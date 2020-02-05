日本人最想居住的20個地區

日本人最想居住的20個地區社會
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日本一個專門介紹新建公寓的網站「MAJOR 7」（由住友不動產、大京、東急不動產、東京建物、野村不動產、三井不動產住宅、三菱地所住宅等七家公司共同經營的網站。2018年，此七家不動產公司提供了購屋市場共23,265公寓住宅物件，其數量約佔全國總數的29％），針對73萬名有意願購買公寓的人們進行了一項「最想居住的地區（依車站名）」的問卷調查。結果顯示，惠比壽在首都圈內連續5年蟬聯榜首，而在關西地方，「西宮北口」則連續4年勇奪第一名。
從車站來看，首都圈內人們最想居住地區的前20名，有一半是JR電車山手線的車站或是位於山手線內環線的車站。如實地反映出人們「對居住在市中心的嚮往心情」。其中，僅有吉祥寺、橫濱、鎌倉、武藏小杉（神奈川縣川崎市）等4個地區位於東京23區之外。
人們選擇這些地方作為理想居住地，許多人認為排名在上位的理由是因為有著「交通便利的優勢」。而排名第一的惠比壽，除了交通便利之外，也有很多人回答「時尚」或「有高級感」。
首都圈內最想居住的20個地區
|車站名稱
|主要路線
|1
|惠比壽
|JR山手線／東京地下鐵
|2
|品川
|JR各線／京急
|3
|目黑
|JR山手線／東急
|4
|自由之丘
|東急
|5
|吉祥寺
|JR中央線／京王
|6
|二子玉川
|東急
|7
|表參道
|東京地下鐵
|8
|橫濱
|JR各線／京急／東急
|9
|中目黑
|東京地下鐵／東急
|10
|廣尾
|東京地下鐵
|11
|東京
|JR各線／東京地下鐵
|12
|代代木上原
|小田急線／東京地下鐵
|13
|四谷
|JR中央線／東京地下鐵
|14
|澀谷
|JR山手線／東急／東京地下鐵
|15
|鐮倉
|JR橫須賀線
|16
|代官山
|東急
|17
|武藏小杉
|JR橫須賀線／東急
|18
|目白
|JR山手線
|19
|豐洲
|東京地下鐵
|20
|麻布十番
|東京地下鐵／都營地下鐵
黃色表示位於JR山手線或山手線內環線的車站，灰色表示位於東京23區之外。「京急」為京濱急行電鐵簡稱，「東急」為東京急行電鐵簡稱
此表為編輯部根據「MAJOR 7之公寓購買意願調查」製作而成
而關西地方人們最想居住地區的前20名中，有10處在兵庫縣、9處在大阪府、1處在京都府。其特徵是，並不會像東京那樣集中在某一個區域。即使同樣位於兵庫縣內，每個受歡迎的居住地區也都分散在西宮市、神戶市、尼崎市、蘆屋市等不同地區。
當問及選擇這些地區的理由時，人們列舉了岡本、夙川、寶塚等地，認為其環境優美並具有高級精緻的感覺，顯示出具有此特色的地方深獲大眾好評，與東京較重視交通便利性相比有所不同。
關西地方最想居住的20個地區
|車站名稱
|主要路線
|1
|西宮北口
|阪急、阪神
|2
|梅田／大阪梅田
|阪急、阪神、大阪地下鐵
|3
|岡本
|阪急
|4
|夙川
|阪急
|5
|寶塚
|阪急、JR福知山線
|6
|千里中央
|北急、大阪單軌電車
|7
|御影
|阪急、阪神
|8
|蘆屋
|JR東海道本線、阪神
|9
|神戶三宮／三宮
|阪急、阪神、神戶市營地下鐵
|10
|蘆屋川
|阪急
|11
|高槻／高槻市
|阪急、JR東海道本線
|12
|豐中
|阪急
|13
|天王寺
|JR各線、大阪地下鐵
|14
|江坂
|大阪地下鐵、北大阪急行
|15
|淀屋橋
|大阪地下鐵
|16
|烏丸御池
|京都市營地下鐵
|17
|塚口
|阪急／JR福知山線
|18
|北千里
|阪急
|19
|難波
|JR關西本線／大阪地下鐵／近鐵／南海電鐵
|20
|住吉
|JR東海道本線／阪神
綠色表示兵庫縣
「北急」為北大阪急行電鐵簡稱
此表為編輯部根據「MAJOR 7之公寓購買意願調查」製作而成
標題圖片：PIXTA