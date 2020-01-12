日本公司老闆喜歡住在房子的幾樓？

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東京商工調查機構做了一項有趣的調查——日本全國50萬名總裁居住在房子的幾樓？結果發現，從都道府縣的平均值來看，大阪的老闆們和東京相比，更願意住在高樓層，似乎他們不但認為這是身分地位的象徵，也是為了討吉利，祈求財運攀升。

東京商工調查機構從在公司登記冊內的全國357萬家公司（包括個人經營的公司）中，抽取了其中居住於公寓並能確定樓層和房間號的50萬4200名總裁的相關資料並進行了分析。結果顯示，這50多萬老闆們所住的公寓樓層，平均為5.35樓，看似他們的日常生活出人意料地腳踏實地，低調親民。

從都道府縣來看，喜歡住高樓層的前3名依次是大阪（6.82樓）、東京（6.12樓）和滋賀（5.87樓）；而倒數3個縣都在內陸地區，分別是櫪木（3.21樓）、山梨（3.18樓）和長野（3.16樓），這個結果大概可以認為是受到了當地高樓層公寓多寡的影響。

從市區單位來看，東京和大阪獨佔了前10名。在東京，高樓層塔樓林立的勝鬨橋、商業中心地帶日本橋及銀座的所在地中央區，以13.37樓位居首位；第2名是大阪市福島區的12.49樓，從大阪站搭乘JR電車只需2分鐘即可抵達福島區福島站，車站周圍有許多居住辦公一體化的高樓層大樓。

公司總裁居住的平均樓層排名

排名 都道府縣 層 市區 層 1 大阪府 6.82 東京都中央區 13.37 2 東京都 6.12 大阪市福島區 12.49 3 滋賀縣 5.87 大阪市港區 11.39 4 廣島縣 5.59 東京都港區 10.78 5 福岡縣 5.39 大阪市北區 10.62 6 兵庫縣 5.30 東京都江東區 10.36 7 香川縣 4.91 大阪市西區 9.97 8 北海道 4.90 大阪市中央區 9.83 9 宮城縣 4.86 大阪市此花區 9.47 10 新潟縣 4.80 東京都千代田區 8.82 出處：東京商工調查

從公司銷售額來看，未達10億日圓的公司老闆居住的樓層平均為5.56樓，而超過10億日圓的老闆們居住的樓層平均在8樓以上。從不同行業來看，金融保險業的總裁住的樓層最高，平均為6.72樓。因為公司多集中於東京和大阪等都市地區，所以住在高樓層公寓的社長也較多。

銷售額 平均樓層 100億日圓以上 8.36 10億日圓以上 8.21 未達10億日圓 5.56 出處：東京商工調查

從不同的上市公司股票區分來看，居住樓層最高的是日本Mothers股市上市公司總裁，平均為11.04樓，高於東證一部公司總裁的10.26樓。在樓層上或許也反映出了創業者的雄心大志。

上市公司股票區分 平均樓層 東證一部 10.26 東證二部 9.63 地方證券交易所 6.53 JASDAQ 9.72 MOTHERS 11.04 未上市 5.35 出處：東京商工調查

公司老闆們的住房，房間號最多的是「201」，然後是「101」。在排名前30的房間號中，末尾為「1」的共有7個，可見他們似乎喜好邊間。這或許是考慮到邊間窗戶多，光線好，風景佳等因素。

標題圖片：PIXTA