農林水產品出口成長率逐漸疲乏：從上半年來看，2019年要達到年度目標1兆日圓恐難實現

農林水產品出口成長率逐漸疲乏：從上半年來看，2019年要達到年度目標1兆日圓恐難實現技術
近年來，日本的農林水產品與食品出口額一直保持著穩定增加的趨勢，然而2019年上半年（1至6月）增幅甚微，讓政府全年度1兆日圓的目標亮起了「黃燈」。
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依日本農林水產省公布的數據顯示，2019年上半年（1至6月）的農林水產品與食品出口總額為4,486億日圓，較去年同期相比增加了2.9％，但增加速度與去年全年出口總額達9,068億日圓的同期（增加15.2％）相比則大幅下滑，政府欲達成本年度1兆日圓出口額的目標，將變得相當艱鉅。
在出口總額中，農產品為2,864億日圓，與去年同期相比增加9.0％；林產品為193億日圓，與去年同期相比增加4.3％；水產品為1,430億日圓，與去年同期相比減少7.5％。降幅明顯的有苗木、花材等花木類，出口額為68億日圓，與去年同期相比減少23.6％。水產品方面，受到美國水產豐收影響的扇貝、日本國內需求增大的青花魚等，出口額均較去年同期減少了20％至30％左右。
牛肉出口額為132億日圓，與去年同期相比增加22.2％；日本酒為121億日圓，與去年同期相比增加15.4％，均保持著穩定成長的趨勢。
農林水產品和食品主要品項的出口總額（2019年1至6月）
|金額（億日圓）
|與去年同期相比增減率（％）
|增加
|鰤魚
|112
|34.3
|牛肉
|132
|22.2
|日本酒
|121
|15.4
|甜點零食
|92
|13.5
|碳酸飲料
|152
|12.7
|減少
|扇貝
|179
|▲ 30.0
|青花魚
|149
|▲ 27.4
|苗木等
|62
|▲ 25.9
|草莓
|15
|▲ 18.7
|鰹魚與鮪魚類
|72
|▲ 15.1
農林水產省調查
前三大主要輸出國和地區依序為香港、中國、和美國。出口總額方面，香港為1,011億日圓，與去年同期相比增加2.7％；中國為721億日圓，與去年同期相比增加9.6％；美國為626億日圓，與去年同期相比增加12.1％。與日本關係持續緊張的韓國排在臺灣之後，為第5名，出口總額為296億日圓，與去年同期相比減少了2.7％。
標題圖片：在新德里舉辦的活動中，一名印度女性正在試飲日本酒，2019年9月4日（時事）