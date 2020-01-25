日本高、國、小學生的自殺人數創歷史新高：六成為原因不明

日本高、國、小學生的自殺人數創歷史新高：六成為原因不明社會 教育 家庭 醫療健康
客觀地看，日本社會和平安定又富足，在這樣的環境中，國中生小學生的自殺人數卻在增加。莫非是有什麼眼睛看不到的東西，在令他們陷入苦惱而無法自拔？
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文部科學省的統計報告顯示，2018年度自殺的高、國、小學生有332人，同比成長33%，創下自1988年開始採用現行方法進行統計以來的歷史最高記錄。其中，小學生5人，國中生100人，高中生227人。從性別來看，男生193人，女生139人。高中生自殺人數同比成長了42%。
日本全國的自殺人數（警察廳年度統計資料）在2003年達到34,427人的峰值後，轉為減少趨勢，自2010年起，已連續9年同比減少。而另一方面，儘管少子化問題不斷加劇，學生人數持續減少，自殺人數卻在持續增多。2018年，自殺率已從2006年的10萬人中1.2人上升到了2.5人。
有關自殺的原因（多選），「家庭不和」（12.3%）和「父母等的叱責」（9.0%）兩項較為突出，「霸凌問題」僅占2.7%。不過，近六成自殺「原因不明」，我們無法了解到底是什麼問題把孩子們逼上了絕路。
自殺原因（多選）
|人數
|占比（%）
|家庭不和
|41
|12.3
|父母等的叱責
|30
|9.0
|成績不佳
|17
|5.1
|升學問題
|28
|8.4
|為師生關係感到苦惱
|5
|1.5
|為朋友關係感到苦惱（霸凌除外）
|16
|4.8
|霸凌問題
|9
|2.7
|因病弱等原因而悲觀
|9
|2.7
|厭世
|21
|6.3
|異性問題
|22
|6.6
|精神障礙
|24
|7.2
|不明
|194
|58.4
|其他
|18
|5.4
出處：文部科學省《問題行為和翹課調查》（2018年度）
占比為相對於自殺兒童和學生總數的比例
標題圖片：PIXTA