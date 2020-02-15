藝人等自由業者處於弱勢地位，遭受嚴重職權騷擾

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調查顯示，在演藝圈、傳媒等行業，沒簽公司、以自由業者身份工作的人，有一大半都受到主導方（甲方）的各種騷擾。想要得到工作和角色的他們處於弱勢地位，給了無良甲方可乘之機。

自由業者指的是不專屬於某個特定的企業和組織，以獨立身份提供技能服務的個人。他們不被看作是勞動者，而是自僱人士，因此不屬於《勞動基準法》的保護對象。身處這種地位的人遍佈於演藝圈、傳媒廣告等行業，據推算，目前日本國內有390萬人。

日本演員工會、MIC（日本媒體文化資訊工會）自由業者聯絡會、Professional & Parallel Career Freelance協會從7月到8月，共同實施了一項問卷調查（有效回答人數為1218人，均為多選題）。結果顯示，回答遭受過職權騷擾和性騷擾的人達98.2%，基本無一倖免。在騷擾人的選項中，主要都是「導演、編導、工作人員」、「所屬單位的上司、前輩、經紀人」以及「委託方、交易方、顧主單位的員工」等。

具體遭受的霸凌有「被拳打腳踢」（30歲男性，影像製作技術人員）、「被要求私人交往，拒絕後，每天都發來騷擾郵件」（40歲女性，公關）、「被主辦方叫到他家去排戲，之後被灌了很多酒，並強迫發生性行為」（20歲女性，演員）等。多達45.5%的人稱，即便受害也不會「和人商量」，主要理由是「說出去也沒用」、「會影響人際關係和工作」、「會丟掉工作」。

2019年5月實行的《騷擾防止法》，雖然規定了企業有義務制定勞動者保護措施，但自由業者卻因不被視作勞動者而不在保護範圍之內。6月，國際勞工組織（ILO）通過了將自由業者也囊括在內的《有關職場暴力和騷擾的條約》，實施此次調查的3個組織目前正在要求日本政府批准該條約，並完善國內法律法規。

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