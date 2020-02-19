2018年日本破產企業的「平均壽命」為23.9年

日本資料庫

根據東京商工調查機構的調查指出，2018年日本國內破產企業的「平均壽命」較前一年度多了0.4年，為23.9年。自2015年以來，睽違三年後，此一數據再度高於前一年。

2018年，日本全國負債一千萬日圓以上的倒閉企業達8,235家。其中除1,226家創業時間不明外，東京商工調查機構對其餘7,009家企業進行了分析研究。

關於破產企業的平均壽命，在時隔三年後增加的原因，據東京商工調查指出，「2018年，金融機構開始根據《事業性評價》對有業務往來的公司進行徵信評估，從而發揮幫助中小型企業重建等作用」。此外，東京商工調查機構並解釋道，前一年度，即2017年，「開業門檻低的飲食業、因高齡化而具備市場發展潛力的老人福利及看護業等，由於這些創業時間短的服務業企業倒閉數量增加，故而縮短了倒閉企業整體的「平均壽命」」。

從不同產業類型來看，平均壽命最長的倒閉企業是製造業，為33.9年。最短的是金融保險業，為11.7年。兩者之間相差22年以上。此外，平均壽命較長的還有批發業（27.1年）、運輸業（25.9年）、農林漁礦業（25.1年）；平均壽命較短的有電信通訊業（17.5年）、服務業等（17.7年）。

2018年主要行業的破產企業平均壽命（年）

製造業 33.9 批發業 27.1 運輸業 25.9 農林漁礦業 25.1 建築業 24.2 零售業 24.2 不動產業 23.8 服務業等 17.7 電信通訊業 17.5 金融保險業 11.7

東京商工調查機構調查

倒閉的製造業逾半數為「老字號公司」

在倒閉企業中，創業30年以上的「老字號公司」佔32.7％（較去年增加1.5個百分點），而創業時間未滿10年的「新創公司」比例為24.8％（較去年同期增加0.3個百分點），為最近15年內的最高值。

從不同行業老公司的倒閉數量比例來看，最高的是製造業的57.1％（前一年為52.9％），其它依序是批發業38.6％（前一年為36.5％）、農林漁礦業37.9％（前一年為25.8％）；而倒閉的新公司的數量比例，最高的則是金融保險業，為73.3％（前一年為44.7％），其它依序是服務業38.1％（前一年為37.6％）、電信通訊業28.0％（前一年為27.1％）。

關於製造業中倒閉的老公司比例較高的原因，據東京商工調查機構表示，「小型企業在資金周轉方面行有餘而力不足，難以應付人手不足、經營者老年化、無後繼者等問題」。而關於倒閉的新公司比例成長的原因，東京商工調查機構則說明道「雖然國家和地方政府都在積極支持創業，但有些公司經營計劃尚未成熟」。

標題圖片：（xiangtao／PIXTA）