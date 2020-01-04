日本妻子做家務時間是丈夫的7倍

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在日本儘管回歸職場工作的女性正不斷增加，但家務的負擔大多還是壓在女性身上。男性不過就是在出門上班時，順帶倒一下垃圾而已，就認為自己「在分擔家務」了。這種想法是不是太過天真了！？

日本國立社會保障及人口問題研究所5年一次實施的《全國家庭動向調查》顯示，妻子平均做家務的時間是丈夫的7倍。這結果再次表明了，即便回到職場工作的女性正不斷增加，但她們依舊背負著巨大的家務負擔。

關於花費在做飯和打掃等家務上的時間，工作日時，丈夫為37分鐘，妻子為4小時23分鐘，是丈夫的7倍；即使是在休息日，相對丈夫的1小時6分鐘，妻子為4小時44分鐘，約是丈夫的4倍。

此次調查中，妻子的工作形式還包括兼職和家庭主婦，因此她們做家務的平均時間要比丈夫長。不過，為了公平起見，看看那些從事「全職工作」的妻子們的家務時間（3小時7分鐘），也可以發現大約是丈夫的5倍。日本政府將「促進女性參與工作」作為一項重要課題，但家務負擔如此之重的話，女性們終將無法在社會上大展身手。

此次調查，還就那些平時很少被視為家務，但實際上卻很費時間和功夫的「隱形家務」，詢問了夫妻之間的分擔情況。

「把握食材和日常用品的儲備」、「食譜規劃」的約9成是妻子。雖然在出門上班時順便倒垃圾是很多丈夫擅長的一項家務，但在這之前很重要的一步，也就是紙張、塑膠、寶特瓶等麻煩的垃圾分類工作，卻大多是由妻子來完成。丈夫們唯一大顯身手的，是在選購電器產品的時候。

關於妻子的精神依靠，在被問及「生兒育女中遇到的困難和誰商量」時，回答父母的多於丈夫。而且，隨著進一步的調查可以發現，丈夫的存在感變得愈加薄弱。雖然「孩子的教育和升學問題」到底還是得與丈夫商量，但這個比例也在緩慢下降。

世上的爸爸們，如果把什麼都拋給妻子的話，自己的存在感就會越來越弱哦！

標題圖片：PIXTA