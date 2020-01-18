航空公司排行榜，JAL和ANA強在「接待」

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日本的航空公司在世界贏得美譽是因為其親切周到的待客精神。不過，此次還有許多其他亞洲航空公司也在排行榜中獲得了好名次。為了不被競爭對手淘汰，日本的航空公司必須要展現出真誠的接待精神。

AB-ROAD調查中心的《航空公司滿意度調查2019》顯示，新加坡航空位居第1，全日空和日本航空並列第2。另外，在英國航空運輸評級組織「Skytrax」的《Airline of the Year 2019》中，全日空和日本航空也名列前茅，分別是第3和第11。日本的這兩家航空公司能夠取得好名次，全憑他們提供周到的接待服務。

航空公司排行榜2019

AB-ROAD調查 Skytrax調查 新加坡航空 1 卡達航空 全日空 2 新加坡航空 日本航空 3 全日空 阿聯酋航空（UAE） 4 國泰航空 紐西蘭航空 5 阿聯酋航空（UAE） 卡達航空 6 長榮航空 土耳其航空（土耳其） 7 海南航空（中国） 芬蘭航空 8 澳洲航空 荷蘭皇家航空公司 9 德國漢莎航空 泰國國際航空 10 泰國國際航空 長榮航空（臺灣） 11 日本航空 澳洲航空（澳洲） 12 嘉魯達印尼航空（印尼） 漢莎航空（德國） 13 瑞士國際航空 國泰航空（香港） 14 中國南方航空 達美航空（美國） 15 奧地利航空 香草航空 16 紐西蘭航空 韓亞航空（韓國） 17 曼谷航空（泰國） 中華航空（臺灣） 18 荷蘭皇家航空 法國航空 19 英國航空 美國航空 20 亞洲航空（馬來西亞） 出處：AB-ROAD航空公司滿足度調查2019（RECRUIT LIFE STYLE）／2019全球最佳航空公司排行榜（Skytrax）

有淡藍背景色的為日本的航空公司

AB-ROAD以4000名2018年出境旅遊的18歲以上日本男女為對象，對40家使用率較高的航空公司進行了調查。從不同項目的滿足度來看，阿聯酋航空在「航空飛機的器材設備」、「機內餐飲服務」兩項中名列首位，全日空和日本航空則在「乘務員的服務」、「航空公司地勤人員的服務」方面獲得好評。

在自由填寫欄中，有人表示「夜間熄燈後，乘務員還經常在客艙巡繞，提供茶水等服務」（針對日本航空乘務員的評價）、「因需要在短時間內轉乘，地勤人員帶我去優先轉乘通道」（針對全日空地勤人員的評價）等。

對於日本人而言，因為同是日本人可以用日語溝通，讓人有一種安心感，因而對日本的航空公司評價較高，這也在情理之中。不過，Skytrax是以100個國家、300多家航空公司及2100萬條評價為基礎制定的排行榜，因而還反映出除了日本人以外的乘客的意見。

在Skytrax不同項目評比中，全日空和日本航空在「機艙乘務員服務」、「機場服務」兩項中都排列前茅。工作人員親切周到的服務提升了日本的航空公司的印象。

2019全球最佳機艙乘務員（World's Best Cabin Staff 2019）

1 新加坡航空 2 嘉魯達印尼航空（印尼鷹航） 3 全日空 4 泰國國際航空 5 長榮航空 6 國泰航空 7 海南航空 8 日本航空 9 卡達航空 10 中華航空 出處：Skytrax

2019全球最佳機場服務

1 全日空 2 泰國國際航空 3 日本航空 4 長榮航空 5 中華航空 6 新加坡航空 7 國泰航空 8 嘉魯達印尼航空（印尼鷹航） 8 韓亞航空 10 海南航空 出處：Skytrax

AB-ROAD和Skytrax的調查均顯示，乘客對亞洲航空公司給予了高度評價。熱情好客或許不是日本獨有的「專利」。因此，日本的航空公司切不可掉以輕心！

標題圖片：時事