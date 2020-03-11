雖然不讀報了，但可靠的消息來源還是報紙！ ？

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現今18歲的年輕人是數字時代「原住民」，智慧型手機不離手。但他們好像並不那麼相信網絡上的消息。

日本財團以「媒體」為主題，進行了一項「18歲青年民調」。結果顯示，大眾的消息來源，居首位的是「電視」（82.1％），遠遠高於第2位「社交媒體」（47.1％）、第3位「新聞網站」（45.1％）和第4位「影片網站」（36.4％）。雖然，近年來人們常說年輕人都不愛看電視了，但似乎電視的影響力仍然相當深遠。而「報紙」、「雜誌」、「廣播」的比例則都低於20％。

該調查亦詢問受訪者對各種消息來源的印象。在「消息可信度高」一項中，受訪者回答電視（26.2％）和報紙（25.7％），高出其它媒體有一倍之多。而「社交媒體」、「新聞網站」、「影片網站」等，雖然作為消息來源具有極高人氣，但回答可信度高的受訪者只有5％至10％。

儘管人們認為，隨著社交媒體的普及，以往電視、報紙等舊媒體的存在感變得越來越小。但在消息可信度方面，舊媒體還是遠遠超過網路。

對於「是否認為網際網路上的消息是虛假的」這一項提問，84.1％的受訪者回答「有」。而且，有56.6％的受訪者表示「有必要」透過健全法制來管理假新聞。對於為何必須管理假新聞，受訪者認為「虛假報導有時會導致人權遭受侵害」、「虛假報導會擾亂社會，可能因謠言中傷導致受害」。

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