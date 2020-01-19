「朋友以上，戀人未滿」的現代日本夫妻

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雖然共進晚餐，卻不同床。日本國立社會保障和人口問題研究所的家庭動向調查結果，引發人們思索究竟「何為夫妻」。

日本國立社會保障和人口問題研究所每5年實施一次的《全國家庭動向調查》顯示，關於夫妻的共同行動，雖然近九成受訪者表示會「共進晚餐」，但只有25%有「性行為」。這個結果凸顯了日本夫妻間所謂的「朋友以上，戀人未滿」的狀態，也就是介於朋友和戀人之間的關係。

約九成受訪者表示會「共進晚餐」，其中回答「經常」的比例為72.8％，位居第一。這是所有調查項目中唯一一個選擇「經常」的受訪者超過半數的專案。

與之相對，在「肌膚接觸」「性行為」等關於身體接觸方面，選擇「沒有」的回答佔據優勢。尤其是「性行為」一項，選擇「經常」的只有4.5％，選擇「完全沒有」的則超過半數。

如果從不同年齡層的妻子一方來觀察夫妻的共同行動，回答「共進晚餐」的受訪者在所有年齡層中都占到了8～9成；而在「性行為」方面，只有29歲以下年齡層中的肯定回答超過半數。

標題圖片：PIXTA