日本高、國、小學生的自殺人數創歷史新高：六成為原因不明

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客觀地看，日本社會和平安定又富足，在這樣的環境中，國中生小學生的自殺人數卻在增加。莫非是有什麼眼睛看不到的東西，在令他們陷入苦惱而無法自拔？

文部科學省的統計報告顯示，2018年度自殺的高、國、小學生有332人，同比成長33%，創下自1988年開始採用現行方法進行統計以來的歷史最高記錄。其中，小學生5人，國中生100人，高中生227人。從性別來看，男生193人，女生139人。高中生自殺人數同比成長了42%。

日本全國的自殺人數（警察廳年度統計資料）在2003年達到34,427人的峰值後，轉為減少趨勢，自2010年起，已連續9年同比減少。而另一方面，儘管少子化問題不斷加劇，學生人數持續減少，自殺人數卻在持續增多。2018年，自殺率已從2006年的10萬人中1.2人上升到了2.5人。

有關自殺的原因（多選），「家庭不和」（12.3%）和「父母等的叱責」（9.0%）兩項較為突出，「霸凌問題」僅占2.7%。不過，近六成自殺「原因不明」，我們無法了解到底是什麼問題把孩子們逼上了絕路。

自殺原因（多選）

人數 占比（%） 家庭不和 41 12.3 父母等的叱責 30 9.0 成績不佳 17 5.1 升學問題 28 8.4 為師生關係感到苦惱 5 1.5 為朋友關係感到苦惱（霸凌除外） 16 4.8 霸凌問題 9 2.7 因病弱等原因而悲觀 9 2.7 厭世 21 6.3 異性問題 22 6.6 精神障礙 24 7.2 不明 194 58.4 其他 18 5.4 出處：文部科學省《問題行為和翹課調查》（2018年度）

占比為相對於自殺兒童和學生總數的比例

標題圖片：PIXTA