姻之外，為了結為合法夫婦，夫妻雙方中必須有一方要改姓。

雖然《民法》條文規定「要稱夫姓或妻姓」，但2017年的人口普查顯示，60萬6866對夫妻中只有2萬5049對選擇妻姓，占整體的4.1%。對於絕大多數女性而言，結婚便意味著要改姓。

其實，日本夫妻同姓的歷史並不悠久。普通大眾擁有姓氏是在明治時代之後，據說那是出於徵稅、兵籍管理的目的而完善的戶籍制度。一開始，女性結婚後也繼續保留娘家姓，但在1896年，《民法》規定要「夫妻同姓」。也就是說，日本夫妻同姓的歷史只有120年左右。

如今，日本女性不斷進入社會參加工作，男女作為地位平等的伴侶，共同承擔家務育兒的生活方式越來越普遍了，要求結婚不必隨夫姓的呼聲也愈發高漲。但是，執政黨自民黨內部的反對意見依然根深蒂固，稱「異姓有損一個家庭的一體感」。在2019年7月參議院選舉前的黨首討論會上，針對主持人「贊成夫妻異姓嗎？」的提問，與會的7黨黨首中，只有安倍晉三沒有舉手贊成。順帶一提，從法務省掌握的資訊來看，已開發國家中只有日本規定了夫妻同姓的義務。

關於「夫妻異姓」的社會變遷

江戶時代 不允許平民百姓擁有姓氏

武士家庭的女性婚後仍保留娘家姓氏 1870（明治3年） 允許平民擁有姓氏 1875（明治8年） 規定必須使用姓氏（為了徵稅和兵籍管理） 1876（明治9） 規定夫妻異姓，即妻子保留娘家姓 1896（明治31） 舊《民法》規定夫妻同姓 1947（昭和22） 現行《民法》規定「選稱夫姓或妻姓」，即夫妻同姓 1988 某國立大學女性研究者向法院提起訴訟，要求在工作繼續使用舊姓（婚前的姓氏），1993年敗訴，1996年由最高法院執行和解 1996 法制審議會就引入夫妻異姓選項的《民法改正案大綱》提出報告 2001 允許國家公務員使用舊姓 2002 雖然法務省已備好夫妻異姓的法案，但因自民黨的強烈反對而未能提交 2006 允許護照上同時記載舊姓 2010 雖然法務省已備好夫妻異姓的法案，但因執政聯盟內部意見相左而未能提交 2011 有5人首次提起訴訟，表示「民法規定夫妻同姓違反憲法」

2015年最高法院判定「規定夫妻同姓的民法符合憲法」，稱「夫妻同姓已根植於社會，統一家庭姓氏稱謂具有合理性」 2018 結婚時選擇妻姓、但工作中仍使用舊姓的軟體開發公司Cybozu社長青野慶久等人以「夫妻同姓為工作帶來障礙」為由，向法院提起訴訟，要求國家賠償損失，2019年被東京地方法院駁回 編輯部根據法務省網頁和各類報導編輯製作

國立社會保障及人口問題研究所5年一次的《全國家庭動向調查》顯示，針對「夫妻異姓是否可行？」的提問，2018年回答贊成的受訪者首次超過半數。

標題圖片：PIXTA