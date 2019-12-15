北海道連續11年蟬聯魅力度排行榜第一名

北海道連續11年蟬聯魅力度排行榜第一名觀光旅遊 財經 社會
北海道太強了！品牌綜合研究所發佈的「地區品牌調查2019」顯示，北海道又一次展示了強大的品牌實力。而在日本全國各個都道府縣中墊底的，又是那個縣…。
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民間調查公司品牌綜合研究所發佈的「地區品牌調查2019」顯示，北海道位元列日本全國都道府縣魅力度排行榜第1名。自2009年開始這項調查以來，北海道已連續11年蟬聯榜首，而且在「旅遊意願度」和「（地方特產的）食品回憶率」分項上也名列第1。魅力度排行榜第2到第5位分別是京都、東京、沖繩和神奈川，前5名的順序連續4年保持不變。
大阪府今年排名第6，創歷年最好紀錄。成功申辦2025年世界博覽會和2019年6月舉辦G20峰會，促使大阪的「地區形象」躍升至第2位。随着2019年7月「百舌鳥・古市古墳墓群」入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，大阪的世界遺產和日本遺產等「地區文化要素的知名度」也從上一次調查的第22位上升了到了第15位。
都道府縣排行榜最後3名分別是群馬縣（45位）、佐賀縣（46位）和茨城縣（47位）。茨城縣已連續7年墊底。
都道府縣魅力度排行榜
|排名
|都道府縣
|魅力度
|1（1）
|北海道
|61.0
|2（2）
|京都府
|50.2
|3（3）
|東京都
|43.8
|4（4）
|沖繩縣
|40.4
|5（5）
|神奈川縣
|34.5
|6（7）
|大阪府
|32.9
|7（6）
|奈良縣
|30.0
|8（8）
|福岡縣
|29.6
|9（11）
|石川縣
|25.4
|10（9）
|長野縣
|24.8
出處：第14次「地區品牌調查2019」
排名欄中的括弧內數字為上一年的排名
市區町村的魅力度方面，函館市（北海道）連續兩年（歷年合計第6次）排名第1。除了函館市外，札幌市、小樽市、富良野市也都進入了前10位，可見北海道的品牌魅力之強大。
市區町村魅力度排行榜
|1（1）
|函館市
|53.7
|2（3）
|札幌市
|52.9
|3（2）
|京都市
|51.0
|4（4）
|小樽市
|48.0
|5（5）
|神戶市
|44.9
|6（6）
|橫濱市
|44.2
|7（8）
|鐮倉市
|43.1
|8（9）
|金澤市
|42.2
|9（7）
|富良野市
|40.8
|10（10）
|仙臺市
|39.3
|10（11）
|日光市
|39.3
出處：第14次「地區品牌調查2019」
排名欄中的括弧內數字為上一年的排名。以黃色底色標出的是北海道內的城市
地區品牌調查始於2006年，每年實施一次。調查對象為全國1000個市區町村和47個都道府縣，分別針對知名度、是否願意去旅遊和居住、地區資源等專案進行了詢問，根據3萬名受訪者的回答做出統計，並將以數值化加以反映。
標題圖片：PIXTA