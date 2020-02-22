日本2018年度醫療費達42.6兆日圓，連續兩年刷新紀錄

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日本國民2018年度每人平均預估醫療費為33萬7000日圓，較上年度增加了4,000日圓。醫療費居高不下，刷新歷史紀錄。

根據日本厚生勞動省日前公布的《醫療費走勢圖》顯示，2018年度醫療費支出較前一年增加3,000億日圓，預估將達到42兆6000億日圓，雖然成長率漸緩，但從前一年度的2.3％降至0.8％，仍連續兩年刷新紀錄。

國民每人平均醫療費較前一年度增加4,000日圓（1.1％），為33萬7000日圓。不滿75歲的國民，每人平均醫療費為22萬2000日圓；75歲以上的國民，每人平均醫療費則達到了4倍以上的93萬9000日圓。

預估醫療費是指勞動者工傷補償保險、及全額自費以外的醫療費的初步統計數據，大約相當於一年後公佈的官方數據「國民醫療費」的98％。隨著高齡化與醫療技術的進步，預計未來醫療費用仍將持續上升。

2014年度每人平均診療費為31萬4000日圓。在這5年內，診療費成長了7.3％，約2萬3000日圓。

從不同的診療費來看醫療費成長率，其中，醫藥費佔了整體醫療費近兩成，2018年度與去年相比減少了3.1％。但是，診療費與去年同期相比增加了1.5％，牙科治療費與去年同期相比增加了1.9％，這都成長了整體醫療費的支出。

此外，2017年度國民醫療費的支出增加了9,329億日圓（2.2％），達到43兆700億日圓，創下歷史新高。每人平均醫療費的支出增加了7,900日圓（2.4％），為33萬9,900日圓。國民醫療支出對GDP的比率也略有增加，自前一年度的7.85％上升至7.87％，而對國民收入比率則從10.77％下降至10.66％。

標題圖片：Silver Bullet／PIXTA