航空公司排行榜，JAL和ANA強在「接待」財經 觀光旅遊
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AB-ROAD調查中心的《航空公司滿意度調查2019》顯示，新加坡航空位居第1，全日空和日本航空並列第2。另外，在英國航空運輸評級組織「Skytrax」的《Airline of the Year 2019》中，全日空和日本航空也名列前茅，分別是第3和第11。日本的這兩家航空公司能夠取得好名次，全憑他們提供周到的接待服務。
航空公司排行榜2019
|AB-ROAD調查
|Skytrax調查
|新加坡航空
|1
|卡達航空
|全日空
|2
|新加坡航空
|日本航空
|3
|全日空
|阿聯酋航空（UAE）
|4
|國泰航空
|紐西蘭航空
|5
|阿聯酋航空（UAE）
|卡達航空
|6
|長榮航空
|土耳其航空（土耳其）
|7
|海南航空（中国）
|芬蘭航空
|8
|澳洲航空
|荷蘭皇家航空公司
|9
|德國漢莎航空
|泰國國際航空
|10
|泰國國際航空
|長榮航空（臺灣）
|11
|日本航空
|澳洲航空（澳洲）
|12
|嘉魯達印尼航空（印尼）
|漢莎航空（德國）
|13
|瑞士國際航空
|國泰航空（香港）
|14
|中國南方航空
|達美航空（美國）
|15
|奧地利航空
|香草航空
|16
|紐西蘭航空
|韓亞航空（韓國）
|17
|曼谷航空（泰國）
|中華航空（臺灣）
|18
|荷蘭皇家航空
|法國航空
|19
|英國航空
|美國航空
|20
|亞洲航空（馬來西亞）
出處：AB-ROAD航空公司滿足度調查2019（RECRUIT LIFE STYLE）／2019全球最佳航空公司排行榜（Skytrax）
有淡藍背景色的為日本的航空公司
AB-ROAD以4000名2018年出境旅遊的18歲以上日本男女為對象，對40家使用率較高的航空公司進行了調查。從不同項目的滿足度來看，阿聯酋航空在「航空飛機的器材設備」、「機內餐飲服務」兩項中名列首位，全日空和日本航空則在「乘務員的服務」、「航空公司地勤人員的服務」方面獲得好評。
在自由填寫欄中，有人表示「夜間熄燈後，乘務員還經常在客艙巡繞，提供茶水等服務」（針對日本航空乘務員的評價）、「因需要在短時間內轉乘，地勤人員帶我去優先轉乘通道」（針對全日空地勤人員的評價）等。
對於日本人而言，因為同是日本人可以用日語溝通，讓人有一種安心感，因而對日本的航空公司評價較高，這也在情理之中。不過，Skytrax是以100個國家、300多家航空公司及2100萬條評價為基礎制定的排行榜，因而還反映出除了日本人以外的乘客的意見。
在Skytrax不同項目評比中，全日空和日本航空在「機艙乘務員服務」、「機場服務」兩項中都排列前茅。工作人員親切周到的服務提升了日本的航空公司的印象。
2019全球最佳機艙乘務員（World's Best Cabin Staff 2019）
|1
|新加坡航空
|2
|嘉魯達印尼航空（印尼鷹航）
|3
|全日空
|4
|泰國國際航空
|5
|長榮航空
|6
|國泰航空
|7
|海南航空
|8
|日本航空
|9
|卡達航空
|10
|中華航空
出處：Skytrax
2019全球最佳機場服務
|1
|全日空
|2
|泰國國際航空
|3
|日本航空
|4
|長榮航空
|5
|中華航空
|6
|新加坡航空
|7
|國泰航空
|8
|嘉魯達印尼航空（印尼鷹航）
|8
|韓亞航空
|10
|海南航空
出處：Skytrax
AB-ROAD和Skytrax的調查均顯示，乘客對亞洲航空公司給予了高度評價。熱情好客或許不是日本獨有的「專利」。因此，日本的航空公司切不可掉以輕心！
標題圖片：時事