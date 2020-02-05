日本人最想居住的20個地區

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在東京首都圈，人們最想居住的地區集中在JR電車山手線內，排名第一的地區是惠比壽。交通便利性是人們優先考量的因素。而在關西地方，優美清淨的環境則深受購屋者的喜愛。

日本一個專門介紹新建公寓的網站「MAJOR 7」（由住友不動產、大京、東急不動產、東京建物、野村不動產、三井不動產住宅、三菱地所住宅等七家公司共同經營的網站。2018年，此七家不動產公司提供了購屋市場共23,265公寓住宅物件，其數量約佔全國總數的29％），針對73萬名有意願購買公寓的人們進行了一項「最想居住的地區（依車站名）」的問卷調查。結果顯示，惠比壽在首都圈內連續5年蟬聯榜首，而在關西地方，「西宮北口」則連續4年勇奪第一名。

從車站來看，首都圈內人們最想居住地區的前20名，有一半是JR電車山手線的車站或是位於山手線內環線的車站。如實地反映出人們「對居住在市中心的嚮往心情」。其中，僅有吉祥寺、橫濱、鎌倉、武藏小杉（神奈川縣川崎市）等4個地區位於東京23區之外。

人們選擇這些地方作為理想居住地，許多人認為排名在上位的理由是因為有著「交通便利的優勢」。而排名第一的惠比壽，除了交通便利之外，也有很多人回答「時尚」或「有高級感」。

首都圈內最想居住的20個地區

車站名稱 主要路線 1 惠比壽 JR山手線／東京地下鐵 2 品川 JR各線／京急 3 目黑 JR山手線／東急 4 自由之丘 東急 5 吉祥寺 JR中央線／京王 6 二子玉川 東急 7 表參道 東京地下鐵 8 橫濱 JR各線／京急／東急 9 中目黑 東京地下鐵／東急 10 廣尾 東京地下鐵 11 東京 JR各線／東京地下鐵 12 代代木上原 小田急線／東京地下鐵 13 四谷 JR中央線／東京地下鐵 14 澀谷 JR山手線／東急／東京地下鐵 15 鐮倉 JR橫須賀線 16 代官山 東急 17 武藏小杉 JR橫須賀線／東急 18 目白 JR山手線 19 豐洲 東京地下鐵 20 麻布十番 東京地下鐵／都營地下鐵 黃色表示位於JR山手線或山手線內環線的車站，灰色表示位於東京23區之外。「京急」為京濱急行電鐵簡稱，「東急」為東京急行電鐵簡稱

此表為編輯部根據「MAJOR 7之公寓購買意願調查」製作而成

而關西地方人們最想居住地區的前20名中，有10處在兵庫縣、9處在大阪府、1處在京都府。其特徵是，並不會像東京那樣集中在某一個區域。即使同樣位於兵庫縣內，每個受歡迎的居住地區也都分散在西宮市、神戶市、尼崎市、蘆屋市等不同地區。

當問及選擇這些地區的理由時，人們列舉了岡本、夙川、寶塚等地，認為其環境優美並具有高級精緻的感覺，顯示出具有此特色的地方深獲大眾好評，與東京較重視交通便利性相比有所不同。

關西地方最想居住的20個地區

車站名稱 主要路線 1 西宮北口 阪急、阪神 2 梅田／大阪梅田 阪急、阪神、大阪地下鐵 3 岡本 阪急 4 夙川 阪急 5 寶塚 阪急、JR福知山線 6 千里中央 北急、大阪單軌電車 7 御影 阪急、阪神 8 蘆屋 JR東海道本線、阪神 9 神戶三宮／三宮 阪急、阪神、神戶市營地下鐵 10 蘆屋川 阪急 11 高槻／高槻市 阪急、JR東海道本線 12 豐中 阪急 13 天王寺 JR各線、大阪地下鐵 14 江坂 大阪地下鐵、北大阪急行 15 淀屋橋 大阪地下鐵 16 烏丸御池 京都市營地下鐵 17 塚口 阪急／JR福知山線 18 北千里 阪急 19 難波 JR關西本線／大阪地下鐵／近鐵／南海電鐵 20 住吉 JR東海道本線／阪神 綠色表示兵庫縣

「北急」為北大阪急行電鐵簡稱

此表為編輯部根據「MAJOR 7之公寓購買意願調查」製作而成

標題圖片：PIXTA