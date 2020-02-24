日本上市企業募集自願提前退休的員工，睽違6年再次超過1萬名

日本資料庫

募集自願提前退休人員的上市企業正在增加，特別是電機和製藥公司，至2019年統計顯示，睽違6年人數再次超過1萬名。

據東京商工調查機構的統計，2019年1月至9月期間，募集自願提前退休人員的上市企業達到27家。截至9月底，該數值已遠超過2018年度的12家。募集人數（募集人數不明時，以申請人數為準）總計亦達10,342人，這是自2013年（10,782人）以來，睽違6年再次超過1萬人。

雖說募集人數的增加，反應出近來企業嚴峻的經營狀況，但其中也包含一些業績良好的公司。在此可看出一個很明顯的傾向，那就是有不少企業預期到未來需求的減少、或希望調整員工的年齡結構、或打算縮小業務範圍，因而決定提前了募集工作。

從不同業種來看，經營狀況不佳較明顯的是電氣設備公司，共有8家，位居第一。緊隨其後的是製藥公司，有4家，這是受到了藥價調降及國外廠商專利許可銷售的終止等因素的影響。而批發業方面，由於優衣庫（UNIQLO）等時尚公司之間競爭加劇，業績不佳的服裝相關公司也有3家表示要募集自願提前退休人員。

知名的成衣公司RENOWN，曾在8月表明要募集自願提前退休人員，後因設有銷售點的百貨公司相繼關閉，遂於10月15日宣佈，為了重新進行人員配置，暫且停止募集，今後有可能將再次裁員，或進一步關閉更多的店鋪。

從各個企業來看，以富士通募集人數最多，為2,850人。其後依次是Renesas Electronics（瑞薩電子）約1,500人、Japan Display（日本顯示器公司）約1,200人、東芝約1,060人。

2019年募集自願提前退休人員的主要上市公司

募集人數 申請人數 富士通 2,850 Renesas Electronics（瑞薩電子） 约1,500 Japan Display（日本顯示器公司） 约1,200 1,266 東芝 约1,060 823 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.（可口可樂公司） 700 950 Astellas Pharma（安斯泰來製藥公司） 约700 Alpen 300 355 協和醱酵麒麟 296 鳥居藥品 281 日本火腿 200 213 中外製藥公司 172 CASIO卡西歐計算機 156

（東京商工調查機構調查，截至10月7日止）

2002年IT泡沫經濟崩潰時，自願提前退休人員的募集人數為3萬9000人，在雷曼事件發生後不久的2009年，募集人數也超過了2萬人。 2014年以後，隨著經濟的復甦，該數值一直低於1萬人。

標題圖片：（mits／PIXTA）