北海道連續11年蟬聯魅力度排行榜第一名

日本資料庫

北海道太強了！品牌綜合研究所發佈的「地區品牌調查2019」顯示，北海道又一次展示了強大的品牌實力。而在日本全國各個都道府縣中墊底的，又是那個縣…。

民間調查公司品牌綜合研究所發佈的「地區品牌調查2019」顯示，北海道位元列日本全國都道府縣魅力度排行榜第1名。自2009年開始這項調查以來，北海道已連續11年蟬聯榜首，而且在「旅遊意願度」和「（地方特產的）食品回憶率」分項上也名列第1。魅力度排行榜第2到第5位分別是京都、東京、沖繩和神奈川，前5名的順序連續4年保持不變。

大阪府今年排名第6，創歷年最好紀錄。成功申辦2025年世界博覽會和2019年6月舉辦G20峰會，促使大阪的「地區形象」躍升至第2位。随着2019年7月「百舌鳥・古市古墳墓群」入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，大阪的世界遺產和日本遺產等「地區文化要素的知名度」也從上一次調查的第22位上升了到了第15位。

都道府縣排行榜最後3名分別是群馬縣（45位）、佐賀縣（46位）和茨城縣（47位）。茨城縣已連續7年墊底。

都道府縣魅力度排行榜

排名 都道府縣 魅力度 1（1） 北海道 61.0 2（2） 京都府 50.2 3（3） 東京都 43.8 4（4） 沖繩縣 40.4 5（5） 神奈川縣 34.5 6（7） 大阪府 32.9 7（6） 奈良縣 30.0 8（8） 福岡縣 29.6 9（11） 石川縣 25.4 10（9） 長野縣 24.8 出處：第14次「地區品牌調查2019」

排名欄中的括弧內數字為上一年的排名

市區町村的魅力度方面，函館市（北海道）連續兩年（歷年合計第6次）排名第1。除了函館市外，札幌市、小樽市、富良野市也都進入了前10位，可見北海道的品牌魅力之強大。

市區町村魅力度排行榜

1（1） 函館市 53.7 2（3） 札幌市 52.9 3（2） 京都市 51.0 4（4） 小樽市 48.0 5（5） 神戶市 44.9 6（6） 橫濱市 44.2 7（8） 鐮倉市 43.1 8（9） 金澤市 42.2 9（7） 富良野市 40.8 10（10） 仙臺市 39.3 10（11） 日光市 39.3 出處：第14次「地區品牌調查2019」

排名欄中的括弧內數字為上一年的排名。以黃色底色標出的是北海道內的城市

地區品牌調查始於2006年，每年實施一次。調查對象為全國1000個市區町村和47個都道府縣，分別針對知名度、是否願意去旅遊和居住、地區資源等專案進行了詢問，根據3萬名受訪者的回答做出統計，並將以數值化加以反映。

標題圖片：PIXTA