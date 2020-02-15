農林水產品出口成長率逐漸疲乏：從上半年來看，2019年要達到年度目標1兆日圓恐難實現

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近年來，日本的農林水產品與食品出口額一直保持著穩定增加的趨勢，然而2019年上半年（1至6月）增幅甚微，讓政府全年度1兆日圓的目標亮起了「黃燈」。

依日本農林水產省公布的數據顯示，2019年上半年（1至6月）的農林水產品與食品出口總額為4,486億日圓，較去年同期相比增加了2.9％，但增加速度與去年全年出口總額達9,068億日圓的同期（增加15.2％）相比則大幅下滑，政府欲達成本年度1兆日圓出口額的目標，將變得相當艱鉅。

在出口總額中，農產品為2,864億日圓，與去年同期相比增加9.0％；林產品為193億日圓，與去年同期相比增加4.3％；水產品為1,430億日圓，與去年同期相比減少7.5％。降幅明顯的有苗木、花材等花木類，出口額為68億日圓，與去年同期相比減少23.6％。水產品方面，受到美國水產豐收影響的扇貝、日本國內需求增大的青花魚等，出口額均較去年同期減少了20％至30％左右。

牛肉出口額為132億日圓，與去年同期相比增加22.2％；日本酒為121億日圓，與去年同期相比增加15.4％，均保持著穩定成長的趨勢。

農林水產品和食品主要品項的出口總額（2019年1至6月）

金額（億日圓） 與去年同期相比增減率（％） 增加 鰤魚 112 34.3 牛肉 132 22.2 日本酒 121 15.4 甜點零食 92 13.5 碳酸飲料 152 12.7 減少 扇貝 179 ▲ 30.0 青花魚 149 ▲ 27.4 苗木等 62 ▲ 25.9 草莓 15 ▲ 18.7 鰹魚與鮪魚類 72 ▲ 15.1 農林水產省調查

前三大主要輸出國和地區依序為香港、中國、和美國。出口總額方面，香港為1,011億日圓，與去年同期相比增加2.7％；中國為721億日圓，與去年同期相比增加9.6％；美國為626億日圓，與去年同期相比增加12.1％。與日本關係持續緊張的韓國排在臺灣之後，為第5名，出口總額為296億日圓，與去年同期相比減少了2.7％。

標題圖片：在新德里舉辦的活動中，一名印度女性正在試飲日本酒，2019年9月4日（時事）