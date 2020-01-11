日本年輕人希望65歲退休：862萬老年勞動者的現實

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日本財團《18歲意識調查》顯示，逾4成的人希望「工作到65歲」。醫療水準的不斷進步延長了人均壽命，但另一方面 「少子化」的趨勢難以阻擋，支撐社會保障體系的人口嚴重不足。能夠「靠養老金無憂無慮地過日子」的烏托邦真的存在嗎？

日本財團針對1000名17-19歲男女實施的意識調查結果顯示，總計有42.8%的人希望工作到 「65歲之前」或「65歲」。如今已到了「人生100年」的時代，日本政府推出種種政策措施，以期讓老年人發揮餘熱，但年輕人似乎還沒有意識到這種面對的嚴峻現實。

回答「65歲」、「65歲之前」的受訪者當中，有人在自由填寫一欄中表示「因為想拿著養老金悠閒度日」、「感覺工作到那個年齡應該是極限了」、「工作到法定年齡後，就可以靠養老金生活了」、「體力有限」等。

據總務省透露，截至2019年9月15日，65歲以上的推算人口為3588萬人，占總人口的28.4%，達到歷史最高水準。少子老齡化正在不斷加劇，「勞動力短缺」、「社會保障的支撐人口不足」的問題日益嚴重。

實際上， 65歲以上的從業人員（包括計時工、兼職工等非正規僱用在內）2018年已經達到862萬人，創歷史新高，而且在全部就業人員中，老年人的比例為12.9%，同樣刷新了歷史紀錄。2012年，人口占比最多的嬰兒潮一代達到65歲後，就業老人人數呈現成長趨勢。

2022年以後，嬰兒潮一代將進入75歲以上的高齡，醫療及長照所需的社會保險費用將會進一步擴大。為了增加社會保障的支撐人口，政府今後將延後退休年齡、提高老年人醫療費自費比例等展開討論。

國立社會保障與人口問題研究所的「未來人口預測」（2017年）顯示，2065年的老齡化率為38.4%。由此看來，老齡化將進一步加劇，社會保障的支撐人口不足的問題也會更加嚴重。2019年的18歲的年輕人，屆時將為64歲。「65歲退休！靠養老金悠閒度日」的夢想，極有可能不幸地以破滅而告終。

標題圖片：PIXTA