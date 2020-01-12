日本公司老闆喜歡住在房子的幾樓？財經 社會 生活
東京商工調查機構做了一項有趣的調查——日本全國50萬名總裁居住在房子的幾樓？結果發現，從都道府縣的平均值來看，大阪的老闆們和東京相比，更願意住在高樓層，似乎他們不但認為這是身分地位的象徵，也是為了討吉利，祈求財運攀升。
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東京商工調查機構從在公司登記冊內的全國357萬家公司（包括個人經營的公司）中，抽取了其中居住於公寓並能確定樓層和房間號的50萬4200名總裁的相關資料並進行了分析。結果顯示，這50多萬老闆們所住的公寓樓層，平均為5.35樓，看似他們的日常生活出人意料地腳踏實地，低調親民。
從都道府縣來看，喜歡住高樓層的前3名依次是大阪（6.82樓）、東京（6.12樓）和滋賀（5.87樓）；而倒數3個縣都在內陸地區，分別是櫪木（3.21樓）、山梨（3.18樓）和長野（3.16樓），這個結果大概可以認為是受到了當地高樓層公寓多寡的影響。
從市區單位來看，東京和大阪獨佔了前10名。在東京，高樓層塔樓林立的勝鬨橋、商業中心地帶日本橋及銀座的所在地中央區，以13.37樓位居首位；第2名是大阪市福島區的12.49樓，從大阪站搭乘JR電車只需2分鐘即可抵達福島區福島站，車站周圍有許多居住辦公一體化的高樓層大樓。
公司總裁居住的平均樓層排名
|排名
|都道府縣
|層
|市區
|層
|1
|大阪府
|6.82
|東京都中央區
|13.37
|2
|東京都
|6.12
|大阪市福島區
|12.49
|3
|滋賀縣
|5.87
|大阪市港區
|11.39
|4
|廣島縣
|5.59
|東京都港區
|10.78
|5
|福岡縣
|5.39
|大阪市北區
|10.62
|6
|兵庫縣
|5.30
|東京都江東區
|10.36
|7
|香川縣
|4.91
|大阪市西區
|9.97
|8
|北海道
|4.90
|大阪市中央區
|9.83
|9
|宮城縣
|4.86
|大阪市此花區
|9.47
|10
|新潟縣
|4.80
|東京都千代田區
|8.82
出處：東京商工調查
從公司銷售額來看，未達10億日圓的公司老闆居住的樓層平均為5.56樓，而超過10億日圓的老闆們居住的樓層平均在8樓以上。從不同行業來看，金融保險業的總裁住的樓層最高，平均為6.72樓。因為公司多集中於東京和大阪等都市地區，所以住在高樓層公寓的社長也較多。
|銷售額
|平均樓層
|100億日圓以上
|8.36
|10億日圓以上
|8.21
|未達10億日圓
|5.56
出處：東京商工調查
從不同的上市公司股票區分來看，居住樓層最高的是日本Mothers股市上市公司總裁，平均為11.04樓，高於東證一部公司總裁的10.26樓。在樓層上或許也反映出了創業者的雄心大志。
|上市公司股票區分
|平均樓層
|東證一部
|10.26
|東證二部
|9.63
|地方證券交易所
|6.53
|JASDAQ
|9.72
|MOTHERS
|11.04
|未上市
|5.35
出處：東京商工調查
公司老闆們的住房，房間號最多的是「201」，然後是「101」。在排名前30的房間號中，末尾為「1」的共有7個，可見他們似乎喜好邊間。這或許是考慮到邊間窗戶多，光線好，風景佳等因素。
標題圖片：PIXTA