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日本人都愛吃壽司，卻難得奢侈。平民百姓更喜歡去經濟實惠的迴轉壽司店或購買超市的壽司來一飽口福。

外賣壽司店「京樽」的一項問卷調查顯示，人們最喜歡的壽司材料是鮪魚，「瘦肉」和「中腩」，均以45.8%的比例並列第一。以44.3%的微弱之差緊隨其後的是鮭魚。

日本人以熱愛鮪魚著稱。尤其是男性，他們對鮪魚的喜愛度不論是「瘦肉」「中腩」還是「大腩」，都超過女性約10個百分點。而46.4%女性則選擇了鮭魚。

男性和女性對鮪魚的喜愛度

男性 女性 瘦肉 51.0 40.6 中腩 50.6 41.0 大腩 32.8 20.0 出處 : 京樽「2019年關於壽司的調查」

在被問及吃壽司的頻率及在哪裡購買時，回答每月至少吃一次的受訪者，40.5%是在超商和超市購買壽司，31.4%的人去迴轉壽司店。至於那種現場製作的傳統壽司店，回答每月至少去1次的受訪者僅有6.9%，而且71%的人說他們1年都去不了1次。

如今壽司已經成為大眾食品，人們可以選擇在超商、超市、迴轉壽司店等快捷、便宜的地方購買，也正因為此，才會有高達88.7%的受訪者表示很喜歡吃壽司。

當然，大家偶爾也是想品嘗高檔壽司來奢侈一下的。在被問及「如果上司請客吃壽司，期待的價位」時，受訪者給出的平均值是4537日圓。

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